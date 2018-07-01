"ТОП-5 АВТО 2018. Все выше, и выше…"

Накал борьбы и страстей в шестом сезоне Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» оказался беспрецедентным – сразу в двух номинациях организаторам пришлось вручать по две статуэтки победителя, поскольку номинанты-лидеры набрали одинаковое количество голосов членов жюри. Впрочем, и в остальных категориях схватка вышла нешуточной
Премия «ТОП-5 АВТО» – единственная в России, где в состав жюри входят исключительно профессионалы отрасли, представляющие более четырех десятков СМИ из разных городов страны: газеты и журналы, интернет-издания, телеканалы и радиостанции, блогерское сообщество. Каждый из этих журналистов по роду своей деятельности тестирует новые машины, которые выводятся на российский рынок, и именно на основании личных впечатлений впоследствии голосует за ту или иную модель, вошедшую в список претендентов на награду.
Критерии оценок очень четкие – это дизайн автомобиля, его комфорт и практичность, уровень использованных технических новаций, а также баланс в соотношении «цена-качество». Голосование проходит в два этапа: сначала каждый член жюри выставляет баллы каждому новому автомобилю (а таковых в прошлом году в нашей стране было около 70), который он смог лично протестировать. Затем судьям предстоит выбрать уже только по одной машине из пяти, вышедших в своих номинациях в финал. И тут максимальная ответственность ложится на счетную комиссию «ТОП-5 АВТО» в лице международной аудиторской и консалтинговой компании KPMG. Именно она должна обработать несколько сотен бюллетеней и назвать победителей, имена которых до последнего момента держатся в секрете и оглашаются прилюдно – в присутствии руководителей и представителей автомобильных фирм, их дилеров, рекламных и PR-агентств, журналистов.
То, какой выбор сделал тот или иной член профессионального жюри, тайной за семью печатями не остается, сводные результаты финального голосования выкладываются в открытый доступ – на сайт премии. Там, кстати, можно узнать много интересного: кому совсем чуть-чуть не хватило до победы, кто оказался аутсайдером, каковы предпочтения голосующих. К примеру, любопытно, что в нынешнем году среди больших кроссоверов и внедорожников всех остальных с явным отрывом опередили сразу две модели одного производителя, и, если бы не выиграла одна из них, приз наверняка достался бы второй...
Что же касается официально объявленных итогов, то в шестом сезоне Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» в пяти основных номинациях лучшими признаны:
? «Компактный городской автомобиль» – Lada Vesta SW / SW Cross;
? «Большой и представительский городской автомобиль» – Mercedes-Benz S-Class и Volvo V90 Cross Country;
? «Компактный кроссовер / внедорожник и автомобиль повышенной проходимости» – Volvo XC60;
? «Большой кроссовер / внедорожник» – Range Rover Velar;
? «Спортивный автомобиль / купе / родстер / кабриолет» – Lexus LC 500.
В специальной номинации «Легкий коммерческий автомобиль / пикап» победу одержал Renault Dokker.
Помимо этого, награды были вручены в еще двух специальных категориях, связанных с людьми из автомобильной индустрии. В номинации «Автоперсона года» лучшим назван Наоя Накамура, президент компании-импортера бренда Mitsubishi – MMC Rus. Он, как и еще четверо финалистов, был выдвинут на премию компанией Mediascope по показателю максимальной цитируемости в российских СМИ. Абсолютно объективный принцип – эффективность пресс-материалов, опубликованных в 252 федеральных и региональных средствах массовой информации, – положен и в основу выбора пятерки финалистов в категории «Лучший PR-департамент автопроизводителя». Здесь сбор и анализ информации осуществила система мониторинга SCAN агентства «Интерфакс», а победу разделили две марки – Lada и Skoda.
Как видим, сразу в двух номинациях «ТОП-5 АВТО» в нынешнем году триумфаторами стали по два номинанта. Исполнительный директор премии Сергей Мышлявцев в связи с этим заметил, что год от года конкуренция становится все более острой, а выбор членов жюри – непредсказуемым.
Следует отметить также атмосферу, в которой прошла церемония объявления и награждения лауреатов премии. Прежде всего гостям мероприятия пришлось «взлететь» чуть ли не в поднебесье – на 90-й этаж башни «Федерация» комплекса «Москва-Сити», где расположена площадка «Над Москвой». Отсюда, с 332-метровой высоты, они и в самом деле могли лицезреть почти всю столицу. Перед стартом церемонии официальный партнер «ТОП-5 АВТО», ведущий производитель автомобильного оборудования компания Webasto наградила ценными призами блогеров, создавших лучшие видеоролики о номинантах премии, а чуть позднее отель «Царьград» вручил свой сертификат обладателю титула «Автоперсона года». В свою очередь, праздничный настрой вечера поддержал еще целый ряд партнеров мероприятия – в частности, компании «Калинов Родник» и «Юпитер» представили различные напитки, а по окончании официальной части выступила популярная рок-группа NEEDSHES.
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