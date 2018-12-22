Дата в истории: В полном порядке!

Концерн Valeo, производящий сцепления, фары, радиаторы, стартеры и генераторы, широко известен по всему миру, а его продукция присутствует практически в любом автомобиле! В декабре 2018 года компании исполняется 95 лет

Компания, которая ныне носит имя Valeo, появилась на свет в 1923 году. Именно тогда предприниматель Эжьен Бюссон открыл в городке Сент-Уэн, что неподалеку от Парижа, небольшую фабрику по производству тормозных колодок и дисков сцепления.

Однако у этого события была своя предыстория. Ранее, в 1910-м, Бюссон приобрел у британского изобретателя Герберта Фруда эксклюзивные права на торговлю во Франции продукцией его фирмы – тормозными накладками, в состав которых входил асбест. Фруд еще в 1897 году додумался включить этот минерал в материал, из которого изготавливали накладки, – в те годы для их производства использовали хлопок, пропитанный натуральными смолами. Применение асбестовых волокон в сочетании с фенолформальдегидной смолой сделало колодки более надежными. Основанная Фрудом фирма по выпуску новинки получила название Ferodo, которое вскоре стало нарицательным: в целом ряде стран, включая и нашу, так стали именовать любой асбестосодержащий материал фрикционных колодок.

В годы Первой мировой войны тормоза с асбестом показали себя с наилучшей стороны, поэтому после ее окончания дела компании пошли в гору и в начале 1920-х Фруд стал искать партнеров для их производства на материке. Неудивительно, что одним из них стал Эжьен Бюссон, основавший Société Anonyme Française du Ferodo (SAFF).

В 1927 году Фруд отошел от дел, и британскую Ferodo приобрела фирма Turner & Newall, в состав которой та входила до конца ХХ века, пока ее не разорил повсеместный запрет на использование асбеста. При этом французская фабрика с тем же названием действовала независимо от британской. В 1932 году в дополнение к тормозным колодкам и дискам сцепления к перечню ее продукции добавились сцепления в сборе, которые производили по лицензии фирмы Fichtel und Sachs.

Время собирать камни

Вторая мировая война нанесла по SAFF серьезный удар – ее предприятие в Сент-Уэне превратилось в руины. Однако накопленная патентная база и возрождавшийся спрос на продукцию помогли компании не просто остаться на плаву, но и дали толчок к дальнейшему развитию. В Нормандии наладили выпуск фрикционных накладок, а в Амьене открылась фабрика по производству сцеплений, которые стали основным, но далеко не единственным продуктом фирмы.

В середине ХХ века выпуск легковых автомобилей в послевоенной Европе рос как на дрожжах. Появилась стандартизация компонентов, увеличивался спрос на них. Тогда-то руководство SAFF и решило расширить производство за счет приобретения предприятий, выпускавших автомобильные компоненты, у которых по тем или иным причинам не было возможности стать поставщиками крупных автомобильных брендов.

Первым в 1962 году был куплен производитель систем вентиляции, отопления и кондиционирования SOFICA (Société de Fabrication Industrielle de Chauffage et d’Aération). Следом у SAFF появились еще один завод и новый исследовательский центр. В 1971 году под эгиду бренда перешла компания SEV Marchal – европейский лидер в области производства фар и электрооборудования, а через семь лет добавился и его основной конкурент – фирма Cibié Paris-Rhône.

Новое слово

Очевидно, что перешедшей в новое качество компании требовалось новое название, и в 1980 году она была переименована в Valeo. В переводе с латинского языка это значит «Я в порядке».

«В порядке» корпорация была настолько, что в 1984-м смогла включить в свой состав группу компаний Ducellier, специализировавшуюся на выпуске стартеров, генераторов и систем зажигания. В 1980-х же она запустила собственные производства еще в целом ряде стран – США, Мексике, Южной Корее, Турции, Тунисе, а также открыла представительства в Испании, Германии, Бразилии и Японии.

Сочетание разных направлений деятельности позволило Valeo выпустить на рынок новый продукт – полуавтоматическую трансмиссию. Эту систему тестировала команда Lancia, выступавшая в чемпионате мира по ралли, и результаты оказались весьма обнадеживающими.

В 1989 году роботизированная трансмиссия Valeo, представлявшая собой ручную коробку с электромеханическим актуатором и компьютерным управлением, появилась на одном из сделанных на заказ Ferrari F40. А спустя еще несколько лет полуавтоматическую трансмиссию Valeo стали серийно устанавливать на модель Ferrari Mondial T. Считается, что именно с того момента Ferrari взяла курс на полный отказ от механических трансмиссий.

Одновременно Valeo открыла научно-исследовательские центры по электронным системам и системам освещения в пригородах Парижа. Развивались и международные отношения. Начали работать ее представительства в Китае, Польше, Чехии и Индии. А купив марки Neiman, TT Industries и Labinal, корпорация превратилась в одного из главных игроков на мировом рынке электронных систем для автоиндустрии. В частности, в начале 2000-х компания добилась мирового лидерства в области производства парковочных систем с ультразвуковыми датчиками и систем контроля за разметкой. Помимо этого ее специалисты впервые в мире разработали и внедрили систему «Старт-стоп».

Все это позволило бренду не просто с уверенностью смотреть в будущее, но и продолжать политику расширения. Среди новых приобретений оказались Johnson Controls, специализирующаяся на системах оптимизации работы трансмиссии, и японская Niles, благодаря которой Valeo стала глобальным лидером в производстве управляющих компонентов интерьера – ручек, кнопок и т.д.

Встречая юбилей

Свой 95-летний юбилей корпорация отмечает в качестве одного из крупнейших мировых поставщиков автокомпонентов. Почти 90% ее продукции поставляется на конвейеры автозаводов, а остальная часть идет в розничную продажу. Среди партнеров и потребителей продукции Valeo такие производители, как Ford, Chrysler, General Motors, BMW, Volkswagen, MAN, Porsche, Iveco, Fiat, Nissan, Honda, Suzuki, Subaru, Toyota, Citroen, Renault и целый ряд других.

Сегодня на планете действуют 184 завода, 20 исследовательских центров, 35 центров разработки и 15 дистрибьюторских площадок Valeo, а штат компании насчитывает 111 600 человек в 33 странах мира. В прошлом году суммарный доход Valeo составил 18,6 млрд евро. При этом 12% выручки от продаж оригинальной продукции компания инвестировала в дальнейшие исследования и разработку.

Присутствует Valeo и в России. В нашей стране работают два ее предприятия, базирующихся в Тольятти (выпуск продукции стартовал в 2011 году). Эти заводы поставляют на АвтоВАЗ и другие предприятия Альянса Renault-Nissan сцепления, стартеры, генераторы, системы охлаждения и кондиционирования. Впрочем, весной 2018 года Valeo Service объявила, что в ближайшее время готовится существенно расширить оба тольяттинских предприятия. В этот проект компания планирует инвестировать до 17 млн евро.