Высший рейтинг EuroNCAP не синоним безупречности. В системах защиты пяти моделей, присутствующих на российском рынке или собирающихся на него выйти, обнаружились прорехи
При фронтальном соударении на встречных курсах с подвижным барьером Audi A3, Isuzu D-Max и ожидающийся в России электромобиль Volkswagen ID.3 защитили грудь водителя лишь на тройку, а Kia Sorento и того хуже – на три с минусом. Корейский кроссовер не пощадил и правое бедро водителя, тогда как пикап Isuzu столь же жестко обошелся с правым коленом рулевого. Кроме того, элементы передней панели этих двух моделей (как и у нового Land Rover Defender) при фронтальном ударе потенциально опасны для ног сидящих спереди. При лобовом ударе со 100-процентным перекрытием о неподвижный барьер не поздоровилось грудной клетке задних пассажиров в D-Max и Defender. Но этот дуэт реабилитировался благодаря гроссмейстерскому дублю отличных оценок в классическом боковом краш-тесте и более жестком, имитирующем фланговое столкновение со столбом. А вот ID.3 в «столбовом» тесте защитил грудь водителя только на три балла.
Детей электрический Volkswagen любит явно больше и (наравне с D-Max и Defender) уберег маленьких пассажиров по максимуму, установив к тому же рекорд для моделей В-сегмента. В другую сторону отличились в этой чувствительной дисциплине А3 и Sorento, но если у кроссовера Kia при фронтальном столкновении на тройку защищена лишь шея 10-летнего ребенка в спецкресле, то в модели Audi страдает еще и его грудная клетка. Зато к угодившим под колеса пешеходам квинтет относится достаточно гуманно, хотя передняя кромка капотов Sorento и Defender представляет нешуточную угрозу для тазовой области бедолаг.
Что до оснащенности испытуемых «зачетными» системами безопасности, то здесь лакуны выявились в оборонительных порядках не работяги D-Max (в комплектации для европейского рынка он даже установил классовый рекорд в этой дисциплине!), а премиальных A3 и Defender. Немецкая модель получила предотвращающий соударение головами водителя и переднего пассажира эйрбег не сразу, а начиная с экземпляра с VIN-номером WAUZZZGYMA058053, тогда как для «британца» такая подушка безопасности, срабатывающая при боковом столкновении, вообще недоступна. Явный шаг вперед сделали АЕВ – системы автоматического торможения при угрозе столкновения. К их эффективности у экспертов EuroNCAP не возникло сколько нибудь существенных претензий. Разве что у ID.3 система не отреагировала на человека перед поворачивающим автомобилем. Наконец, у всех испытуемых АЕВ лишены функции распознавания пешеходов при движении машины задним ходом. Словом, и отличникам EuroNCAP есть куда расти.
|
РЕЗУЛЬТАТЫ КРАШ-ТЕСТОВ EURONCAP
|
|
Малый класс
|
Малый средний класс
|
Полноразмерные SUV/кроссоверы
|
Полноразмерные SUV/кроссоверы
|
Пикапы
|
|
VW ID.3
*****
|
Audi A3
*****
|
Kia Sorento
*****
|
Land Rover Defender
*****
|
Isuzu D
-MAX
*****
|
Cтепень защищенности взрослых пассажиров при фронтальных и боковых столкновениях
|
87%
|
89%
|
82%
|
85%
|
84%
|
Степень защищенности детей-пассажиров 6 и 10 лет в специальных креслах,
|
89%
|
81%
|
85%
|
85%
|
86%
|
Степень безопасности для пешеходов
|
71%
|
68%
|
63%
|
71%
|
69%
|
Степень оснащенности автомобиля
|
88%
|
73%
|
87%
|
79%
|
83%
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