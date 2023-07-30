Компания Dodge завершает выпуск немолодой модели Challenger, которая в этом году отметит свое 15 летие на конвейере

Финальным аккордом в карьере двухдверки и символом уходящей яркой эпохи в истории компании Dodge стал безумный Challenger SRT Demon 170 с компрессорным мотором V8 Hemi 6.2, который способен работать на гоночном топливе E85, выдавая умопомрачительные 1039 л.с.и 1281 Нм. И надо признать, что Dodge Challenger, унося с собой целую историю второго пришествия американских muscle-каров, уходит очень красиво, проезжая четверть мили менее чем за девять секунд. И с оторванными от земли передними колесами.

А начиналось все, разумеется, в конце 1960 х, когда американское автомобилестроение переживало настоящий расцвет. Не случилось еще ни нефтяного кризиса 1973 года, ни массового наплыва импортных японских автомобилей, которые дали бой автогигантам Детройта на их же собственном рынке. Концерн Chrysler, тогда еще только открывавший для себя Европу после покупки контрольного пакета акций компании Simca, наблюдал за потрясающим успехом коллег из компании Ford, который им обеспечил дебют модели Mustang. Шутка ли, за первые два года на конвейере Ford Mustang разошелся тиражом без малого 1,3 млн экземпляров по всему миру!

Пока GM ударными темпами дорабатывал и выводил на рынок свой ответ в лице родственных моделей Camaro и Firebird, фордовцы представили Mercury Cougar — люксовую разновидность модели Mustang, которая увидела свет под «старшим» брендом компании Ford. На бумаге у концерна Chrysler все было, что называется, схвачено: конкуренцию Mustang обеспечивал Plymouth Barracuda, а с более крупными моделями на класс выше за покупателей боролся Dodge Charger. Однако в бурлящем сегменте рынка спортивных двухдверных моделей была узкая ниша, которую Chrysler проморгал, — тот самый «Mustang подороже», то бишь Mercury Cougar, играл в своей лиге.

Крайслеровцы не стали изобретать велосипед — за основу для новинки под брендом Dodge была выбрана платформа E-body, на которой был построен Plymouth Barracuda. Создатели пошли по пути коллег из компании Ford: колесную базу Barracuda растянули, дизайн разработали с нуля — за внешность будущей двухдверки Challenger отвечал Карл Камерон, ранее «нарисовавший» первый Charger 1966 модельного года. Линейку двигателей расширили, равно как и список опций, — рецепт и впрямь практически тот же, что и при создании Mercury Cougar. Готовый к выходу на рынок Dodge Challenger представили в конце 1969 года.

Но Challenger, увы, припозднился. Ford, General Motors и AMC уже отстрелялись, сегмент muscle-каров и «младших» pony-каров был переполнен, и к 1970 году спрос на эти машины начал падать. А худшее было еще впереди — через пару лет вступят в силу эконормы, которые вынудят автопроизводителей душить огромные прожорливые моторы V8, а не за горами нефтяной кризис и резкий рост цен на бензин. Так что Dodge Challenger успел запрыгнуть в последний вагон: модель первого поколения была предложена как с рядными шестерками, так и с двигателями V8 объемом до 7,2 л, а еще с кучей опций и спецверсий, причем как в виде хардтопов, так и с мягким складным верхом. Первое время Dodge даже предлагал омологационный Challenger T/A!

Жаль только, что счастье это длилось недолго. Второй год после дебюта принес трехкратное падение объема продаж, и потому с 1971 го в компании начали отказываться от непопулярных редких опций и больших моторов. Выпуск кабриолетов был остановлен, а затем Challenger лишился и рядных шестицилиндровых моторов — от былого разнообразия моторной линейки не осталось и следа. В конце концов производство завершили раньше срока, весной 1974 года.

Второе поколение модели Challenger, о котором в Dodge предпочитают не вспоминать, продержалось в строю с 1977 по 1983 год. Тот автомобиль представлял собой разновидность японского купе Mitsubishi Galant Lambda. Его вместе с исходной моделью собирали в Японии и экспортировали в США под брендом Dodge. Неказистый Challenger с маломощными рядными четверками 1,6 и 2,6 л (мощностью 77 и 105 л.с. соответственно) стал олицетворением падения американской автоиндустрии, которая оказалась не готова к переменам во второй половине 1970 х и впустила на домашний рынок конкурентов из-за океана. После такого о Challenger в компании не вспоминали еще долго.

