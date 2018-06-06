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Запчасти из гаммы Economy Parts всегда есть на складах официальных дилеров VW
Запчасти из гаммы Economy Parts всегда есть на складах официальных дилеров VW

Среди владельцев коммерческих моделей Volkswagen набирает популярность фирменная программа Economy Parts – «Экономичные детали», которая позволяет существенно оптимизировать расходы на эксплуатацию автомобилей «в возрасте». Мы разбирались, в чем плюсы этого проекта и есть ли у него «скрытые угрозы»

Программа Volkswagen Economy Parts была запущена шесть с половиной лет назад – в январе 2012-го. Причем это произошло одновременно на всех рынках мира и у всех официальных дилеров компании. Такой размах свидетельствует об одном: с присущими немцам основательностью и педантичностью была проведена огромная подготовительная работа, включавшая планирование ассортимента и всестороннее тестирование продуктов, их запуск в производство, обучение специалистов, маркетинговые операции…

Тем не менее поначалу клиенты относились к новшеству с вполне объяснимой настороженностью – никто не знал, чего следует ждать от зап-частей, которые не позиционируются в качестве оригинальных, как они поведут себя на практике, будут ли действительно надежны. Теперь же, спустя время, необходимое для сбора полноценной информации и ее анализа, о программе можно говорить предметно.

Вопрос – ответ

Клиентов, будь то руководители крупных корпоративных парков или же частные автовладельцы, интересует ряд вполне конкретных вопросов. Мы с помощью сотрудников марки «Volkswagen Коммерческие автомобили» в России и ее дилеров систематизировали их и попытались кратко сформулировать ответы.

Прежде всего спрашивают, зачем подобная программа в принципе нужна и на кого она ориентирована? Тут следует выделить несколько аспектов. Во-первых, продукция из линейки Economy Parts рекомендуется для установки на машины в возрасте 5 лет и старше. Идея в том, что на автомобилях с остаточным сроком службы разумно использовать запчасти, не относящиеся к категории «стандартных», – они значительно (в среднем на 25%) дешевле, но вместе с тем не уступают в качестве оригинальным и имеют вполне солидный гарантийный срок – 2 года (да и всегда в наличии у дилера). Во-вторых, «экономичные детали» рассчитаны на всю линейку коммерческих моделей Volkswagen. В третьих, в программу включены важнейшие узлы и агрегаты машин. В частности, подвеска, тормозная система, салонные фильтры, свечи зажигания, аккумуляторы, стартеры и генераторы, система выпуска выхлопных газов – всего 207 позиций наиболее изнашивающихся деталей, и год от года ассортимент расширяется.

Следующий блок вопросов, конечно же, относится к надежности продукции, предлагаемой по довольно низким ценам. Тут Volkswagen занял открытую позицию, честно рассказав о том, за счет чего компании удалось сформировать на редкость привлекательный прайс-лист, одновременно обеспечив качество. Важно, что вся номенклатура Economy Parts производится теми же компаниями, которые выпускают и оригинальные запчасти для немецкого автоконцерна. Соответственно, все это осуществляется под строгим контролем Volkswagen AG и с соблюдением его технических стандартов. Более того, каждая «экономичная деталь» проходит цикл тех же самых стендовых и дорожных испытаний, что и «оригиналы», – всю эту работу курирует отдел научных исследований и конструкторских разработок концерна.

То есть «экономичные детали» по сути своей являются оригинальными, отличия лишь в том, что они дешевле и имеют меньший расчетный срок службы. И как раз в этом можно найти объяснение более низким ценам – они достигаются за счет изменения некоторых конструктивных параметров, адаптации используемых материалов, максимальной унификации деталей. Например, в салонном фильтре для моделей Transporter и Caddy чуть изменена форма складок и снижено содержание угля, а на глушителях для тех же автомобилей вместо трех видов сечения трубы сделано только одно, причем наиболее технологичное для производства – круглое. В аккумуляторах же изменен дизайн и оптимизировано количество свинца. Кроме того, применяется менее дорогостоящая упаковка.

Калькулятор – в руки!

Чтобы в полной мере оценить эффективность программы Economy Parts от Volkswagen, лучше всего просто сравнить цены на различные запчасти. Так, «экономичный» аккумулятор, способный прослужить 4 года, обойдется вам на 20% дешевле стандартного. А за генератор, рассчитанный на 100 тыс. км (против 150 тыс. у «оригинала») дилеры попросят уже на четверть меньше. При этом есть позиции, где разница в цене достигает 35–45%! В среднем по всему ассортименту она составляет, как мы уже отмечали, около 25%.

Выгодно? Вне всяких сомнений! Но мы помним, что за все надо платить, и вопрос в том, какова цена данной экономии. Часть ответа мы уже знаем – у продуктов Economy Parts немного меньший в сравнении со стандартными деталями «пробег». Еще один нюанс выявили клиенты марки: по их наблюдению «экономичные» амортизаторы чуть менее комфортны, чем «родные». И… все – каких-либо других замечаний к этой продукции за шесть с лишним лет не набралось. Зато есть несколько тысяч отзывов, в которых автомобилисты отмечают, что детали из «экономичной» линейки служат так же хорошо, как оригинальные, и благодарят автопроизводителя за столь полезную и практичную программу. Судя по всему, с этим остается только согласиться.  

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