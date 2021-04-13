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Распространяется ли гарантия на новые автомобили, продаваемые неофициальными дилерами?

Условия гарантии на автомобиль определяет производитель автомобилей. Если вы купили машину, официально ввезенную компанией-импортером, то гарантийные обязательства производитель должен выполнять. Здесь нужно иметь в виду следующее. Одно из главных условий предоставления гарантийного обслуживания – это своевременная проверка технического состояния автомобиля согласно требованиям завода-изготовителя. Техобслуживание вы вправе проводить в любом автосервисе. Единственное условие – в срок и в полном объеме осуществить проверку, заменить необходимые жидкости и провести регламентные работы.

Непосредственно гарантийный ремонт проводит уполномоченный произ­водителем официальный дилер. Для ремонта по гарантии можно обратиться к любому из авторизованных дилеров. Если вы выполняли все требования по гарантии и у вас имеется заполненная сервисная книжка, то отказать в гарантии не имеют права. В случае отказа нужно обратиться с письменной претензией к дилеру и продублировать заявление в территориальный отдел Роспотребнадзора.

В каких случаях страховая компания может предъявить регресс по ОСАГО к виновнику аварии?

Система обязательного страхования устроена таким образом, что виновник аварии не возмещает ущерб пострадавшим – за него платит страховая компания. Однако встречаются случаи, когда выплаченную сумму компенсации винов­нику приходится все же возвращать. Это и есть регресс.

Основания для регресса страховой компании прописаны в статье 14 Закона об ОСАГО. В частности, виновник будет обязан компенсировать затраты страховой компании на выплату денег пострадавшим в ДТП если:

ущерб был причинен умышленно;

в момент столкновения виновник находился в состоянии опьянения;

виновник не имел прав либо был ранее лишен их;

виновный водитель скрылся с места происшествия;

нарушитель не был вписан в полис ОСАГО;

авария произошла в период, когда договор страхования не действовал;

автомобиль виновного лица не был предоставлен на осмотр по требованию страховой компании (при оформлении аварии без ГИБДД);

покупая полис через Интернет (электронный полис ОСАГО), автовладелец, виновный в аварии, указал недостоверные сведения о машине;

на момент ДТП истек срок действия диагностической карты по техосмотру (в настоящий момент это основание недействительно до сентября 2021 года).

Чем грозит неоплаченный штраф, если постановление не было вовремя получено нарушителем?

Штраф нужно уплатить в течение двух месяцев с момента вступления его в законную силу. При этом законом установлена обязанность лиц, рассматривающих административные дела, вручать копии постановлений нарушителям.

На обжалование дается 10 дней с момента получения нарушителем копии постановления. То есть, как только вы получили копию постановления (или узнали о нем) и решили не оспаривать обвинение в нарушении ПДД, у вас есть 70 дней для оплаты.

При неуплате штрафа в установленный срок наказание будет определено в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, а именно придется уплатить такой же штраф, но в двойном размере. Протокол по этой статье может быть составлен инспектором ДПС, если при проверке документов им будет установлена задолженность по штрафу. А решение о наказании за несвоевременную оплату принимает суд.

Если постановление было получено с задержкой, об этом нужно заявить в суде и предоставить подтверждающие документы (например, копию почтового конверта со штемпелем). В этом случае оснований для наказания нет.