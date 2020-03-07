С начала этого года вступил в силу Закон о регистрации транспортных средств, который серьезно изменил порядок постановки на учет автомобилей

о вступления в силу нового закона вопросы регистрации транспортных средств регулировались постановлением правительства. И до сих пор общий порядок был такой: независимо от того, где и у кого приобретался автомобиль, новый собственник обязан был посетить подразделение Госавтоинспекции, чтобы зарегистрировать приобретение. Теперь ехать в ГИБДД нужно не всегда.

Регистрация онлайн

Если вы решили купить новый автомобиль у официального дилера, то закон позволяет получить машину сразу – уже в салоне – с необходимыми документами (свидетельством о регистрации) и номерами. Правда, такое допущение вовсе не означает, что все дилерские центры будут оказывать подобную услугу. И объясняется это вот чем.

Во-первых, дело это добровольное для дилеров. Во-вторых, чтобы к системе подключиться, надо иметь в штате специально обу­ченного специалиста и обладать необходимым оборудованием для печати регистрационных документов и изготовления номерных знаков. Ну и, в-третьих, дилер должен в обязательном порядке получить соответствующую аккредитацию и состоять в реестре специализированных организаций, который ведет МВД.

Вся процедура, помимо бюрократических сложностей, у дилеров вызывает сомнения и экономического характера, поскольку для такой работы нужно вложиться в специальное оборудование, что стоит денег. Да и держать в штате дополнительного работника тоже недешевое удовольствие. При этом антимонопольная служба уже установила максимальную планку по стоимости такой услуги – 500 рублей (плюс оплата изготовления самих металлических номеров). Именно потому дилеры не спешат работать по новому закону.

Как же будет выглядеть подобная услуга, если дилеры все же решатся присоединиться к этой системе? После выбора и оплаты клиентом автомобиля, а также приобретения полиса ОСАГО дилер направляет информацию о машине и новом собственнике в режиме онлайн в ГИБДД. Госавтоинспекция фиксирует нового владельца, присваивает транспортному средству регистрационные номера и отправляет данные обратно дилеру. Тот распечатывает свидетельство о регистрации и изготавливает металлические пластины номеров. С этого момента вы становитесь полноценным участником дорожного движения, что весьма удобно.

Правда, как уже отмечалось, дилеры подключаться к этой схеме пока не спешат. А потому для большинства потенциальных покупателей порядок остается прежним: после покупки автомобиля в течение десяти суток необходимо приобрести полис ОСАГО и обратиться в подразделение ГИБДД.

Свой среди чужих

Как и раньше, регистрировать автомобиль можно в любом подразделении ГИБДД – независимо от места регистрации (прописки). Однако следует учесть то, что возвращается региональная прописка транспортных средств. Речь о том, что в последние годы на вторичном рынке машины продавали вместе с регистрационными знаками. При этом многие их (знаки) не меняли – достаточно было получить новое свидетельство о регистрации в ГИБДД, где лишь указывался новый собственник, даже если регион его прописки не совпадал с регионом прежнего владельца. Как результат, житель, например, Воронежа, мог колесить в машине, имеющей, скажем, номера Москвы или даже Владивостока. И это остается в силе для всех тех, кто приобрел автомобиль до 31 декабря 2019 года включительно.

Теперь же порядок изменился. В новых правилах прописано, что при несовпадении региона регистрации прежнего и нового собственника автомобилю нового владельца присваивается «родной» номер его региона. А прежние номера следует сдать в Госавтоинспекцию. Конечно, за такое удовольствие придется платить больше. Если ранее платили только за внесение изменений в регистрационные документы, то сейчас нужно оплачивать и изготовление новых номеров (850 рублей – госпошлина и 2000 руб­лей – изготовление знаков).

Причем если вы обратились в ГИБДД чужого для себя региона (там, где была куплена машина, но вы не прописаны), то вам лишь выдадут новое свидетельство о регистрации. Знаки же придется заказывать самостоятельно в любой компании, занимающейся подобной деятельностью. В этом случае управлять автомобилем нельзя, ведь вы уже прошли процедуру регистрации, а управление без регистрационных знаков у нас запрещено и наказание весьма серьезное – штраф 5000 рублей или лишение права управления от одного до трех месяцев.