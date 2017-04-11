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На вопрос «Что необычно в бренде Petronas?» его представители отвечают коротко – «Технологии»
На вопрос «Что необычно в бренде Petronas?» его представители отвечают коротко – «Технологии»

Около двух лет назад на российский рынок вышел мощный игрок – один из лидеров в области разработки масел, благодаря которым одержаны знаковые победы в Formula 1 и «Дакаре». Истоки формулы успеха малазийского производителя Petronas мы искали в… первой столице Италии

Компания Petronas, образ которой в первую очередь ассоциируется с башнями-близнецами в Куала-Лумпуре, – один из самых молодых и динамичных брендов в нефтегазовой отрасли. За тридцать с небольшим лет он вошел в пятерку крупнейших нефтегазовых компаний.

Во многом это объясняется правильным выбором партнеров. Сильные позиции, занимаемые в Азии и Африке, около десяти лет назад Petronas укрепила приобретением итальянской компании FL Selenia Lubricants и образовала Petronas Lubricants International. FL Selenia Lubricants, крупнейший европейский производитель нефтепродуктов, до 1980 года был частью Fiat. В то время концерн помимо автомобилей выпускал почти все виды транспорта, в том числе поезда метро, сельхозтехнику и даже самолеты.

На самом деле мы хорошо знакомы с жидкими итальянскими «расходниками» – моторные масла для «Жигулей» были созданы перед появлением этих машин в нашей стране на основе продуктов Selenia уже около 50 лет назад.

Европейский аванпост

Сегодня завод и технологический центр, расположенные рядом с Турином – первой столицей Италии, играют для Petronas роль европейского лидера по разработке и производству масел и технических жидкостей для автомобилей, прочей техники и промышленности. Подобные центры в других регионах мира решают несколько иные задачи. Интересно, что из 100 000 т масел, выпускаемых этим предприятием, автомобильных меньше половины, а остальное предназначено для тракторов, комбайнов, строительной техники и станков. Основная деятельность завода – блендинг, то есть смешивание базовых масел с присадками. При производстве используются собственные базовые масла. На этой крупнейшей в Европе площадке выпускается 120 видов продукции.

Здесь же находится технологический центр, созданный в начале 1980-х для разработки и испытаний масел для легковых и грузовых автомобилей Fiat, производившихся в Европе. Но ныне он постепенно превращается в глобальный научно-исследовательский центр Petronas, который станет крупнейшим в Европе и мире. Мы были первыми журналистами, увидевшими неотделанные здания нового центра с уже залитыми бетонными плитами для испытательных стендов, не допускающих малейшей вибрации. Количество и разнообразие оборудования, которое нам показали в существующем центре, поражает, и можно только догадываться, как богато будет оснащен новый.

Высокая молекулярная кухня

Нас провели по большинству лабораторий и рассказали о том, чем занимаются специалисты центра. Известно, что серьезные прикладные разработки требуют немалых затрат и времени. Вот и создание «прорывного» моторного масла для тяжелой техники – URANIA Next 0W-20 – заняло около десятка лет и в немалой степени обеспечило вторую победу команде PETRONAS DE ROOY IVECO в дакарском ралли-рейде прошлого сезона. У этого масла необычная судьба: в ралли оно пришло с обычных дорог и при использовании в грузовиках способно экономить до 2,5% топлива.

И все же у многих людей марка Petronas ассоциируется с ее достижениями на треках Formula 1. Огромный постер с Льюисом Хэмилтоном встречает всех, кто входит в здание завода под Турином. Возможно, три победы подряд в зачете конструкторов и пилотов, одержанные командой Mercedes AMG Petronas на формульных трассах, стали самым ярким свидетельством лидерства в области горюче-смазочных материалов.

Для болидов F1 Petronas делает все масла, смазки и рабочие жидкости – от тормозной до жидкости для системы рекуперации энергии. В Турине производится и гоночное топливо. Иначе сейчас не обойтись – все материалы создаются не просто как химические формулы, а как продукт, проходящий бесконечные стендовые и натурные тесты на реальных агрегатах.

Один из значимых результатов такого подхода – появление премиального моторного масла Syntium с технологией CoolTech для легковых автомобилей. Химикам удалось получить масло с очень стабильными молекулярными цепочками при высоком нагреве, когда критичными являются даже несколько лишних градусов. Как и в случае с человеческим организмом, важно, чтобы в масле было как можно меньше свободных радикалов. Из-за недостаточной стабильности молекул при перегреве в агрегатах образуются масляные отложения, что приводит к дальнейшему нагреву деталей и росту вязкости масла. Технология CoolTech как раз и повышает стойкость масла к окислению на 60% и на 30% лучше защищает поршни от образования нагара. С некоторыми изменениями это масло с гоночных треков пришло и на обычные дороги.

Шаги по России

Компания Petronas Lubricants International мощно «вкладывается» в Европу и достигла в этом немалых успехов. Например, в Австрии ее моторные масла идут на первую заливку в автомобили двух немецких грандов – Mercedes-Benz и BMW.

Россия рассматривается как огромный и важный регион, в котором этот производитель делает значительные шаги, осознавая, что опоздание с выходом на наш рынок составляет  пару десятков лет. Основная ставка делается на автомобили среднего премиального сегмента, количество которых устойчиво растет даже в кризис. И работают эти автомобили нередко в очень тяжелых условиях – в пробках мегаполисов и крупных городов.  Здесь бы очень пригодилось масло с технологией CoolTech. Масла поставляются к нам из Турина и Барселоны. К тому же наши автомобилисты могут пользоваться еще одним преимуществом – масла, только что вышедшие на рынок, не подделывают.

Малазийскому бренду предстоит планомерная работа по повышению известности и завоеванию новых клиентов. Возможно, часть из них появится после российского этапа Formula 1 в Сочи, где логотип компании Petronas будет украшать ограждения первой отечественной формульной трассы и стены аэропорта Адлера.

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