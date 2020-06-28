«Красивые» номера для машин с давних пор являются средством самовыражения многих автовладельцев. И, конечно, предметом торговли. Как правило, незаконной. Но скоро все изменится…

Бессмысленно отрицать тот факт, что любой выделяющийся по определенным парамет­рам автомобильный регистрационный знак сегодня можно купить, были бы деньги! В одних случаях номер приобретается вместе с машиной-«донором», в других – через посредников, имеющих связи в ГИБДД. В правительстве наконец поняли, что бороться с этим не имеет смысла, и решили узаконить торговлю автомобильными номерами.

Сейчас на согласовании с разными ведомствами и инстанциями находится проект постановления «О порядке предварительного резервирования за физическим лицом – владельцем транспортного средства государственного регистрационного номера транспортного средства с индивидуальными буквенно-цифровыми обозначениями». В тексте документа указана дата вступ­ления его в силу – 1 января 2021 года. Разумеется, дата ориентировочная, ведь речь пока идет лишь о проекте, который необходимо утвердить. Тем не менее смею предположить, что уже в следующем году все желающие смогут купить любой понравившийся им регистрационный номер. Но как это будет работать?

Государев оброк

Правительство предлагает организовать куплю-продажу через портал Госуслуг. При этом важно отметить, что в выборе «красивых» номеров могут принять участие лишь физические лица (для организаций такая опция недоступна). Кроме того, если вы только планируете купить машину, то при ее постановке на учет в ГИБДД придется довольствоваться теми номерами, что предложат. И лишь потом автовладелец сможет участвовать в выборе особенного знака. Зато после первичной регистрации никаких ограничений по количеству понравившихся и забронированных номеров не установлено – вы можете зарезервировать за собой любое количество. Но помните, что за каждый необходимо заплатить госпошлину, а срок резервирования будет ограничен.

Вариантов бронирования два. В первом предлагается выбрать регистрационный знак из предложенных на портале Госуслуг и, заплатив пошлину, зарезервировать его за собой. Во втором случае нужно принять участие в аукционе. Здесь речь идет о наиболее востребованных или совсем «красивых» номерах. Само собой, их обладателем станет тот, кто больше заплатит. Увы, в проекте правительственного постановления нет ни одного слова о том, какие именно номера будут считаться более дорогими, а также кто и в каком порядке должен такие регистрационные знаки сортировать.

Еще раз напомню, что деньги от продажи автомобильных номеров пойдут в бюджет. Хотя говорить о продаже следует условно. По сути, это госпошлина за возможность использования регистрационного знака. Ее минимальная сумма составляет 2000 рублей. И в случае аукциона минимальная стоимость лота составит те самые 2000. Не будет других желающих на данный номер? Значит, номера уйдут как раз за эту сумму. А победитель после оплаты указанной суммы получит право прикрепить их на свою машину. Правда, за изготовление таблички с вожделенной комбинацией букв и цифр придется заплатить отдельно (еще 2000 рублей).

А вот если желающих окажется много, то и финальная цена может вырасти до небес. Сам аукцион длится 30 дней, а номер будет закреплен за победителем в течение года. Но в случаях, когда зарезервированными регистрационными знаками в указанный срок не воспользовались, номера попросту возвратятся в «торговый оборот». При этом уплаченные деньги не вернут. Кроме того, нужно знать, что выбрать номера возможно только со своим, «родным» регионом. Если вы живете в Подмосковье, то прибрести номера, допустим, Краснодарского края или Вологодской области не получится.

Малиновые штаны

На мой взгляд, легальная «продажа красивых номеров» несколько подорвет статус их обладателей. Ведь сейчас в некоторых регионах такие люди – своего рода члены некоего закрытого клуба. Обладать там блатным номером не просто престижно, но и выгодно – водители таких машин нередко получают еще и индульгенцию на дорогах: местные гаишники их даже не рискуют останавливать.

Когда же любой гражданин страны получит возможность выбирать номера для своих машин, на преференции рассчитывать уже не придется. И все равно услуга будет востребована: очень уж велико число сограждан, желающих таким способом выделиться из общей массы автомобилистов.