Автомобили, передвигающиеся за счет энергии солнца, существуют сегодня в основном в статусе ходовых прототипов. Их задача — отточить энергосберегающие технологии для более традиционных машин. Однако некоторые из героев нашего обзора уже выпускаются серийно

Сразу же обозначим ключевой момент: ни один из участников обзора не может обходиться без спасательного круга — доступа к электророзетке, нужной для подзарядки тяговой батареи. В солнечный день самые совершенные модели способны собрать с неба столько энергии, сколько хватит на поездку, к примеру, в офис и обратно. Если же на небе тучи или нужно ехать в темное время суток, о сборе солнечных лучей можно и вовсе забыть. В такие периоды солнцемобили низводятся до традиционных электрокаров. Но спрос на такой транспорт все равно имеется, особенно в солнечных странах и регионах типа ОАЭ, Испании, Израиля, Кипра и американского штата Калифорния. А еще такие ловцы света выглядят очень небанально. Ведь их форма заточена на собирание солнечных лучей — дизайн подчинен функции.

Lightyear 0

В 2016 году стартап Lightyear из Нидерландов нанял бывших инженеров Tesla и Ferrari, в результате в 2022 году началось мелкосерийное производство пятиместного лифтбека Lightyear 0. Машина с обтекаемыми формами имеет внушительные габариты — 5057х1426х1898 мм и отменный коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,20. За ускорение отвечают четыре электромотора совокупной отдачей 177 л.с. На капоте, крыше и багажнике размещены солнечные панели площадью 5 м². Они обеспечивают запас «солнечного» хода до 70 км. Хотя Lightyear 0 можно подзарядить и от розетки, и тогда он сумеет преодолеть уже 625 км. Голландцы утверждают, что пауза между подключениями к розетке может длиться до 7 месяцев. А еще они планируют выпустить доступный кроссовер на солнечных батареях. Модель Lightyear 2 должна встать на конвейер в 2025 году.

Hanergy Solar R

А как вам спорткупе с солнечными батареями на крыше, капоте, дверях и даже вместо заднего стекла? Такой прототип китайской энергетической компании Hanergy образца 2016 года призван проторить дорогу фотоэлементам в автоспорт. По заверениям разработчиков, за 5 час. солнечные батареи вырабатывают энергию для преодоления 80 км. Если же солнца нет, можно подключиться к розетке, тогда запас хода увеличится до 350 км. Силовая установка здесь, кстати, двухмоторная, причем энергия, полученная с крыши, передается на задние колеса, с капота – на передние, а элементы на дверях питают бортовые системы. А еще компания работает над прозрачными солнечными батареями, которые можно будет интегрировать во все стекла, серьезно увеличивая общую площадь фотоэлементов. Серийный вариант Hanergy Solar R собираются представить в 2025 году.

Stella Era

Солнцемобиль Stella Era разработан специалистами Технического университета Эйндховена для австралийских гонок World Solar Challenge, что не мешает позиционировать эту чудо-машину как семейный транспорт. Образец 2019 года рассчитан на пятерых взрослых. Машина приземистая, похожая на киношные летающие тарелки, с плоской и покатой крышей. Две большие двери открываются вверх. Благодаря солнечным панелям на крыше, аккумуляторам на 15 кВт•ч и двум электромоторам Stella Era способна проехать в ясный день более 1000 км со средней скоростью 80 км/ч. Скоростной потолок составляет 130 км/ч. При этом применена технология раздачи энергии другому транспорту. А еще автомобиль оборудован передовыми системами безопасности, зеркалами-камерами и «умной навигацией», помогающей парковать автомобиль так, чтобы он собирал максимальное количество энергии солнца.

Aptera

Топовый полноприводный вариант трехколесного солнцемобиля американской компании Aptera весит меньше 1 т, способен преодолеть на одной зарядке 1600 км, а встроенные в кузов фотоэлектрические элементы обеспечивают этому каплеобразному электрокару еще 70 км пробега. Двухместный образец 2023 года, позиционирующийся как крупносерийный, должен встать на конвейер фабрики в Сан-Диего в ближайшие месяцы. Тираж стартовой версии Launch Edition составит 5 тыс. экземпляров. Компания анонсирует силовую установку из двух или трех мотор-колес и четыре варианта батареи. Коэффициент аэродинамического сопротивления внушителен — 0,13. Три электромотора выдают совместно 204 л.с., что позволяет Aptera ускориться до 100 км/ч всего за 3,5 с и достичь максимальных 177 км/ч. Для подзарядки планируется использовать сеть зарядных станций Tesla.

Mercedes-Benz Vision EQXX

А что же гранды автоиндустрии? Разумеется, солнечное направление развивают и они. Типичный пример — прошлогодний прототип Mercedes-Benz Vision EQXX, который может похвастаться отличным аэродинамическим коэффициентом (0,17), смелым дизайном с ретронотками и уникальными решениями облегчения кузова за счет 3D-печати и композитных материалов. Кузов при этом стальной, спроектированный с прицелом на массовое производство. В крышу прототипа встроено 117 солнечных ячеек, разработанных в сотрудничестве с немецким Институтом солнечных энергетических систем. В ясный день они дадут дополнительные 25 км хода. Основной же вклад в запасание электроэнергии вносит 900 вольтовая батарея на 100 кВт•ч. Она обеспечивает пробег 1000 км и питает 204 сильный электромотор, передающий тягу на задние колеса. Серийная версия «немца» ожидается в 2024 году.

Sono Sion

Изюминка немецкого проекта — форм-фактор классического пятиместного минивэна. Переднеприводный Sono Sion длиной 4470 мм буквально увешан фотоэлементами. Они интегрированы в крышу, капот, крышку багажника и боковины, однако их эффективность составляет лишь 21 %. Электромотор мощностью 163 л.с. питается от батареи на 54 кВт•ч. Она обеспечивает приемлемые 305 км пробега, а вмонтированные в кузов солнечные панели дают еще 35 км при ясной погоде. Как видите, на роль солнцемобиля-стайера этот «немец» не тянет. Вся надежда на систему быстрой зарядки батареи, позволяющую заполнить аккумулятор на 80 % за 40 мин. Еще один козырь — относительно низкая прогнозируемая цена (примерно 25?000 евро). Немецкий стартап Sono Motors делает все, чтобы запустить продажи на фоне сообщений о его вероятном банкротстве. Так что, как и в случае с коллегами по цеху, надежда на спонсоров из числа энтузиастов-природозащитников.

