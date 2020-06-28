«Красивые» номера для машин с давних пор являются средством самовыражения многих автовладельцев. И, конечно, предметом торговли. Как правило, незаконной. Но скоро все изменится…
Бессмысленно отрицать тот факт, что любой выделяющийся по определенным параметрам автомобильный регистрационный знак сегодня можно купить, были бы деньги! В одних случаях номер приобретается вместе с машиной-«донором», в других – через посредников, имеющих связи в ГИБДД. В правительстве наконец поняли, что бороться с этим не имеет смысла, и решили узаконить торговлю автомобильными номерами.
Сейчас на согласовании с разными ведомствами и инстанциями находится проект постановления «О порядке предварительного резервирования за физическим лицом – владельцем транспортного средства государственного регистрационного номера транспортного средства с индивидуальными буквенно-цифровыми обозначениями». В тексте документа указана дата вступления его в силу – 1 января 2021 года. Разумеется, дата ориентировочная, ведь речь пока идет лишь о проекте, который необходимо утвердить. Тем не менее смею предположить, что уже в следующем году все желающие смогут купить любой понравившийся им регистрационный номер. Но как это будет работать?
Правительство предлагает организовать куплю-продажу через портал Госуслуг. При этом важно отметить, что в выборе «красивых» номеров могут принять участие лишь физические лица (для организаций такая опция недоступна). Кроме того, если вы только планируете купить машину, то при ее постановке на учет в ГИБДД придется довольствоваться теми номерами, что предложат. И лишь потом автовладелец сможет участвовать в выборе особенного знака. Зато после первичной регистрации никаких ограничений по количеству понравившихся и забронированных номеров не установлено – вы можете зарезервировать за собой любое количество. Но помните, что за каждый необходимо заплатить госпошлину, а срок резервирования будет ограничен.
Вариантов бронирования два. В первом предлагается выбрать регистрационный знак из предложенных на портале Госуслуг и, заплатив пошлину, зарезервировать его за собой. Во втором случае нужно принять участие в аукционе. Здесь речь идет о наиболее востребованных или совсем «красивых» номерах. Само собой, их обладателем станет тот, кто больше заплатит. Увы, в проекте правительственного постановления нет ни одного слова о том, какие именно номера будут считаться более дорогими, а также кто и в каком порядке должен такие регистрационные знаки сортировать.
Еще раз напомню, что деньги от продажи автомобильных номеров пойдут в бюджет. Хотя говорить о продаже следует условно. По сути, это госпошлина за возможность использования регистрационного знака. Ее минимальная сумма составляет 2000 рублей. И в случае аукциона минимальная стоимость лота составит те самые 2000. Не будет других желающих на данный номер? Значит, номера уйдут как раз за эту сумму. А победитель после оплаты указанной суммы получит право прикрепить их на свою машину. Правда, за изготовление таблички с вожделенной комбинацией букв и цифр придется заплатить отдельно (еще 2000 рублей).
А вот если желающих окажется много, то и финальная цена может вырасти до небес. Сам аукцион длится 30 дней, а номер будет закреплен за победителем в течение года. Но в случаях, когда зарезервированными регистрационными знаками в указанный срок не воспользовались, номера попросту возвратятся в «торговый оборот». При этом уплаченные деньги не вернут. Кроме того, нужно знать, что выбрать номера возможно только со своим, «родным» регионом. Если вы живете в Подмосковье, то прибрести номера, допустим, Краснодарского края или Вологодской области не получится.
На мой взгляд, легальная «продажа красивых номеров» несколько подорвет статус их обладателей. Ведь сейчас в некоторых регионах такие люди – своего рода члены некоего закрытого клуба. Обладать там блатным номером не просто престижно, но и выгодно – водители таких машин нередко получают еще и индульгенцию на дорогах: местные гаишники их даже не рискуют останавливать.
Когда же любой гражданин страны получит возможность выбирать номера для своих машин, на преференции рассчитывать уже не придется. И все равно услуга будет востребована: очень уж велико число сограждан, желающих таким способом выделиться из общей массы автомобилистов.
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