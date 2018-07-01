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ТОП-5 АВТО 2018. Все выше, и выше…

Стив Маттин (Lada)
Стив Маттин (Lada)
Вячеслав Кузяков (Jaguar Land Rover)
Вячеслав Кузяков (Jaguar Land Rover)
Антон Свекольников (Volvo)
Антон Свекольников (Volvo)
Андрей Родионов (Mercedes-Benz)
Андрей Родионов (Mercedes-Benz)
Елена Салахетдинова (Lexus)
Елена Салахетдинова (Lexus)
Оксана Вершинина (Lada) и Тимур Алиев (Skoda)
Оксана Вершинина (Lada) и Тимур Алиев (Skoda)
Наоя Накамура (Mitsubishi)
Наоя Накамура (Mitsubishi)
Роланд Хопф, Андрей Цапко и Алексей Вольнов (Webasto)
Роланд Хопф, Андрей Цапко и Алексей Вольнов (Webasto)
Олег Виноградов (учредитель «ТОП-5 АВТО»), Анастасия Трегубова (Первый канал) и Юрий Брагин (City Sightseeing) с супругой
Олег Виноградов (учредитель «ТОП-5 АВТО»), Анастасия Трегубова (Первый канал) и Юрий Брагин (City Sightseeing) с супругой
PR-команда Renault (слева направо): Павел Никифоров, Василиса Зотова, Оксана Токарева, Дарья Головина, Анна Гемиш и Иван Владимиров (второй справа, MotorPage.ru)
PR-команда Renault (слева направо): Павел Никифоров, Василиса Зотова, Оксана Токарева, Дарья Головина, Анна Гемиш и Иван Владимиров (второй справа, MotorPage.ru)
Юлия Ефремова («Царьград»)
Юлия Ефремова («Царьград»)
Александр Царенко («Моторспорт.ТВ»)
Александр Царенко («Моторспорт.ТВ»)
Роман Скольский (Nissan)
Роман Скольский (Nissan)
Сергей Лепнухов (General Motors)
Сергей Лепнухов (General Motors)
Председатель жюри премии Антон Чуйкин (радио «Страна»)
Председатель жюри премии Антон Чуйкин (радио «Страна»)
Юлия Тихонравова (Genesis/Hyundai)
Юлия Тихонравова (Genesis/Hyundai)
Максим Полозков и Георгий Голубев (KIA)
Максим Полозков и Георгий Голубев (KIA)
Максим Трусов («Спорт FM»)
Максим Трусов («Спорт FM»)
Михаил Роткин (Haval)
Михаил Роткин (Haval)
Петр Королев, Евгений Васюков и Станислав Зингиревич (KPMG)
Петр Королев, Евгений Васюков и Станислав Зингиревич (KPMG)
Юрий Урюков («Авто Mail.Ru»)
Юрий Урюков («Авто Mail.Ru»)
Наталья Костенок, Илья Никоноров и Мария Чумаркова (Mitsubishi)
Наталья Костенок, Илья Никоноров и Мария Чумаркова (Mitsubishi)
Артур Саруханов («За рулем.РФ»)
Артур Саруханов («За рулем.РФ»)
Кирилл Качнов («Авто 24») и Тимофей Кривошеин (Webasto)
Кирилл Качнов («Авто 24») и Тимофей Кривошеин (Webasto)
Юрий Погорелый («Интерфакс»)
Юрий Погорелый («Интерфакс»)
Вячеслав Субботин («РЕН-ТВ»)
Вячеслав Субботин («РЕН-ТВ»)
Петр Воронков («Своё радио») и Николай Ушанов (Classic & SportsCar)
Петр Воронков («Своё радио») и Николай Ушанов (Classic & SportsCar)
Евгений Хапов (4x4 Club)
Евгений Хапов (4x4 Club)
Автоблогер Артем Ачкасов
Автоблогер Артем Ачкасов
Малика Абдуллаева (Ketchum)
Малика Абдуллаева (Ketchum)
Андрей Безверхов («Автопанорама»)
Андрей Безверхов («Автопанорама»)
Павел Ерасов (ГАЗ)
Павел Ерасов (ГАЗ)
Автоэксперт Дмитрий Баринов
Автоэксперт Дмитрий Баринов
Сергей Мышлявцев («ТОП-5 АВТО») и Владимир Пирожков (ИЦ «Кинетика»)
Сергей Мышлявцев («ТОП-5 АВТО») и Владимир Пирожков (ИЦ «Кинетика»)

Накал борьбы и страстей в шестом сезоне Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» оказался беспрецедентным  – сразу в двух номинациях организаторам пришлось вручать по две статуэтки победителя, поскольку номинанты-лидеры набрали одинаковое количество голосов членов жюри. Впрочем, и в остальных категориях схватка вышла нешуточной

Премия «ТОП-5 АВТО» – единственная в России, где в состав жюри входят исключительно профессионалы отрасли, представляющие более четырех десятков СМИ из разных городов страны: газеты и журналы, интернет-издания, телеканалы и радиостанции, блогерское сообщество. Каждый из этих журналистов по роду своей деятельности тестирует новые машины, которые выводятся на российский рынок, и именно на основании личных впечатлений впоследствии голосует за ту или иную модель, вошедшую в список претендентов на награду.

