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Пятна на солнце

Высший рейтинг EuroNCAP не синоним безупречности. В системах защиты пяти моделей, присутствующих на российском рынке или собирающихся на него выйти, обнаружились прорехи

При фронтальном соударении на встречных курсах с подвижным барьером Audi A3, Isuzu D-Max и ожидающийся в России электромобиль Volkswagen ID.3 защитили грудь водителя лишь на тройку, а Kia Sorento и того хуже – на три с минусом. Корейский кроссовер не пощадил и правое бедро водителя, тогда как пикап Isuzu столь же жестко обошелся с правым коленом рулевого. Кроме того, элементы передней панели этих двух моделей (как и у нового Land Rover Defender) при фронтальном ударе потенциально опасны для ног сидящих спереди. При лобовом ударе со 100-процентным перекрытием о неподвижный барьер не поздоровилось грудной клетке задних пассажиров в D-Max и Defender. Но этот дуэт реабилитировался благодаря гроссмейстерскому дублю отличных оценок в классическом боковом краш-тесте и более жестком, имитирующем фланговое столкновение со столбом. А вот ID.3 в «столбовом» тесте защитил грудь водителя только на три балла.

Детей электрический Volkswagen любит явно больше и (наравне с D-Max и Defender) уберег маленьких пассажиров по максимуму, установив к тому же рекорд для моделей В-сегмента. В другую сторону отличились в этой чувствительной дисциплине А3 и Sorento, но если у кроссовера Kia при фронтальном столкновении на тройку защищена лишь шея 10-летнего ребенка в спецкресле, то в модели Audi страдает еще и его грудная клетка. Зато к угодившим под колеса пешеходам квинтет относится достаточно гуманно, хотя передняя кромка капотов Sorento и Defender представляет нешуточную угрозу для тазовой области бедолаг.

Что до оснащенности испытуемых «зачетными» системами безопасности, то здесь лакуны выявились в оборонительных порядках не работяги D-Max (в комплектации для европейского рынка он даже установил классовый рекорд в этой дисциплине!), а премиальных A3 и Defender. Немецкая модель получила предотвращающий соударение головами водителя и переднего пассажира эйрбег не сразу, а начиная с экземпляра с VIN-номером WAUZZZGYMA058053, тогда как для «британца» такая подушка безопасности, срабатывающая при боковом столкновении, вообще недоступна. Явный шаг вперед сделали АЕВ – системы автоматического торможения при угрозе столкновения. К их эффективности у экспертов EuroNCAP не возникло сколько нибудь существенных претензий. Разве что у ID.3 система не отреагировала на человека перед поворачивающим автомобилем. Наконец, у всех испытуемых АЕВ лишены функции распознавания пешеходов при движении машины задним ходом. Словом, и отличникам EuroNCAP есть куда расти. 

РЕЗУЛЬТАТЫ КРАШ-ТЕСТОВ EURONCAP

 

Малый класс

Малый средний класс

Полноразмер­ные SUV/кроссоверы

Полноразмер­ные SUV/кроссоверы

Пикапы

 

VW ID.3

*****

Audi A3

*****

Kia Sorento

*****

Land Rover Defender

*****

Isuzu D

-MAX

*****

Cтепень защищенности взрослых пассажиров при фронтальных и боковых столкновениях

87%

89%

82%

85%

84%

Степень защищенности детей-пассажиров 6 и 10 лет в специальных креслах,
рекомендованных автомобильными компаниями

89%

81%

85%

85%

86%

Степень безопасности для пешеходов
при наезде на них автомобиля

71%

68%

63%

71%

69%

Степень оснащенности автомобиля
системами безопасности

88%

73%

87%

79%

83%

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