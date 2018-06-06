Среди владельцев коммерческих моделей Volkswagen набирает популярность фирменная программа Economy Parts – «Экономичные детали», которая позволяет существенно оптимизировать расходы на эксплуатацию автомобилей «в возрасте». Мы разбирались, в чем плюсы этого проекта и есть ли у него «скрытые угрозы»
Программа Volkswagen Economy Parts была запущена шесть с половиной лет назад – в январе 2012-го. Причем это произошло одновременно на всех рынках мира и у всех официальных дилеров компании. Такой размах свидетельствует об одном: с присущими немцам основательностью и педантичностью была проведена огромная подготовительная работа, включавшая планирование ассортимента и всестороннее тестирование продуктов, их запуск в производство, обучение специалистов, маркетинговые операции…
Тем не менее поначалу клиенты относились к новшеству с вполне объяснимой настороженностью – никто не знал, чего следует ждать от зап-частей, которые не позиционируются в качестве оригинальных, как они поведут себя на практике, будут ли действительно надежны. Теперь же, спустя время, необходимое для сбора полноценной информации и ее анализа, о программе можно говорить предметно.
Клиентов, будь то руководители крупных корпоративных парков или же частные автовладельцы, интересует ряд вполне конкретных вопросов. Мы с помощью сотрудников марки «Volkswagen Коммерческие автомобили» в России и ее дилеров систематизировали их и попытались кратко сформулировать ответы.
Прежде всего спрашивают, зачем подобная программа в принципе нужна и на кого она ориентирована? Тут следует выделить несколько аспектов. Во-первых, продукция из линейки Economy Parts рекомендуется для установки на машины в возрасте 5 лет и старше. Идея в том, что на автомобилях с остаточным сроком службы разумно использовать запчасти, не относящиеся к категории «стандартных», – они значительно (в среднем на 25%) дешевле, но вместе с тем не уступают в качестве оригинальным и имеют вполне солидный гарантийный срок – 2 года (да и всегда в наличии у дилера). Во-вторых, «экономичные детали» рассчитаны на всю линейку коммерческих моделей Volkswagen. В третьих, в программу включены важнейшие узлы и агрегаты машин. В частности, подвеска, тормозная система, салонные фильтры, свечи зажигания, аккумуляторы, стартеры и генераторы, система выпуска выхлопных газов – всего 207 позиций наиболее изнашивающихся деталей, и год от года ассортимент расширяется.
Следующий блок вопросов, конечно же, относится к надежности продукции, предлагаемой по довольно низким ценам. Тут Volkswagen занял открытую позицию, честно рассказав о том, за счет чего компании удалось сформировать на редкость привлекательный прайс-лист, одновременно обеспечив качество. Важно, что вся номенклатура Economy Parts производится теми же компаниями, которые выпускают и оригинальные запчасти для немецкого автоконцерна. Соответственно, все это осуществляется под строгим контролем Volkswagen AG и с соблюдением его технических стандартов. Более того, каждая «экономичная деталь» проходит цикл тех же самых стендовых и дорожных испытаний, что и «оригиналы», – всю эту работу курирует отдел научных исследований и конструкторских разработок концерна.
То есть «экономичные детали» по сути своей являются оригинальными, отличия лишь в том, что они дешевле и имеют меньший расчетный срок службы. И как раз в этом можно найти объяснение более низким ценам – они достигаются за счет изменения некоторых конструктивных параметров, адаптации используемых материалов, максимальной унификации деталей. Например, в салонном фильтре для моделей Transporter и Caddy чуть изменена форма складок и снижено содержание угля, а на глушителях для тех же автомобилей вместо трех видов сечения трубы сделано только одно, причем наиболее технологичное для производства – круглое. В аккумуляторах же изменен дизайн и оптимизировано количество свинца. Кроме того, применяется менее дорогостоящая упаковка.
Чтобы в полной мере оценить эффективность программы Economy Parts от Volkswagen, лучше всего просто сравнить цены на различные запчасти. Так, «экономичный» аккумулятор, способный прослужить 4 года, обойдется вам на 20% дешевле стандартного. А за генератор, рассчитанный на 100 тыс. км (против 150 тыс. у «оригинала») дилеры попросят уже на четверть меньше. При этом есть позиции, где разница в цене достигает 35–45%! В среднем по всему ассортименту она составляет, как мы уже отмечали, около 25%.
Выгодно? Вне всяких сомнений! Но мы помним, что за все надо платить, и вопрос в том, какова цена данной экономии. Часть ответа мы уже знаем – у продуктов Economy Parts немного меньший в сравнении со стандартными деталями «пробег». Еще один нюанс выявили клиенты марки: по их наблюдению «экономичные» амортизаторы чуть менее комфортны, чем «родные». И… все – каких-либо других замечаний к этой продукции за шесть с лишним лет не набралось. Зато есть несколько тысяч отзывов, в которых автомобилисты отмечают, что детали из «экономичной» линейки служат так же хорошо, как оригинальные, и благодарят автопроизводителя за столь полезную и практичную программу. Судя по всему, с этим остается только согласиться.
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