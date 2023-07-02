Euro NCAP игнорирует начало новой электрической эры

Новая электрическая эра началась для Euro NCAP в 2011 году с испытаний ZE, «батарейной» версии седана Renault Fluence. Как ни странно, это эпохальное событие осталось незамеченным экспертами уважаемой организации. Ни тогда, ни позже в регламенте Euro NCAP не появились специфические критерии оценки безопасности электромобилей (EV), которые учитывали бы, например, целостность тягового аккумулятора или высоковольтного контура после столкновения. Так что с формальной точки зрения даже при выявлении подобных «болячек» ничто не обязывает Euro NCAP извещать о них.

Испытываемые на общих основаниях модели с нулевым выхлопом отчетности точно не испортили. Напротив, результаты EV стали витриной достижений Euro NCAP в сфере повышения безопасности автомобилей. Уже Renault Fluence ZE разбился на солидные четыре рейтинговые звезды, а испытанному годом позже Nissan Leaf первого поколения покорилась пяти­звездочная вершина. С тех пор это достижение повторили более 80 % из порядка 60 EV (с учетом клонов под другими марками), прошедших проверку боем в лабораториях Euro NCAP. Еще почти 14 % приходится на четырехзвездочные модели. «Троечниками» стали лишь Citroen E-Mehari (2017) и Aiways U5 (2019). А роль паршивой овцы, подтверждающей правило, досталась Dacia Spring (2021). Румынский электрический кросс-хэтч малого класса откровенно провалился практически во всех «контактных» дисциплинах, не поразил богатством арсенала хай-тековых систем безопасности и по заслугам получил единственную рейтинговую звезду. Особняком стоит Renault ZOE. Модель оказалась на двух полюсах. Пятизвездочный и нулевой (!) рейтинг «француженки» разделили восемь лет. Повторные испытания «старушки» Euro NCAP провела в 2021 году, чтобы наглядно продемонстрировать, насколько ужесточилась методика испытаний.

Впрочем, эти перемены не застали врасплох EV новой волны, идет ли речь о крошечном Fiat 500e (2021), представительском Mercedes-EQ EQS (2021), полноразмерном SUV Tesla Model X (2019) или бизнесвэне VW ID. Buzz (2022). Ни о каких особых проблемах не сообщалось и после краш-тестов Hyundai Nexo (2018) и Toyota Mirai (2021), EV на водородных топливных элементах, несущих баки с исключительно пожароопасным водородом под высоким давлением.

В прошлом году картина стала «нестерпимо прекрасной». Лишь два из 21 испытанного Euro NCAP EV получили четыре рейтинговые звезды, тогда как все остальные пополнили ряды «отличников»! Более того, Mercedes-EQ EQE и Tesla Model S с результатом 91 % стали рекордсменами бизнес-класса по защищенности пассажиров-детей в спецкреслах. Maxus MIFA 9 записал на свой счет аналогичное достижение в сегменте бизнесвэнов, а одноклассник «китайца» VW ID. Buzz получил неофициальную корону самого технологически продвинутого в плане систем безопасности среди себе подобных. Правда, шикарный немецкий MPV споткнулся в «столбовом» краш-тесте, который теоретически наиболее критичен для EV, у коих тяговая батарея занимает все пространство под полом салона. Но нет, причиной снижения оценки ID. Buzz за безопасность взрослых пассажиров стало не возгорание аккумулятора, а зацепившийся за панель интерьера надувной занавес. А вот, скажем, BMW i4 и Mercedes-EQ EQE обошлись без помарок как в стандартном боковом, так и в «столбовом» краш-тестах, набрав в этих субдисциплинах максимум баллов.

Похоже, безудержный рост числа «отличников» и в чисто электрическом, и в ДВС-гибридном секторах утомил Euro NCAP, которая под занавес 2022 го объявила об очередном ужесточении регламента испытаний на безопасность в 2023 году. Будет ли при этом учтена специфика EV? Остается только гадать: в разгаре уже второй квартал, а результаты новых серий краш-тестов пока даже не анонсированы...

Результаты испытаний Euro NCAP некоторых EV (2022) 1 2 3 4 Средний класс BMW i4 (4 звезды) 87?% 87?% 71?% 64?% Бизнес-класс Mercedes-EQ EQE (5 звезд) 95?% 91?% 83?% 81?% Tesla Model S (5 звезд) 94?% 91?% 85?% 98?% Среднеразмерные SUV/кроссоверы Genesis GV60 (5 звезд) 89?% 87?% 63?% 88?% Nissan Ariya (4 звезды) 86?% 89?% 74?% 93?% Бизнесвэны Maxus MIFA 9 (5 звезд) 93?% 89?% 73?% 83?% VW ID. Buzz (5 звезд) 92?% 87?% 60?% 90?%

1. Степень защищенности взрослых пассажиров при фронтальных и боковых столкновениях

2.Степень защищенности детей-пассажиров 6 и 10 лет в специальных креслах, рекомендованных автомобильными компаниями

3. Степень безопасности пешеходов при наезде на них автомобиля

4. Степень оснащенности автомобиля системами безопасности