На рубеже веков, когда мировую автомобильную промышленность вдруг охватила ностальгия, в моду вошел ретродизайн. Volkswagen New Beetle, Plymouth Prowler, Ford Thunderbird… В те годы казалось, что все новое должно было стать пусть даже и не очень хорошо забытым, но как минимум старым. В компании Dodge решили ухватить свой кусок пирога — тот же PT Cruiser у материнской компании Chrysler расходился на ура. Вот и Ford представил новый Mustang с внешностью в стиле своего легендарного предшественника. Кого возрождать? Ответ был очевиден: конечно, Charger и Challenger! Только бы потенциальные покупатели не вспомнили про японский Challenger…

Dodge Challenger третьего поколения в статусе концепт-кара показали в начале 2006 года. Публика встретила новинку тепло — серийную сборку на канадском заводе запустили уже в 2008 м. Ретродизайн огромного пятиметрового купе с мерседесовскими компонентами, несмотря на постепенный отказ от ностальгических новинок в рядах других крупных автопроизводителей, оказался удачным, однако с премьерой Dodge все-таки припозднился: дебют пришелся на трудный кризисный год. Опять не повезло, как и в начале 1970 х?

Поначалу автомобили расходились неважно, но за вялым стартом последовало уверенное наращивание продаж. Если в 2008 году покупателей нашли лишь около 17 тыс. машин, то в 2013 м результат уже превысил 50 тыс. проданных автомобилей. Растущая популярность не требовала разработки модели следующего поколения — даже через десять лет после премьеры Challenger продолжал обновлять собственные рекорды продаж!

Впрочем, к середине 2010 х Mustang и Camaro как раз сменили поколения, поэтому в компании Dodge решили, что как минимум плановый рестайлинг не помешает. А заодно в 2015 году в рамках дебюта обновленной модели представили новую топ-версию Challenger SRT Hellcat с 6,2 литровым двигателем Hemi V8, выдававшим 717 л.с. и 881 Нм. Именно 2015 год стал поворотным моментом в новейшей истории модели, с которого и началась битва инженеров Dodge с самими собой в борьбе за повышение мощности двигателей. Кто бы мог подумать, что через несколько лет Challenger станет одной из самых быстрых серийных машин в мировой истории?

Выход модификации Hellcat положил начало доброй традиции ежегодно представлять новые версии модели Challenger: полноприводный Challenger GT, мощный Hellcat Redeye с настроенным на 808 л.с. и 959 Нм мотором V8 Hemi 6.2, Challenger SRT Super Stock с форсированным до 818 «лошадей» двигателем… А ведь в 2017 году появился еще и Dodge Challenger SRT Demon с 852 сильным агрегатом V8 Hemi для гонок на четверть мили! То была лимитированная версия 2018 модельного года без пассажирского кресла и заднего дивана (их можно было заказать только в виде опций стоимостью один доллар каждая) и по совместительству первая серийная машина, способная оторвать передние колеса от асфальта на старте с места.

Ирония заключалась в том, что Challenger SRT Demon формально не мог участвовать в заездах на четверть мили — с такой мощностью он попадал в категорию гоночных машин, которые проезжали заветные 402 м менее чем за 10 с, и по правилам ему требовался… Каркас безопасности! При этом Demon имели допуск на дороги общего пользования. Тираж был ограничен 3300 экземплярами.

Тем не менее с началом пандемии компания Dodge сбавила обороты и стала готовиться к отставке своего двухдверного muscle-кара. Все автомобили финального модельного года украшены памятной алюминиевой табличкой с надписью Last Call («Последний звонок»): как раз к его началу в линейке внезапно появился кабриолет и целых шесть ностальгических спецверсий, а совсем недавно была представлена седьмая. Ею стал тот самый прощальный Challenger SRT Demon 170, который продолжил дело первого Demon и возвел мощь классического двигателя Hemi в абсолют: бросок до 60 миль в час всего за 1,66 с, четверть мили за 8,91 с! Такая вот устрашающе быстрая лебединая песня модели.

Получается, третья попытка занять место в сегменте стильных спортивных двухдверок оказалась наиболее удачной — по крайней мере, переименованные купе Mitsubishi с шильдиком Dodge после такого автомобиля мы уже едва ли увидим. Но и полностью новый бензиновый Challenger со старым добрым двигателем V8, увы, тоже. Его место в линейке марки Dodge займет электромобиль Charger Daytona SRT, который пока еще носит статус прототипа, однако через полгода станет серийным.

Да, Challenger уступает место электромобилям, зато он одолел своих исторических конкурентов — Ford Mustang и Chevrolet Camaro. И если растерявший покупателей Camaro уходит в историю без наследника, то Mustang еще поборется за судьбу американского V8. Хотя, как это ни прискорбно, в эпоху тотальной электрификации его, скорее всего, ждет медленное угасание под натиском экологов. А достигший своего эволюционного пика формы Challenger с легендарным мотором Hemi уходит на подъеме, буквально капотом вверх.