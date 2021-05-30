Говорят, лед и низкая скорость – понятия родственные. Убедиться в обратном нам удалось в Сибири, где вместе с компанией «Volkswagen Коммерческие автомобили» мы приняли участие в ежегодном фестивале «Дни скорости на льду Байкала»

Нынешний год на Байкале выдался спокойным. Пандемия перекрыла границы, и китайские туристы, которых в последние годы здесь было несчетно, остались дома. Хотя в лагере фестиваля «Дни скорости на льду Байкала», возведенном над 150-метровой толщей воды в трех километрах от берега острова Ольхон, все равно было суетно.

Здесь, в так называемом Малом море (проливе шириной до 16 км и длиной свыше 70 км), разделяющем материк и Ольхон, глубин под 1,5 км и более практически нет. Однако ощущения при первом попадании на лед с непривычки волнительные. От прозрачной бездны вас отделяет слой хрупкого льда толщиной в метр с небольшим. Хрупкого, потому что Байкал находится в сейсмоактивной зоне, где за год случается до 500 землетрясений. А значит, в любой момент могут произойти неприятные подвижки и возникнуть трещины.

Лед на Байкале удивительно прозрачный из-за уникальной воды. Она не просто чистая – байкальская вода почти лишена солей, благодаря чему с известными допусками близка к дистиллированной. В некоторых местах, где снегу не удалось зацепиться за поверхность льда, его нижнюю кромку можно легко разглядеть, отследив уходящие вглубь на всю толщу микротрещинки. Лед жесткий, сухой и, повторюсь, предельно прозрачный. Быть может, именно поэтому команда LAV-racing и выбрала поверхность самого глубокого озера в мире для регулярной установки рекордов скорости на льду.

Великий тормозной путь

Уже десятый год фестиваль гостит на Байкале. И впервые – при техническом партнерстве с «Volkswagen Коммерчес­кие автомобили». Модели Multivan 6.1, Caravelle 6 и Transporter 6.1 использовались в качестве шаттлов для гостей, команды обеспечения, гонщиков и даже как дополнительный источник электричества. А пикап Amarok вдобавок взял на себя функцию тягача для транспортировки машин, участвующих в рекордных заездах. Столь внушительный автопарк существенно облегчил ледовую разведку. Ведь организаторам пришлось выбирать наиболее удачную траекторию для идеально прямой трассы длиной 13 126 м. Разметкой и прокладкой трассы по особенно ровному участку ледяного поля занимались геодезисты. Все должно быть в соответствии с требованиями РАФ (Российской автомобильной федерации) и FIA (Международной автомобильной федерации). Иначе рекорды не будут зафиксированы официально.

В этом году организаторы и гонщики ставили перед собой задачу «выехать из трехсот». Фактически 575-сильный Jaguar F-Type R под управлением пилота Максима Леонова в тренировочных заездах показал скорость более 303 км/ч. Однако повторить результат в ходе рекордных заездов ему не удалось. Потеплело, лед увлажнился, как говорят специалисты, «поплыл», что и помешало повторить лучшее время: британский автомобиль смог развить «лишь» 299 км/ч. То же самое случилось и с 650-сильным Lamborghini Urus пилота Андрея Леонтьева. На тренировках у него получалось «выбираться за 300», но в регламентном заезде быстрее 298 км/ч разогнаться, увы, не удалось. В любом случае сегодня это самая высокая скорость серийного SUV, зафиксированная на природном льду. Кстати, все результаты зафиксированы с помощью сертифицированных специалистов и оборудования, однако, будут ли они квалифицированы на международном уровне как рекорды, покажет время.

Сама трасса представляет собой природный лед. Его очистили от снега и крупных торосов и неровностей, способных повлиять на безопасность. Обеспечив разметку и безопасные зоны вылета, организаторы непрерывно контролировали ситуацию с трафиком, чтобы местные лихачи не решили опробовать свои силы, выйдя на встречку. Оно и понятно, тормозить по льду со скорости под 300 км/ч – история не быстрая. Lamborghini Urus, например, для полной остановки со всей его электроникой требуется почти два километра.

Ураган нипочем

Удалось прокатиться по трассе и на Multivan 6.1. Но тут дух захватывало не от скорости, а скорее от комфорта. Микроавтобус показал отличную управляемость на самом сложном покрытии. Ощущение стабильности и контроля даже удивило. На льду! И благодарить за это нужно не только внушительную колесную базу. Отлично показал себя электроусилитель руля, как нельзя более адекватно передающий информацию о положении колес водителю. В идеально сложных условиях довелось по достоинству оценить и работу многочисленных электронных ассистентов, которые ни разу не позволили автомобилю развернуться или просто потерять траекторию. Словом, почти вся коммерческая линейка Volkswagen на Байкале выдержала суровую ледовую проверку на выносливость, комфорт и безопасность.

А уже по дороге в Иркутск нас все же догнала настоящая порывистая западная сарма. Как потом выяснилось, в ледовом лагере ураган перевернул 300-килограммовый шатер, который не успели демонтировать. На дороге видимость из-за пурги упала почти до нуля. Наш Multivan буквально сносило, но выручала работа системы стабилизации при сильном боковом ветре. Так что к самолету Volkswagen привез нас как нельзя вовремя.