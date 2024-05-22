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Стабильность — показатель класса

CR-V не без замечаний прошел боковой краш-тест...
CR-V не без замечаний прошел боковой краш-тест...
...но оказался почти безупречен во фронтальном
...но оказался почти безупречен во фронтальном
EL6 подтвердил высокие стандарты безопасности марки NIO
EL6 подтвердил высокие стандарты безопасности марки NIO
У всех участников краш-тестов имелись «осевые» эйрбеги
У всех участников краш-тестов имелись «осевые» эйрбеги
C-HR допустил помарки во фронтальных краш-тестах
C-HR допустил помарки во фронтальных краш-тестах

В Euro NCAP сообразили на троих с половиной

Euro NCAP испытывает уже не первое поколение кроссоверов Toyota C-HR и Honda CR-V, а EL6 стал шестым электромобилем китайской компании NIO, прошедшим проверку боем в Европе. Стабильные результаты подтвердили высокий класс семейств моделей, хотя Honda для получения максимального результата пришлось дозаявить версию CR-V с опциональным пакетом безопасности (SP) Sensing 360. И это тот случай, когда пятизвездочные рейтинги испытуемых не вызывают особых вопросов.

Во фронтальном краш-тесте с частичным перекрытием значимую помарку допустил лишь C-HR, защитивший грудь водителя на 4 . Такую же оценку модель Toyota заработала при замере нагрузки на живот водителя и заднего пассажира при лобовом столкновении с жестким барьером со 100 процентным перекрытием. К тому же выяснилось, что сидевший сзади манекен поднырнул под ремень безопасности, за что итоговую оценку дополнительно снизили.

С, казалось бы, более сложными боковыми краш-тестами все испытуемые справились на ура. С одной оговоркой: при стандартном фланговом ударе раскрыться штатно защитному занавесу EL6 помешала накладка центральной стойки кузова. Полученный штраф автоматом распространили и на результаты прошедшего гладко «столбовой» тест китайского кроссовера. Под жесткие санкции попал и CR-V, у которого, по мнению экспертов Euro NCAP, отработавший без замечаний «осевой» эйрбег в салоне в ряде ситуаций не сможет полностью исключить соударение голов водителя и переднего пассажира при боковом столкновении.

Безоговорочно на отлично отработали во всех сценариях передние и задние подголовники моделей, а в тестах на безопасность маленьких пассажиров японские и китайский кроссоверы показали, что любят детей не меньше, чем Юрий Деточкин, главный герой фильма «Берегись автомобиля». Максимальные оценки тому подтверждение. Правда, на соответствующей схеме C-HR шея «10 летнего» манекена при фронтальном ударе оказалась окрашена в «четверочный» желтый. Технический редактор Euro NCAP отвлекся? А EL6 без объяснений не начислили баллы за имеющуюся у модели систему, сигнализирующую о забытом в машине ребенке.

Что касается других наиболее уязвимых участников дорожного движения (VRU), то и здесь испытуемые не ударили в грязь лицом. Часто проблемная передняя кромка капота минимально травмоопасна у C-HR и не превращается в дробилку для костей таза пешехода даже у аутсайдера в этой субдисциплине CR-V. Система автоматического торможения (АЕВ) при угрозе наезда на передвигающихся на своих двоих почти безупречно настроена у EL6. У C-HR и CR-V явные проблемы с тем, чтобы разглядеть взрослых и маленьких пешеходов при движении задним ходом, а кроссовер Honda в стандартной комплектации к тому же плохо различает взрослого днем при выполнении поворота, а выбегающего из-за припаркованного автомобиля ребенка — ночью. Пакет безопасности, включающий, помимо впередсмотрящих, радары бокового обзора, исправляет ситуацию лишь частично: днем взрослого пешехода кроссовер Honda отлично видит на дуге поворота, а ночью при прямолинейном движении улучшает свой результат с хорошего до максимального. Однако зафиксировать велосипедиста, подкатывающего к остановившемуся для высадки пассажиров CR-V, пакет Sensing 360 не помогает. C-HR и EL6 отслеживают велосипедистов почти безупречно, а кроссовер Toyota еще и мотоциклистов, что среди прочего делает его классовым рекордсменом во VRU-дисциплине.

Тот же японо-китайский дуэт при погружении в воду сохраняет работоспособность и замков дверей, и электростеклоподъемников (с последним у CR-V проблемы) в течение требуемых двух минут, а также наименее опасен для других легковушек при столкновении. Не доводить до него лучше остальных получается у EL6, чей комплекс слежения за дорожной обстановкой, кроме камер и радаров, включает и лидар. А вот CR-V после установки пакета безопасности, с одной стороны, стал безошибочно определять опасную помеху на перекрестке, а с другой — снизил остроту зрения при сближении с автомобилем на встречных курсах. Парадокс? Куда же без них в краш-тестах Euro NCAP...

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