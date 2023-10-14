Честный, пугающий водителя суперкар с гигантским мотором V10 — много ли таких автомобилей еще оставалось на конвейере хотя бы к началу XXI века? Великий и ужасный Dodge Viper был одним из таких, а он продержался в строю до 2017 года! Кого благодарить (или все-таки проклинать?) за создание этого монстра — и каким чудом ему удалось протянуть в производстве аж четверть века?

Равнодушным не остается никто. Для одних противоречивый и бескомпромиссный Viper — любовь с первого взгляда, для других — мозолящий глаза архаизм, убийца и ошибка системы. Понять можно и тех и других: это не просто «автомобиль для водителя» — совладать с ним было непросто, а раскрыть предельные возможности двигателя и шасси могли разве что настоящие асы. Хотя харизмы этому суперкару было, конечно, не занимать.

Но даже малейшая ошибка за рулем могла стоить неопытному водителю жизни — вплоть до последних лет выпуска Viper оснащали минимальным набором ездовой электроники и безальтернативной шестиступенчатой механикой. А кузов представлял собой… стальной трубчатый каркас с навесными панелями из стеклопластика, углепластика и алюминия. Словом, перед покупкой такой машины не мешало хорошенько все обдумать. И решались, к слову, немногие: за весь период производства под марками Dodge, Chrysler (этот бренд носили ранние машины для Европы) и SRT (в 2012–2015 годах) было выпущено чуть более 30 тыс. экземпляров.

Концепцию будущего автомобиля разработали специалисты подразделения Advanced Design Studios концерна Chrysler в 1988 году. Тогда американская автомобильная промышленность уже оправилась после трудных 1970?х и даже успела наладить выпуск «переосмысленных» спорткаров — с турбомоторами и иной раз даже с передним приводом. Но по-настоящему быстрых серийных моделей «большая тройка» из Детройта тогда почти не выпускала — силы были брошены на борьбу с импортом из Европы и Японии, а тот же Chevrolet Corvette, который сменил поколение в 1983 году, первое время оснащали скромными 205?сильными двигателями V8!

В концерне Chrysler справедливо решили, что Америке нужен новый герой. Вдохновлялись, между прочим, знаменитой «Коброй» Кэрролла Шелби, который в 1980?х успел помочь дочерней компании Dodge с разработкой нескольких спортивных моделей. Имя для нового проекта тоже выбрали змеиное — Viper с английского переводится как «Гадюка». Работа закипела: первый концепт-кар был готов уже в январе 1989 года. После первого публичного показа на автосалоне в Детройте стало ясно, что надо срочно приступать к созданию серийной версии — Viper произвел настоящий фурор!

Главному инженеру Рою Сьобергу поручили разработку будущего суперкара — он собрал команду из 85 специалистов (ее так и называли — Team Viper), чтобы построить первый ходовой образец, провести дорожные испытания и проработать все детали в соответствии с требованиями рынка. Футуристичный дизайн концепт-кара создатели стремились сохранить в первозданном виде.

Первому прототипу, построенному уже в конце 1989?го, для испытаний шасси достался двигатель V8, однако инженеры Team Viper ждали совсем другой мотор от коллег по цеху. И коллеги эти оказались не последними людьми в мировой автоиндустрии — в те годы в состав концерна Chrysler входила итальянская фирма Lamborghini! Итальянцы предоставили алюминиевый блок, который лег в основу будущего двигателя V10, — он был готов в феврале 1990 года. А в мае 1991?го сам Шелби, только что перенесший пересадку сердца, на глазах у изумленной публики выкатил на трассу Indy 500 предсерийный Viper в качестве пейс-кара, в последний момент заменив им готовившийся к этой роли американо-японский спорткар Dodge Stealth (он же Mitsubishi 3000GT).

Довольны остались все — и сотрудники компании Chrysler, которые требовали, чтобы пейс-каром на именитой гонке стала настоящая американская машина, и автомобильные энтузиасты, увидевшие Кэрролла Шелби за рулем новенького суперкара с десятицилиндровым двигателем, и, разумеется, граждане-патриоты. Абсолютный успех! После этого публика уже изнывала в ожидании выхода серийной модели. И подоспела она в начале 1992 года.

Несмотря на классную внешность, Viper по сути своей автомобилем получился весьма аскетичным — ни подушек безопасности, ни ABS, ни противобуксовочной системы, ни даже кондиционера у него не было, не говоря уже о крыше, боковых окнах и наружных дверных ручках (и, собственно, замках). Двери открывались только изнутри: брезентовый верх с прозрачными виниловыми боковыми секциями на молниях, которые приходилось расстегивать, открывал доступ в салон для всех желающих. Да и в спартанском интерьере у новинки имелось лишь самое необходимое — кассетник да часы. И для снижения массы хорошо, и для сокращения расходов на разработку, которые для полностью нового автомобиля такого класса оказались весьма скромными.

Пространственная трубчатая рама, восемь литров рабочего объема, ноль страхующей электроники, редкая по тем временам шестиступенчатая коробка передач — сейчас уже с трудом верится, что такая машина может стать серийной. Но тридцать лет назад родстер Dodge Viper RT/10 им стал. Динамические характеристики впечатляют даже сегодня: 406 л.с. и 630 Нм сулили паспортные 4,2 с до 100 км/ч и без малого 270 км/ч максимальной скорости! Правда, позже на практике достичь ее удавалось лишь единицам — на скоростях «за двести» кузовные панели и мягкая крыша наспех сконструированного автомобиля начинали отрываться от машины, нарушая аэродинамику и пугая водителей.

