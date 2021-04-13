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Распространяется ли гарантия на новые автомобили, продаваемые неофициальными дилерами?

Условия гарантии на автомобиль определяет производитель автомобилей. Если вы купили машину, официально ввезенную компанией-импортером, то гарантийные обязательства производитель должен выполнять. Здесь нужно иметь в виду следующее. Одно из главных условий предоставления гарантийного обслуживания – это своевременная проверка технического состояния автомобиля согласно требованиям завода-изготовителя. Техобслуживание вы вправе проводить в любом автосервисе. Единственное условие – в срок и в полном объеме осуществить проверку, заменить необходимые жидкости и провести регламентные работы.

Непосредственно гарантийный ремонт проводит уполномоченный произ­водителем официальный дилер. Для ремонта по гарантии можно обратиться к любому из авторизованных дилеров. Если вы выполняли все требования по гарантии и у вас имеется заполненная сервисная книжка, то отказать в гарантии не имеют права. В случае отказа нужно обратиться с письменной претензией к дилеру и продублировать заявление в территориальный отдел Роспотребнадзора.

В каких случаях страховая компания может предъявить регресс по ОСАГО к виновнику аварии?

Система обязательного страхования устроена таким образом, что виновник аварии не возмещает ущерб пострадавшим – за него платит страховая компания. Однако встречаются случаи, когда выплаченную сумму компенсации винов­нику приходится все же возвращать. Это и есть регресс.
Основания для регресса страховой компании прописаны в статье 14 Закона об ОСАГО. В частности, виновник будет обязан компенсировать затраты страховой компании на выплату денег пострадавшим в ДТП если:

Чем грозит неоплаченный штраф, если постановление не было вовремя получено нарушителем?

Штраф нужно уплатить в течение двух месяцев с момента вступления его в законную силу. При этом законом установлена обязанность лиц, рассматривающих административные дела, вручать копии постановлений нарушителям.

На обжалование дается 10 дней с момента получения нарушителем копии постановления. То есть, как только вы получили копию постановления (или узнали о нем) и решили не оспаривать обвинение в нарушении ПДД, у вас есть 70 дней для оплаты.

При неуплате штрафа в установленный срок наказание будет определено в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, а именно придется уплатить такой же штраф, но в двойном размере. Протокол по этой статье может быть составлен инспектором ДПС, если при проверке документов им будет установлена задолженность по штрафу. А решение о наказании за несвоевременную оплату принимает суд.

Если постановление было получено с задержкой, об этом нужно заявить в суде и предоставить подтверждающие документы (например, копию почтового конверта со штемпелем). В этом случае оснований для наказания нет.

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