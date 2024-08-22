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VW Passat
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Dacia Duster

Euro NCAP добился «контрастных» результатов

Эксперты Euro NCAP с прошлой осени обкатали ужесточенный регламент испытаний в основном на «китайцах» и переключились — наконец — на старожилов программы. Громкие имена — громкие результаты? Однозначно! Но эта «громкость» не всегда положительного свойства. Если новейшие модели из КНР, почти поголовно представлявшие премиум-сегмент, без видимого напряжения прошли проверку боем, что породило сомнения в эффективности усложненного протокола Euro NCAP, то теперь картина стала куда более контрастной.

О чем говорить, если даже икона бизнес-класса E-Class серии W214 оказался небезупречен. Тут и передняя кромка капота, превращенная в дробилку для костей таза угодивших под колеса пешеходов, и лишь «частичное соответствие» требованиям Euro NCAP замков дверей и стеклоподъемников в ситуации, когда автомобиль погружается в воду. Представитель не менее легендарного семейства Passat B9, которому пришлось отдуваться еще и за «кузена» Superb, почему-то не смог продемонстрировать действенность имеющейся у него системы предупреждения об оставленном в салоне ребенке, а Kodiaq второго поколения — единственный среди участников серии краш-тестов — проявил себя настоящим агрессором по отношению к авто, с которым имитировалось столкновение.

Но все же в большинстве дисциплин и субдисциплин Euro NCAP эта группа подтвердила свой высокий класс. На схемах с изображением манекенов-испытателей разного «пола» и «возраста» ни разу не мелькнул даже вполне приемлемый горчичный цвет — сплошь оптимистичные зеленые и ярко-желтые тона. Passat оказался вообще идеален в «лобовом» краш-тесте с частичным перекрытием, в «детском» на пару с E-Class (тот еще удостоился дополнительных комплиментов за фирменную систему автоматической деактивации фронтального пассажирского эйрбега при установке спереди детского спецкресла) и в обоих боковых в компании с тем же «швабом» и Kodiaq. Тот же состав продемонстрировал без малого отличную настройку систем, предотвращающих столкновение с велосипедистами, мотоциклистами и другими авто. В последнем случае E-Class записал в свой актив 100 % й результат. Наконец, замки дверей и стеклоподъемники чешского кроссовера и универсала VW без нареканий отработали при «утапливании».

Кто без стеснения лил деготь в эту бочку меда, так это новые Duster и в особенности Swift. Нет, они, конечно, не выглядели откровенными лузерами и даже кое в чем блеснули. Компактный японский хэтч наравне с Passat показал себя образцом человеколюбия при оценке травмобезопасности передней кромки капота, добился максимального результата в «столбовом» краш-тесте (а Duster в обоих боковых) и очень неплохо справился бы с задачей избежать столкновения с велосипедистами, но без системы предупреждения об их приближении сбоку к остановившемуся для посадки/высадки пассажиров автомобилю круглым отличником в этой субдисциплине не стать. Это же относится и к Duster. В минорный унисон отработали и устройства автоматического торможения этих двух моделей в сценариях, когда требовалось избежать наезда на взрослого и ребенка при движении задним ходом, а также лобового столкновения с автомобилем и мотоциклом при смене полосы. Пробоины в рейтинге безопасности Duster и Swift получили и за отсутствие «осевых» эйрбегов, которые смягчают соударение водителя и переднего пассажира головами при боковом ударе. Даже в классическом фронтальном краш-тесте с частичным перекрытием парочка схватила 3  за защищенность грудной клетки водителя, а в «детской» дисциплине, где Duster смотрелся очень достойно, Swift откровенно напугал. Глядя на все это, «экзаменаторы» пришли к выводу, что пропасть в подходах к вопросам безопасности между компаниями, выпускающими дорогие и доступные модели, углубляется. Впрочем, кое в чем старожилы Euro NCAP проявили единодушие: у большинства испытуемых системы слежения за состоянием водителя оказались куда менее строгими, чем у «китайцев», а Mercedes-Benz предложил для E-Class более зоркого «цербера», но... только в виде опции.

   

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ EURO NCAP

1

2

3

4

МАЛЫЙ КЛАСС

 

 

 

 

Suzuki Swift  ***

  67%

65%

76%

62%

СРЕДНИЙ КЛАСС

 

 

 

 

Skoda Superb  *****

93%

87%

82%

80%

VW Passat  *****

93%

87%

82%

80%

БИЗНЕС-КЛАСС

 

 

 

 

Mercedes-Benz E-Class  *****

92%

90%

84%

87%

СРЕДНЕРАЗМЕРНЫЕ SUV/КРОССОВЕРЫ

 

 

 

 

Dacia Duster  ***

70%

84%

60%

57%

Skoda Kodiaq  *****

89%

83%

82%

78%

     

1 — степень защищенности взрослых пассажиров при фронтальных и боковых столкновениях
2 — уровень защищенности детей-пассажиров 6 и 10 лет в специальных креслах, рекомендованных автомобильными компаниями
3 — степень безопасности для пешеходов, вело- и мотоциклистов при наезде на них автомобиля
4 — уровень оснащенности автомобиля системами безопасности

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