Как бы то ни было, еще за несколько месяцев до официального старта продаж поступило более 5 тыс. заявок от желающих приобрести автомобиль. А в свете новостей о том, что за весь 1992 год компания построит только 300 суперкаров, многие были готовы выложить сумму даже вдвое превышающую заявленные 52 тыс. долларов (что в переводе на сегодняшние доллары с учетом инфляции составляет почти 114 тыс.).

Через пару лет после старта продаж в списке опций появились и кондиционер, и съемная стеклопластиковая панель крыши, а в 1996?м вышел модернизированный Viper, который в компании Dodge настойчиво называли моделью второго поколения. Главная новость — дебют купе Viper GTS с закрытой крышей, боковыми окнами, подушками безопасности, кондиционером, электростекло­подъемниками и дверными замками. Перенос выхлопных патрубков с порогов на «корму» позволил слегка увеличить отдачу мотора V10 — до 421 л.с. и 662 Нм на родстере RT/10, хотя у купе GTS он выдавал уже 456 «лошадей» и 664 Нм. ABS суперкару досталась только в 2001?м.

Viper третьего поколения (а он уже и впрямь был похож на новую модель — как минимум из-за измененного дизайна) представили в 2002 году. Идеология у новинки осталась такой же, как у предшественников, и эволюционировала она в том же духе: подросший до 8,3 л (и при этом облегченный сразу на 230 кг) двигатель V10 развивал уже 507 л.с. и 712 Нм, механика (опять же шестиступенчатая) по-прежнему не имела альтернатив, шасси стало легче на 36 кг. И точно так же первым на рынок вышел родстер — купе GTS с форсированным до 517 л.с. и 725 Нм мотором было добавлено в гамму только три года спустя.

«Четвертый» Viper вновь стал результатом модернизации предыдущей модели — внешне такие машины можно было отличить по ребристому капоту. С доработками по части техники на сей раз помогали специалисты компаний McLaren и Ricardo: рабочий объем двигателя увеличился до рекордных 8,4 л, мощность — аж до 608 л.с., крутящий момент — до 759 Нм. С ума сойти!

Жаль только, что вскоре после старта продаж модели, в 2007?м, грянул кризис 2008 года, который еще сильнее подкосил и без того неустойчивую с финансовой точки зрения компанию Chrysler, оставшуюся без партнера в лице немецкого концерна Daimler AG. В 2009?м, когда Chrysler все-таки обанкротился, компания объявила о том, что производство растерявшей покупателей модели Viper по формальному поводу в виде несоответствия грядущим государственным нормам по пассивной безопасности свернут в следующем году. Обещание сдержали: 1 июля 2010 года с конвейера сошел последний суперкар четвертого поколения.

Новый глава компании Серджио Маркионне, занимавшийся слиянием концернов Fiat и Chrysler, дал модели Viper второй шанс — суперкар пятого поколения дебютировал в 2012 году. На этот раз его представили под маркой SRT в честь одноименного подразделения, которое выросло из той самой первой команды инженеров (да-да, та самая Team Viper!) и занималось разработкой предыдущих поколений модели и других спортивных автомобилей родственных брендов. Сохранили и 8,4?литровый алюминиевый V10, и механику, но версии с открытым верхом больше не было — только купе.

До 60 миль в час (около 97 км/ч) новый Viper разгонялся уже за 3,5 с, максимальная скорость достигала 332 км/ч… Вот только возвращение безумного суперкара публика приняла прохладно. Несмотря на ураганную динамику, множество драйверских модификаций и по-прежнему невысокую на фоне «одноклассников» цену, машины пятого поколения расходились неважно. В компании разводили руками — и на всякий случай вернули Viper под крыло бренда Dodge. Как будто в этом и заключалась причина слабых продаж.

А конкретной причины и не было. Просто в компании не заметили, как Viper изжил себя, продолжая повышать градус безумия и не позволяя рядовому водителю подчинить себе необуз­данную мощь. Подавляющее большинство счастливчиков, которым повезло оказаться за рулем, не могли даже приоткрыть огромный потенциал этой не в меру мощной, грубой машины массой всего лишь полторы тонны. Даже перед окончанием производства летом 2017 года многие продолжали мечтать о суперкаре Dodge, но обожать его предпочитали все-таки на расстоянии.

Ирония заключается в том, что в начале 1990?х «Гадюка» должна была стать новым прочтением классической «Кобры»: вице-президент компании Chrysler Том Гейл тогда говорил, что старая Cobra была не так хороша, как о ней любили вспоминать. Мол, неприятные воспоминания со временем забываются, а приятные, наоборот, становятся ярче — и новый Viper должен был унаследовать у своего идейного предшественника только хорошее.

Сейчас уже мало кто вспоминает о проблемах с качеством сборки, разрываемых на скорости кузовных панелях и мягкой крыше — но ведь это все было. И с производства 17 августа 2017 года его вновь сняли формально из-за того, что требовалось интегрировать оконные занавески безопасности, которые, дескать, очень сложно вмонтировать в конструкцию. По экономическим ли соображениям в отставку отправили и без того нишевый суперкар или это просто гордость? Ответа на свой вопрос мы уже, вероятно, не узнаем никогда. Но в том, что со временем Dodge Viper будут вспоминать только с улыбкой, и впрямь можно не сомневаться.

