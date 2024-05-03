Знаю, то, что я сейчас напишу, странно и неправдоподобно, но я хотел работать на заводе. Да, на заводе, так же, как во времена СССР многие мечтали стать космонавтами, летчиками, моряками дальнего плавания, артистами или на крайний случай мясниками — в Советском Союзе быть мясником было престижно

А я хотел работать на АЗЛК, он больше известен как завод «Москвич». Завод, да еще выпускающий отечественные машины, звучит ужасно, понимаю, но так ли это было на самом деле? Судите сами, я просто изложу факты… Например, Московский завод малолитражных автомобилей (МЗМА — так прежде назывался «Москвич») имел в 1960–70 х годах около 500 дилеров на территории Европы, треть из всех выпущенных МЗМА моделей «Москвич 408» ушла на экспорт. Тому есть простое объяснение — машина была прогрессивной для своего времени. Маленький штрих: на ней первой я увидел ремни безопасности, которые стали обязательными в конце семидесятых. Популярности этого автомобиля за рубежом не мешало даже то, что его делали в «ужасной Стране Советов»…

Вот еще штрих, можно ли сравнивать BMW и «Москвич»? Оказывается, да, можно. В конце 1960 х годов компания из Баварии разработала двигатель М10. Это была передовая конструкция, с рабочего объема 1500 см3 они сняли целых 75 лошадиных сил. А теперь давайте посмотрим на наш мотор — он обладал той же мощностью при том же объеме. Но при этом, в отличие от немецкого, блок и головка цилиндров были выполнены из алюминия, а не из чугуна, как в М10, а значит, соотношение веса и мощности уфимского мотора было лучше: снижался центр тяжести автомобиля, улучшалась управляемость, а также применялась сферическая головка камеры сгорания — редкое решение для того времени.

Напомню, мы говорим про конец 1960 х годов. Давайте вспомним, что такая мощность для полуторалитрового мотора считалась нормальной до конца 1990 х, сравните с «одноклассниками» сами… В общем, «Москвич» на тот момент не уступал своему именитому конкуренту ни в размерах, ни в управляемости, ни в чем-либо еще.

А теперь немного фантастики. 1976 год, «Москвич 412» ездит на воде. Верите? Если нет, то зря, это правда. Кроме бензобака на седане был установлен «катализатор», где находились окислы редкоземельных металлов, он расщеплял воду на кислород и водород, который и служил топливом для ДВС. В качестве выхлопа мы получали пары воды.

Надо ли говорить, что и модель «412» активно продавалась за рубежом, в стране оставалось не так много машин, поэтому за ними выстраивалась длиннющая очередь избранных, тех, кто мог в нее встать. А остальным людям купить автомобиль в СССР было практически невозможно…

«Москвичи» годами продавались за рубежом, в страну шел поток так необходимой валюты, но АЗЛК ее не получал. В итоге денег на разработку новых моделей не хватало, конструкторские работы велись слабо, а жаль. Ведь у инженеров московского автозавода было множество уникальных и интересных разработок — например, «М 410» или универсал «М 411», их производство свернули для увеличения выпуска экспортного «408 го». Посмотрите на них, это настоящие кроссоверы, которые выпускались серийно, посмотрите на купе «Москвич Турист». Примеров масса, жаль больше нет Музея АЗЛК, сделанного в виде летающей тарелки. На АЗЛК сформировались мощнейшие кадры, инженерный корпус, история, опыт. Была гоночная команда, призеры международных автомобильных соревнований, строящие машины на голом энтузиазме.

Сейчас я работаю напротив завода, над которым горит красная надпись «Москвич». Больше я туда не хочу. Но, безусловно, желаю успешного возрождения этого действительно легендарного советского автомобильного бренда.

