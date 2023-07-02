Euro NCAP игнорирует начало новой электрической эры
Новая электрическая эра началась для Euro NCAP в 2011 году с испытаний ZE, «батарейной» версии седана Renault Fluence. Как ни странно, это эпохальное событие осталось незамеченным экспертами уважаемой организации. Ни тогда, ни позже в регламенте Euro NCAP не появились специфические критерии оценки безопасности электромобилей (EV), которые учитывали бы, например, целостность тягового аккумулятора или высоковольтного контура после столкновения. Так что с формальной точки зрения даже при выявлении подобных «болячек» ничто не обязывает Euro NCAP извещать о них.
Испытываемые на общих основаниях модели с нулевым выхлопом отчетности точно не испортили. Напротив, результаты EV стали витриной достижений Euro NCAP в сфере повышения безопасности автомобилей. Уже Renault Fluence ZE разбился на солидные четыре рейтинговые звезды, а испытанному годом позже Nissan Leaf первого поколения покорилась пятизвездочная вершина. С тех пор это достижение повторили более 80 % из порядка 60 EV (с учетом клонов под другими марками), прошедших проверку боем в лабораториях Euro NCAP. Еще почти 14 % приходится на четырехзвездочные модели. «Троечниками» стали лишь Citroen E-Mehari (2017) и Aiways U5 (2019). А роль паршивой овцы, подтверждающей правило, досталась Dacia Spring (2021). Румынский электрический кросс-хэтч малого класса откровенно провалился практически во всех «контактных» дисциплинах, не поразил богатством арсенала хай-тековых систем безопасности и по заслугам получил единственную рейтинговую звезду. Особняком стоит Renault ZOE. Модель оказалась на двух полюсах. Пятизвездочный и нулевой (!) рейтинг «француженки» разделили восемь лет. Повторные испытания «старушки» Euro NCAP провела в 2021 году, чтобы наглядно продемонстрировать, насколько ужесточилась методика испытаний.
Впрочем, эти перемены не застали врасплох EV новой волны, идет ли речь о крошечном Fiat 500e (2021), представительском Mercedes-EQ EQS (2021), полноразмерном SUV Tesla Model X (2019) или бизнесвэне VW ID. Buzz (2022). Ни о каких особых проблемах не сообщалось и после краш-тестов Hyundai Nexo (2018) и Toyota Mirai (2021), EV на водородных топливных элементах, несущих баки с исключительно пожароопасным водородом под высоким давлением.
В прошлом году картина стала «нестерпимо прекрасной». Лишь два из 21 испытанного Euro NCAP EV получили четыре рейтинговые звезды, тогда как все остальные пополнили ряды «отличников»! Более того, Mercedes-EQ EQE и Tesla Model S с результатом 91 % стали рекордсменами бизнес-класса по защищенности пассажиров-детей в спецкреслах. Maxus MIFA 9 записал на свой счет аналогичное достижение в сегменте бизнесвэнов, а одноклассник «китайца» VW ID. Buzz получил неофициальную корону самого технологически продвинутого в плане систем безопасности среди себе подобных. Правда, шикарный немецкий MPV споткнулся в «столбовом» краш-тесте, который теоретически наиболее критичен для EV, у коих тяговая батарея занимает все пространство под полом салона. Но нет, причиной снижения оценки ID. Buzz за безопасность взрослых пассажиров стало не возгорание аккумулятора, а зацепившийся за панель интерьера надувной занавес. А вот, скажем, BMW i4 и Mercedes-EQ EQE обошлись без помарок как в стандартном боковом, так и в «столбовом» краш-тестах, набрав в этих субдисциплинах максимум баллов.
Похоже, безудержный рост числа «отличников» и в чисто электрическом, и в ДВС-гибридном секторах утомил Euro NCAP, которая под занавес 2022 го объявила об очередном ужесточении регламента испытаний на безопасность в 2023 году. Будет ли при этом учтена специфика EV? Остается только гадать: в разгаре уже второй квартал, а результаты новых серий краш-тестов пока даже не анонсированы...
|
Результаты испытаний Euro NCAP некоторых EV (2022)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Средний класс
|
|
|
|
|
BMW i4 (4 звезды)
|
87?%
|
87?%
|
71?%
|
64?%
|
Бизнес-класс
|
|
|
|
|
Mercedes-EQ EQE (5 звезд)
|
95?%
|
91?%
|
83?%
|
81?%
|
Tesla Model S (5 звезд)
|
94?%
|
91?%
|
85?%
|
98?%
|
Среднеразмерные SUV/кроссоверы
|
|
|
|
|
Genesis GV60 (5 звезд)
|
89?%
|
87?%
|
63?%
|
88?%
|
Nissan Ariya (4 звезды)
|
86?%
|
89?%
|
74?%
|
93?%
|
Бизнесвэны
|
|
|
|
|
Maxus MIFA 9 (5 звезд)
|
93?%
|
89?%
|
73?%
|
83?%
|
VW ID. Buzz (5 звезд)
|
92?%
|
87?%
|
60?%
|
90?%
1. Степень защищенности взрослых пассажиров при фронтальных и боковых столкновениях
2.Степень защищенности детей-пассажиров 6 и 10 лет в специальных креслах, рекомендованных автомобильными компаниями
3. Степень безопасности пешеходов при наезде на них автомобиля
4. Степень оснащенности автомобиля системами безопасности
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