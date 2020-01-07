"История авто: По-братски"

В 1914 году братья Джон и Горас Доджи основали автостроительную компанию под своим именем, хотя позже Dodge Brothers вошла в состав концерна Chrysler. В этом году марке исполнилось 105 лет

Жизнь братьев Доджей можно считать ярчайшей иллюстрацией воплощения знаменитой «американской мечты». Еще бы, сыновья мелкого ремесленника стали одними из самых известных производителей автомобилей в США! Это, согласитесь, дорогого стоит.

Джон и Горас Доджи родились в небольшом городке Найлс, располагавшемся на границе штатов Мичиган и Индиана, в 1864 и 1868 годах соответственно. Семья жила бедно, и оба мальчика то помогали отцу в его мастерской, то нанимались за гроши на работу к соседям. Отличительной чертой братьев была необыкновенная привязанность друг к другу, которая обычно бывает между близнецами. Именно поэтому они не только рука об руку шли по жизненному пути, но и совместно развивали бизнес.

Миллионеры второго сорта?

Карьеру братья начинали в детройтской Murphy Engine company, производившей паровые машины, куда устроились разнорабочими, а затем приобрели профессию токаря. Проработав на предприятии несколько лет, они перебрались в Канаду – в компанию Canadian Typograph, где Джон, обладавший выдающимися организаторскими способностями, дослужился до начальника смены. Горас же, имевший склонность к изобретательству, вскоре запатентовал новую колесную втулку, не боявшуюся грязи.

Скопив немного денег и найдя инвестора, Доджи открыли велосипедную мастерскую, продукция которой пользовалась успехом, но конкуренция в этом деле была такой высокой, что пробиться наверх не представлялось возможным. Как раз в этот период в Штатах стало активно развиваться автомобилестроение, и Джон решил вложиться именно в этот бизнес. Однако имевшихся в распоряжении братьев 7,5 тыс. долларов на открытие автопроизводства явно не хватало, а вот начать выпуск комплектующих с такими деньгами было вполне реально. Поскольку же братья весьма дорожили своей репутацией и качество являлось для них не пустым звуком, то их продукция вскоре обратила на себя внимание. Одним из первых клиентов стал Рэнсом Олдс, который заказал Доджам постройку двигателей для своих Oldsmobile.

А вскоре к Доджам обратился Генри Форд, и с 1903 года они стали партнерами Ford Motor Company. Их двигатели, трансмиссии, мосты устанавливались на целый ряд фордовских моделей – от A до T включительно. В 1904-м Джон вошел в совет директоров Ford Motor, братья оказались акционерами компании, а, когда Генри Форд решил остаться единоличным владельцем фирмы, они продали ему свои доли за 25 млн долларов.

Сотрудничая с Фордом, братья не только заработали необходимую сумму для начала собственного автопроизводства, но и накопили колоссальный опыт. Их собственное предприятие открылось в 1914 году. Компанию назвали Dodge Brothers, а первенцем стала модель Dodge 30-35, появившаяся на рынке в конце того же года. Это был недешевый, но доступный для широких слоев населения и весьма качественный автомобиль. Машина предназначалась для тех, кто хотел больше скорости, надежности и комфорта, чем давали недорогие фордовские автомобили, господствовавшие на американском рынке.

На фоне Ford новинка от Dodge была более совершенной: 3-ступенчатая коробка передач, 4-цилиндровый двигатель объемом 3,5 л мощностью 35 л.с., цельнометаллический кузов Budd. Стоила она почти вдвое дороже, чем основной конкурент (785 долларов), но покупателей это не смущало: за комфорт и заплатить не грех. Уже в первый год было продано 45 тыс. автомобилей, а в 1916-м объем продаж достиг 70 тыс.

«Надежность» – это слово стало ключевым в рекламе Dodge Brothers того времени. Свое­образным признанием качества продукции компании стали многочисленные армейские заказы, посыпавшиеся на фирму в годы Первой мировой войны. А когда в 1917-м в модельной гамме Dodge появился коммерческий грузовик, спрос вырос еще больше.

Братья Доджи добились своего – вошли в число самых богатых людей Северной Америки. Но, как выяснилось, деньги могли далеко не все. Многие представители американского истеблишмента относились к ним не только как к нуворишам, но и называли «миллионерами второго сорта». Причина была вполне понятна: общество шокировали простецкие манеры Доджей, их пристрастие к доброй выпивке и отсутствие «светского лоска». Хотя все это не мешало братьям активно заниматься благотворительностью. Кроме того, они были известными меценатами. В частности, Горас перечислял значительные средства на счет Детройтского симфонического оркестра, а также вложил немало денег в постройку нового концертного зала в Детройте.

К началу 1920 года Dodge Brothers считалась одной из самых перспективных автомобильных компаний Соединенных Штатов. Однако именно этот год стал роковым для обоих братьев: 14 января Джон Додж скончался от «испанской инфлюэнцы» – гриппа, унесшего сотни тысяч жизней по всему миру. А в декабре того же года из жизни ушел и Горас. Врачи заявляли, что причиной смерти стал цирроз печени, но в семье все были уверены, что в гроб его свела тоска по горячо любимому старшему брату.

Жить дальше

Компания Dodge Brothers перешла к вдовам усопших, а у руля встал соратник братьев Фредерик Хайнс, занявший должности вице-президента и генерального директора. Под его руководством к 1925 году компания заняла четвертое место среди американских автопроизводителей, а годовой объем ее выпуска достиг 200 тыс. единиц.

Владеть автомобильной фирмой – дело непростое и хлопотное, поэтому вдовы братьев уступили ее за 145 млн долларов Консорциуму американских банков. Однако к тому времени удача отвернулась от компании, в конце 1920-х она находилась на грани банкротства, ее приобрел Уолтер Крайслер, по праву считавшийся восходящей звездой американского автопрома. Войдя в состав его концерна, Dodge осталась отдельной маркой, хотя конструктивно ее модели были унифицированы с другой продукцией Chrysler. Тем не менее на протяжении последующей истории Dodge неоднократно предлагала своим поклонникам по-настоящему выдающиеся модели.

Сегодня марка Dodge известна по всей планете. Под ней выпускаются легковые машины, пикапы, внедорожники и коммерческие автомобили. В 2018 году ее дилерами было продано 527 185 автомобилей более чем в 70 странах. Особую симпатию покупателей снискали модели Caravan и Journey, на долю которых пришлось 185 930 и 103 485 штук соответственно.

Что касается нашей страны, то советские автомобилисты познакомились с продукцией марки в годы Великой Отечественной войны, когда США по ленд-лизу поставляли в Советский Союз военную технику. В том числе внедорожники Dodge WC-51, которые среди наших солдат получили название «три четверти», поскольку их грузоподъемность по документам равнялась 750 кг, или 3/4 т. Они служили в качестве тягачей для 76-миллиметровых пушек, ими же пользовались высшие офицеры и укомплектовывались некоторые разведывательные подразделения. Кроме того, с начала 1945 года в СССР поступал и трехосный вариант Dodge WC-62 грузоподъемностью 1,5 т.

После войны связи с нашей страной были прерваны, и для их восстановления понадобился не один десяток лет. Официальная реализация автомобилей Dodge на территории России началась лишь в 2006 году, и уже вскоре после этого в 22 крупных городах работали 34 дилера знаменитой марки. Но после кризиса 2014 года продажи ее были свернуты. Тем не менее выпускаемые ею автомобили все-таки можно приобрести на заказ либо на вторичном рынке.