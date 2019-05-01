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ТОП-5 АВТО 2019: Очная ставка

В ближнем Подмосковье прошел уже традиционный «большой тест-драйв» Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО». Члены жюри этого конкурса смогли еще раз испытать модели, вышедшие в его финал

Напомним, изначально претендентами на титул победителей в различных категориях «ТОП 5 АВТО» становятся все новые или прошедшие серьезную модернизацию модели, выведенные на российский рынок за предыдущий календарный год. В 2018-м таких было более 80, но после выставления членами жюри оценок за ряд потребительских характеристик их осталось только 30 – по пять в каждой из пяти основных и в одной специальной номинации Национальной премии. Именно из них члены жюри (а это более полусотни автомобильных журналистов – представителей разных российских городов и СМИ) должны выбрать по одной из лучших.

Согласно регламенту конкурса, машины соревнуются между собой в следующих категориях: «Компактный городской автомобиль», «Большой и представительский автомобиль», «Компактный кроссовер/внедорожник и автомобиль повышенной проходимости», «Большой кроссовер и внедорожник», «Спортивный автомобиль/купе/родстер/кабриолет», а также «Легкий коммерческий автомобиль/пикап». В шорт-листе каждой номинации можно проголосовать только за одного из финалистов, что, разумеется, повышает значимость дополнительной проверки претендентов на победу.

В этом сезоне в финал вышли модели 20 азиат­ских, европейских и американских брендов, и полтора десятка из них представили на «большой тест-драйв» свои автомобили. Участники мероприятия смогли испытать на различных трассах массовые хэтчбеки, спортивные купе, седаны бизнес-класса и представительские лимузины, компактные и большие SUV, пикапы и микроавтобусы. Теперь членам жюри предстоит определиться, кому они отдадут свои голоса в каждой номинации. А мы в следующем номере журнала опубликуем развернутый репортаж с этого мероприятия.

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"А теперь – финал!"

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