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ТОП-5 АВТО 2018. В преддверии вердикта

KIA Rio X-Line
KIA Rio X-Line
Renault Dokker
Renault Dokker
Lexus LC 500
Lexus LC 500
«ГАЗель Next»
«ГАЗель Next»
Honda Pilot
Honda Pilot
Genesis G80
Genesis G80
Mazda CX-9
Mazda CX-9
Volvo XC60
Volvo XC60
Милла Гошева (пресс-служба Volvo) и Руслан Дэмченко (Fashion Collection)
Милла Гошева (пресс-служба Volvo) и Руслан Дэмченко (Fashion Collection)
Член жюри Игорь Бурцев
Член жюри Игорь Бурцев
Мария Мельникова (Discovery)
Мария Мельникова (Discovery)
Оксана Вершинина (LADA)
Оксана Вершинина (LADA)
Член жюри премии Игорь Чер ский и учредитель «ТОП-5 АВТО» Олег Виноградов
Член жюри премии Игорь Чер ский и учредитель «ТОП-5 АВТО» Олег Виноградов
Илья Межибовский («Драйв»)
Илья Межибовский («Драйв»)
Иван Владимиров (MotorPage.ru)
Иван Владимиров (MotorPage.ru)
Анастасия Писарева («Автоплюс») и член жюри Александр Катаев
Анастасия Писарева («Автоплюс») и член жюри Александр Катаев
Кирилл Качнов («Авто 24») и Юлия Свидло (Jaguar Land Rover)
Кирилл Качнов («Авто 24») и Юлия Свидло (Jaguar Land Rover)
Андрей Безверхов («Автопанорама»)
Андрей Безверхов («Автопанорама»)
Игорь Моржаретто (радио «Страна»)
Игорь Моржаретто (радио «Страна»)
Peugeot Expert
Peugeot Expert
Volkswagen Crafter
Volkswagen Crafter
Peugeot 308
Peugeot 308
BMW X3
BMW X3
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
Андрей Ладыгин (MotorPage.ru)
Андрей Ладыгин (MotorPage.ru)
Александр Царенко («Моторспорт.ТВ»)
Александр Царенко («Моторспорт.ТВ»)
Вячеслав Субботин (РЕН-ТВ)
Вячеслав Субботин (РЕН-ТВ)
Павел Федоров («Автоплюс»)
Павел Федоров («Автоплюс»)
Петр Воронков («Своё радио») и Николай Ушанов (Classic & Sports Car)
Петр Воронков («Своё радио») и Николай Ушанов (Classic & Sports Car)

Шестой сезон Национальной премии экспертов автобизнеса «ТОП-5 АВТО» вновь подтвердил, что проводящийся в канун финального голосования масштабный тест-драйв моделей, вошедших в шорт-лист каждой из номинаций, является хорошим поводом не только испытать машины, но и повстречать коллег, а также представителей автомобильных брендов. По мнению всех сторон, этот формат и уникален, и полезен

Тест-драйв машин-финалистов премии «ТОП-5 АВТО» прошел в четвертый раз. И по традиции в уже привычном месте – на участке скоростной трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург», откуда, впрочем, каждый из экспертов мог свернуть на близлежащие дороги Подмосковья: с плохим или хорошим асфальтом, грунтовые или извилистые – в зависимости от того, какие качества машины требовалось испытать. При этом на площадке, где были сконцентрированы все автомобили, участники мероприятия сравнивали финалистов по таким параметрам, как внешний и внутренний дизайн, эргономика салона, практичность. Все это позволит членам жюри сделать объективный и аргументированный выбор в пользу того или иного претендента на победу. Напомним, что в различных категориях автомобилей в борьбу вступают все новые и претерпевшие значимую модернизацию модели, выведенные на российский рынок за календарный год (сейчас речь идет о 2017-м). А в шорт-лист каждой из номинаций попадает лишь пять машин, набравших на первом этапе голосования большее количество баллов.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Сергей Мышлявцев, исполнительный директор Национальной премии экспертов автобизнеса «ТОП-5 АВТО»
Судя по отзывам, которые мы получаем от членов нашего жюри, Большой тест-драйв «ТОП-5 АВТО» становится одной из визитных карточек премии. Мы проводим его перед финальным голосованием, и благодаря этому он служит хорошим подспорьем для экспертов в принятии решения по победителям в основных автомобильных номинациях. Где еще можно в течение одного дня и в одном месте протестировать около 30 различных моделей? Кстати, интересный факт, который отмечают многие из членов жюри: при тестировании нескольких машин подряд выявляется намного больше нюансов по каждой из них. А это как раз и способствует объективным и взвешенным оценкам, к чему мы всегда стремимся.

