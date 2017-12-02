Оргкомитет премии передал членам жюри, информационным партнерам и представителям автомобильных марок лонг-лист кандидатов в номинанты. В него вошли 73 новых или существенно обновленных автомобиля, выведенных в 2017 году на российский рынок. Перечень основных номинаций включает такие категории, как «Компактный городской автомобиль», «Большой и представительский городской автомобиль», «Компактный кроссовер / внедорожник и автомобиль повышенной проходимости», «Большой кроссовер / внедорожник», «Спортивный автомобиль / купе / родстер / кабриолет». В числе специальных номинаций «Легкий коммерческий автомобиль / пикап», «Автоперсона года» и «Лучший PR-департамент автопроизводителя». Отборочный тур продлится до февраля 2018 года. В ходе него модели оценят по соотношению «цена-качество», дизайну, техническому уровню, комфорту и практичности. Пять кандидатов в каждой категории с наилучшими результатами станут номинантами на премию «ТОП-5 АВТО 2017». Номинантов на «Автоперсону» года определят по данным медиамониторинга более чем 300 российских СМИ, проводимого компанией «Mediascope Россия», а в категории «Лучший PR департамент» выбор сделают при помощи системы мониторинга «СКАН» агентства «Интерфакс». Подсчет голосов и сертификацию результатов голосования проведет международная аудиторская компания KPMG, а вручение наград состоится в мае.

Автор Издание Автопанорама №12 2017