Шестой сезон Национальной премии экспертов автобизнеса «ТОП-5 АВТО» вновь подтвердил, что проводящийся в канун финального голосования масштабный тест-драйв моделей, вошедших в шорт-лист каждой из номинаций, является хорошим поводом не только испытать машины, но и повстречать коллег, а также представителей автомобильных брендов. По мнению всех сторон, этот формат и уникален, и полезен

Тест-драйв машин-финалистов премии «ТОП-5 АВТО» прошел в четвертый раз. И по традиции в уже привычном месте – на участке скоростной трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург», откуда, впрочем, каждый из экспертов мог свернуть на близлежащие дороги Подмосковья: с плохим или хорошим асфальтом, грунтовые или извилистые – в зависимости от того, какие качества машины требовалось испытать. При этом на площадке, где были сконцентрированы все автомобили, участники мероприятия сравнивали финалистов по таким параметрам, как внешний и внутренний дизайн, эргономика салона, практичность. Все это позволит членам жюри сделать объективный и аргументированный выбор в пользу того или иного претендента на победу. Напомним, что в различных категориях автомобилей в борьбу вступают все новые и претерпевшие значимую модернизацию модели, выведенные на российский рынок за календарный год (сейчас речь идет о 2017-м). А в шорт-лист каждой из номинаций попадает лишь пять машин, набравших на первом этапе голосования большее количество баллов.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Сергей Мышлявцев, исполнительный директор Национальной премии экспертов автобизнеса «ТОП-5 АВТО»

Судя по отзывам, которые мы получаем от членов нашего жюри, Большой тест-драйв «ТОП-5 АВТО» становится одной из визитных карточек премии. Мы проводим его перед финальным голосованием, и благодаря этому он служит хорошим подспорьем для экспертов в принятии решения по победителям в основных автомобильных номинациях. Где еще можно в течение одного дня и в одном месте протестировать около 30 различных моделей? Кстати, интересный факт, который отмечают многие из членов жюри: при тестировании нескольких машин подряд выявляется намного больше нюансов по каждой из них. А это как раз и способствует объективным и взвешенным оценкам, к чему мы всегда стремимся.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Антон Чуйкин, председатель жюри премии, главный редактор радио «Страна»

Имея машины, собранные на масштабный тест-драйв «ТОП-5 АВТО», можно открыть небольшой таксопарк или транспортную компанию: я подсчитал, что одновременно они могли бы увезти около двух сотен человек! Но это так, зарисовка о масштабах. А сам тест позволил членам жюри окончательно определиться с лучшими автомобилями. Свою «пятерку» я уже знаю, и не факт, что она совпадет с мнением большинства коллег. Но для того и работает жюри, чтобы из пяти десятков субъективных мнений выработать одно – объективное.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Тимур Алиев, руководитель направления PR «Škoda Россия»

Бренд Škoda гордится тем, что вновь вышел в финал премии «ТОП-5 АВТО» – одной из самых престижных и важных в России наград в сфере автобизнеса. Мы ценим конкурс за независимость и объективность, ведь все этапы отбора победителей максимально прозрачны, в жюри входят главные эксперты автомобильной индустрии в России, а в ходе грамотно организованных тест-драйвов у них есть возможность сравнить модели, конкурирующие в одном классе, и сделать максимально взвешенный выбор. В свою очередь, бренды-участники благодаря этой премии могут получить мнение профессионалов об автомобилях и показать свои сильные стороны.

Из 30 моделей, вышедших в финал премии, в Большом тесте приняли участие 23 автомобиля (некоторые даже в нескольких экземплярах или версиях). Благодаря этому члены жюри смогли протестировать Hyundai Solaris, KIA Rio/Rio X-Line, LADA Vesta SW/Vesta SW Cross, Peugeot 308, Skoda Octavia, Genesis G80, Mercedes-Benz S-Class, Volvo V90 Cross Country, Audi Q5, BMW X3, Mazda CX-5, Skoda Kodiaq, Volvo XC60, Honda Pilot, Land Rover Discovery, Mazda CX-9, Range Rover Velar, Audi RS5, Lexus LC 500, «ГАЗель Next», Peugeot Expert, Renault Dokker и Volkswagen Crafter. Все они (как и не прибывшие на тест по тем или иным причинам Porsche Panamera, Rolls-Royce Phantom, Bentley Bentayga, Bentley Continental GT Supersports, Jaguar F-Type, Mercedes-AMG GT R и Ford Tourneo/Transit) конкурируют в шести номинациях: «Компактный городской автомобиль», «Большой и представительский городской автомобиль», «Компактный кроссовер/внедорожник и автомобиль повышенной проходимости», «Большой кроссовер/внедорожник», «Спортивный автомобиль/купе/родстер/кабриолет», «Коммерческий автомобиль/пикап».

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Артур Саруханов, главный редактор сайта «За рулем.РФ»

Автопроизводители так оперативно выводят на рынок новинки, что только поспевай с ними знакомиться! Поэтому отрадно иметь такую возможность «оседлать» лучшие новые машины в одном месте, причем не только оценив нюансы и «фишки» каждой, но и сравнив тут же с конкурентами. И все это в душевной компании коллег по цеху. Отдельное спасибо за локацию – практически закрытую трассу М-11 с возможностью разогнаться выше городских 60 км/ч!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Павел Ерасов, пресс-секретарь Горьковского автомобильного завода

«ТОП-5 АВТО» – самая престижная и актуальная на российском автомобильном рынке премия с действительно открытым голосованием жюри. Ее эксперты – журналисты из всех ключевых изданий страны, имеющие реальный опыт ежегодного тестирования десятков новых отечественных и зарубежных моделей. Для любого производителя большая честь попасть даже в шорт-лист премии «ТОП-5 АВТО», не говоря уже о победе в своей номинации.

Конечно же, мероприятие, в котором приняли участие несколько десятков легковых и коммерческих машин, не состоялось бы без поддержки партнеров премии «ТОП-5 АВТО». Как и в предыдущие три года, свою лепту внесла «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК), предоставившая не только площадку для старта и финиша тестовых заездов, но и беспрепятственный проезд участников через пункты оплаты, для чего на каждый автомобиль были установлены транспондеры. Популярный бренд Husqvarna, славящийся садовой техникой, обеспечил чистоту машин: на Большом тесте компания задействовала свою совершенно новую продукцию – высокопроизводительные мойки высокого давления, которые еще раз доказали, что c Husqvarna можно добиться гарантированной эффективности. По сути, здесь состоялся и их тест, который новая линейка бренда выдержала с честью. Наконец, весьма полезную для автомобильных журналистов мини-экспозицию устроила компания Webasto, мировой лидер по производству таких автомобильных компонентов, как предпусковые подогреватели и накрышные системы. Благодаря этому эксперты премии познакомились, например, с тем, как спроектированы современные люки для машин и в каком направлении подобные устройства будут развиваться в будущем.