Критерии оценок очень четкие – это дизайн автомобиля, его комфорт и практичность, уровень использованных технических новаций, а также баланс в соотношении «цена-качество». Голосование проходит в два этапа: сначала каждый член жюри выставляет баллы каждому новому автомобилю (а таковых в прошлом году в нашей стране было около 70), который он смог лично протестировать. Затем судьям предстоит выбрать уже только по одной машине из пяти, вышедших в своих номинациях в финал. И тут максимальная ответственность ложится на счетную комиссию «ТОП-5 АВТО» в лице международной аудиторской и консалтинговой компании KPMG. Именно она должна обработать несколько сотен бюллетеней и назвать победителей, имена которых до последнего момента держатся в секрете и оглашаются прилюдно – в присутствии руководителей и представителей автомобильных фирм, их дилеров, рекламных и PR-агентств, журналистов.

То, какой выбор сделал тот или иной член профессионального жюри, тайной за семью печатями не остается, сводные результаты финального голосования выкладываются в открытый доступ – на сайт премии. Там, кстати, можно узнать много интересного: кому совсем чуть-чуть не хватило до победы, кто оказался аутсайдером, каковы предпочтения голосующих. К примеру, любопытно, что в нынешнем году среди больших кроссоверов и внедорожников всех остальных с явным отрывом опередили сразу две модели одного производителя, и, если бы не выиграла одна из них, приз наверняка достался бы второй...

Что же касается официально объявленных итогов, то в шестом сезоне Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» в пяти основных номинациях лучшими признаны:
? «Компактный городской автомобиль» – Lada Vesta SW / SW Cross;
? «Большой и представительский городской автомобиль» – Mercedes-Benz S-Class и Volvo V90 Cross Country;
? «Компактный кроссовер / внедорожник и автомобиль повышенной проходимости» – Volvo XC60;
? «Большой кроссовер / внедорожник» – Range Rover Velar;
? «Спортивный автомобиль / купе / родстер / кабриолет» – Lexus LC 500.

В специальной номинации «Легкий коммерческий автомобиль / пикап» победу одержал Renault Dokker.

Помимо этого, награды были вручены в еще двух специальных категориях, связанных с людьми из автомобильной индустрии. В номинации «Автоперсона года» лучшим назван Наоя Накамура, президент компании-импортера бренда Mitsubishi – MMC Rus. Он, как и еще четверо финалистов, был выдвинут на премию компанией Mediascope по показателю максимальной цитируемости в российских СМИ. Абсолютно объективный принцип – эффективность пресс-материалов, опубликованных в 252 федеральных и региональных средствах массовой информации, – положен и в основу выбора пятерки финалистов в категории «Лучший PR-департамент автопроизводителя». Здесь сбор и анализ информации осуществила система мониторинга SCAN агентства «Интерфакс», а победу разделили две марки – Lada и Skoda.

Как видим, сразу в двух номинациях «ТОП-5 АВТО» в нынешнем году триумфаторами стали по два номинанта. Исполнительный директор премии Сергей Мышлявцев в связи с этим заметил, что год от года конкуренция становится все более острой, а выбор членов жюри – непредсказуемым.

Следует отметить также атмосферу, в которой прошла церемония объявления и награждения лауреатов премии. Прежде всего гостям мероприятия пришлось «взлететь» чуть ли не в поднебесье – на 90-й этаж башни «Федерация» комплекса «Москва-Сити», где расположена площадка «Над Москвой». Отсюда, с 332-метровой высоты, они и в самом деле могли лицезреть почти всю столицу. Перед стартом церемонии официальный партнер «ТОП-5 АВТО», ведущий производитель автомобильного оборудования компания Webasto наградила ценными призами блогеров, создавших лучшие видеоролики о номинантах премии, а чуть позднее отель «Царьград» вручил свой сертификат обладателю титула «Автоперсона года». В свою очередь, праздничный настрой вечера поддержал еще целый ряд партнеров мероприятия – в частности, компании «Калинов Родник» и «Юпитер» представили различные напитки, а по окончании официальной части выступила популярная рок-группа NEEDSHES.

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