     

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Антон Чуйкин, председатель жюри премии, главный редактор радио «Страна»
Имея машины, собранные на масштабный тест-драйв «ТОП-5 АВТО», можно открыть небольшой таксопарк или транспортную компанию: я подсчитал, что одновременно они могли бы увезти около двух сотен человек! Но это так, зарисовка о масштабах. А сам тест позволил членам жюри окончательно определиться с лучшими автомобилями. Свою «пятерку» я уже знаю, и не факт, что она совпадет с мнением большинства коллег. Но для того и работает жюри, чтобы из пяти десятков субъективных мнений выработать одно – объективное.

    

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Тимур Алиев, руководитель направления PR «Škoda Россия»
Бренд Škoda гордится тем, что вновь вышел в финал премии «ТОП-5 АВТО» – одной из самых престижных и важных в России наград в сфере автобизнеса. Мы ценим конкурс за независимость и объективность, ведь все этапы отбора победителей максимально прозрачны, в жюри входят главные эксперты автомобильной индустрии в России, а в ходе грамотно организованных тест-драйвов у них есть возможность сравнить модели, конкурирующие в одном классе, и сделать максимально взвешенный выбор. В свою очередь, бренды-участники благодаря этой премии могут получить мнение профессионалов об автомобилях и показать свои сильные стороны.

Из 30 моделей, вышедших в финал премии, в Большом тесте приняли участие 23 автомобиля (некоторые даже в нескольких экземплярах или версиях). Благодаря этому члены жюри смогли протестировать Hyundai Solaris, KIA Rio/Rio X-Line, LADA Vesta SW/Vesta SW Cross, Peugeot 308, Skoda Octavia, Genesis G80, Mercedes-Benz S-Class, Volvo V90 Cross Country, Audi Q5, BMW X3, Mazda CX-5, Skoda Kodiaq, Volvo XC60, Honda Pilot, Land Rover Discovery, Mazda CX-9, Range Rover Velar, Audi RS5, Lexus LC 500, «ГАЗель Next», Peugeot Expert, Renault Dokker и Volkswagen Crafter. Все они (как и не прибывшие на тест по тем или иным причинам Porsche Panamera, Rolls-Royce Phantom, Bentley Bentayga, Bentley Continental GT Supersports, Jaguar F-Type, Mercedes-AMG GT R и Ford Tourneo/Transit) конкурируют в шести номинациях: «Компактный городской автомобиль», «Большой и представительский городской автомобиль», «Компактный кроссовер/внедорожник и автомобиль повышенной проходимости», «Большой кроссовер/внедорожник», «Спортивный автомобиль/купе/родстер/кабриолет», «Коммерческий автомобиль/пикап».

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Артур Саруханов, главный редактор сайта «За рулем.РФ»
Автопроизводители так оперативно выводят на рынок новинки, что только поспевай с ними знакомиться! Поэтому отрадно иметь такую возможность «оседлать» лучшие новые машины в одном месте, причем не только оценив нюансы и «фишки» каждой, но и сравнив тут же с конкурентами. И все это в душевной компании коллег по цеху. Отдельное спасибо за локацию – практически закрытую трассу М-11 с возможностью разогнаться выше городских 60 км/ч!

        

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Павел Ерасов, пресс-секретарь Горьковского автомобильного завода
«ТОП-5 АВТО» – самая престижная и актуальная на российском автомобильном рынке премия с действительно открытым голосованием жюри. Ее эксперты – журналисты из всех ключевых изданий страны, имеющие реальный опыт ежегодного тестирования десятков новых отечественных и зарубежных моделей. Для любого производителя большая честь попасть даже в шорт-лист премии «ТОП-5 АВТО», не говоря уже о победе в своей номинации.

Конечно же, мероприятие, в котором приняли участие несколько десятков легковых и коммерческих машин, не состоялось бы без поддержки партнеров премии «ТОП-5 АВТО». Как и в предыдущие три года, свою лепту внесла «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК), предоставившая не только площадку для старта и финиша тестовых заездов, но и беспрепятственный проезд участников через пункты оплаты, для чего на каждый автомобиль были установлены транспондеры. Популярный бренд Husqvarna, славящийся садовой техникой, обеспечил чистоту машин: на Большом тесте компания задействовала свою совершенно новую продукцию – высокопроизводительные мойки высокого давления, которые еще раз доказали, что c Husqvarna можно добиться гарантированной эффективности. По сути, здесь состоялся и их тест, который новая линейка бренда выдержала с честью. Наконец, весьма полезную для автомобильных журналистов мини-экспозицию устроила компания Webasto, мировой лидер по производству таких автомобильных компонентов, как предпусковые подогреватели и накрышные системы. Благодаря этому эксперты премии познакомились, например, с тем, как спроектированы современные люки для машин и в каком направлении подобные устройства будут развиваться в будущем.  

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