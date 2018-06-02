Шестой сезон Национальной премии экспертов автобизнеса «ТОП-5 АВТО» вновь подтвердил, что проводящийся в канун финального голосования масштабный тест-драйв моделей, вошедших в шорт-лист каждой из номинаций, является хорошим поводом не только испытать машины, но и повстречать коллег, а также представителей автомобильных брендов. По мнению всех сторон, этот формат и уникален, и полезен
Тест-драйв машин-финалистов премии «ТОП-5 АВТО» прошел в четвертый раз. И по традиции в уже привычном месте – на участке скоростной трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург», откуда, впрочем, каждый из экспертов мог свернуть на близлежащие дороги Подмосковья: с плохим или хорошим асфальтом, грунтовые или извилистые – в зависимости от того, какие качества машины требовалось испытать. При этом на площадке, где были сконцентрированы все автомобили, участники мероприятия сравнивали финалистов по таким параметрам, как внешний и внутренний дизайн, эргономика салона, практичность. Все это позволит членам жюри сделать объективный и аргументированный выбор в пользу того или иного претендента на победу. Напомним, что в различных категориях автомобилей в борьбу вступают все новые и претерпевшие значимую модернизацию модели, выведенные на российский рынок за календарный год (сейчас речь идет о 2017-м). А в шорт-лист каждой из номинаций попадает лишь пять машин, набравших на первом этапе голосования большее количество баллов.
Из 30 моделей, вышедших в финал премии, в Большом тесте приняли участие 23 автомобиля (некоторые даже в нескольких экземплярах или версиях). Благодаря этому члены жюри смогли протестировать Hyundai Solaris, KIA Rio/Rio X-Line, LADA Vesta SW/Vesta SW Cross, Peugeot 308, Skoda Octavia, Genesis G80, Mercedes-Benz S-Class, Volvo V90 Cross Country, Audi Q5, BMW X3, Mazda CX-5, Skoda Kodiaq, Volvo XC60, Honda Pilot, Land Rover Discovery, Mazda CX-9, Range Rover Velar, Audi RS5, Lexus LC 500, «ГАЗель Next», Peugeot Expert, Renault Dokker и Volkswagen Crafter. Все они (как и не прибывшие на тест по тем или иным причинам Porsche Panamera, Rolls-Royce Phantom, Bentley Bentayga, Bentley Continental GT Supersports, Jaguar F-Type, Mercedes-AMG GT R и Ford Tourneo/Transit) конкурируют в шести номинациях: «Компактный городской автомобиль», «Большой и представительский городской автомобиль», «Компактный кроссовер/внедорожник и автомобиль повышенной проходимости», «Большой кроссовер/внедорожник», «Спортивный автомобиль/купе/родстер/кабриолет», «Коммерческий автомобиль/пикап».
Конечно же, мероприятие, в котором приняли участие несколько десятков легковых и коммерческих машин, не состоялось бы без поддержки партнеров премии «ТОП-5 АВТО». Как и в предыдущие три года, свою лепту внесла «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК), предоставившая не только площадку для старта и финиша тестовых заездов, но и беспрепятственный проезд участников через пункты оплаты, для чего на каждый автомобиль были установлены транспондеры. Популярный бренд Husqvarna, славящийся садовой техникой, обеспечил чистоту машин: на Большом тесте компания задействовала свою совершенно новую продукцию – высокопроизводительные мойки высокого давления, которые еще раз доказали, что c Husqvarna можно добиться гарантированной эффективности. По сути, здесь состоялся и их тест, который новая линейка бренда выдержала с честью. Наконец, весьма полезную для автомобильных журналистов мини-экспозицию устроила компания Webasto, мировой лидер по производству таких автомобильных компонентов, как предпусковые подогреватели и накрышные системы. Благодаря этому эксперты премии познакомились, например, с тем, как спроектированы современные люки для машин и в каком направлении подобные устройства будут развиваться в будущем.
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