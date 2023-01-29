Нефть когда-нибудь закончится, а вместе с ней уйдет эпоха настоящих автомобилей. Какое будущее нас ждет? – интересуется британский журнал The Car

Этот электромобиль понравится вам еще до того, как вы сядете за руль и оцените всего его возможности на трассе. Ведь BMW i4 сделан в том же кузове, что и Gran Coupe 4 й серии, а это означает, что вы автоматом получаете много места для задних пассажиров и большой багажник с удобным доступом. BMW i4 выпускается в двух версиях: заднеприводной i4 eDrive40 и полноприводной i4 M50. Одномоторный eDrive40 развивает 335 л.с., в то время как могучий M50 – это двухмоторная машина мощностью 537 л.с. Пос­ледняя версия стоит примерно на 13 тыс. фунтов стерлингов (около 917000 рублей) дороже.

В отличие от более крупного BMW iX, i4 обходится без карбона в своей конструкции, но в полной мере использует все те же технологии электропривода BMW Gen5, включая новейшие батареи высокой плотности. Хотя i4 не сделан из таких экзотических материалов, за счет более компактных размеров и аккумуляторной батареи меньшей емкости он примерно на 300 кг легче, чем iX.

Обе версии i4 имеют одинаковые батареи на 83,9 кВт•ч. Заявленный запас хода у i4 eDrive40 составляет 365 миль (587 км), а у xDrive M50 – 316 миль (508 км) на одной зарядке. Однако лучшие результаты дальности, которые мы получили за время теста, составляют около 320 миль (515 км) для eDrive40 и 280 миль (450 км) для M50. В i4 также возможна зарядка постоянным током мощностью до 205 кВт, а это означает, что теоретически вы можете восполнить запас энергии в аккумуляторе с 10 до 80% всего за полчаса. Причем 10 мин подключения к быстрой зарядке должны добавить примерно 101 милю (162 км) пробега.

Внутри BMW i4 похож на iX: здесь тот же изогнутый дисплей с двумя экранами с той же информационно-развлекательной системой BMW Operating System 8 iDrive и «навигацией», отображающей реальную ситуацию на дороге. При этом i4 значительно дешевле iX. Учитывая то, что многие технологии у них одинаковы, i4 оправдывает свою цену еще до того, как вы тронетесь с места.

Вообще, i4 довольно универсален в любой своей ипостаси. Но стоить надавить на газ посильнее, и в двух версиях электрокара проявятся абсолютно разные характеры. И хотя трудно не впечатлиться мощью и напором версии с литерой M, тот факт, что i4 eDrive40 имеет только один электродвигатель, вовсе не означает, что в нашем тесте он играет вторую скрипку.

Как это ни странно, i4 eDrive40 более азартен, несмотря на то, что развивает меньшую мощность. Это объясняется классическим задним приводом, благодаря которому электромобиль демонстрирует типичные повадки BMW: поработав газом и рулем, машину легко пустить в занос и так же легко из него выйти. Это реально круто работает и является весомым аргументом в пользу электричества для тех, кто до последнего сожалел об отсутствии двигателя внутреннего сгорания под капотом.

BMW i4 eDrive40 разгоняется до 100 км/ч за 5,7 с и запросто объедет обычную Tesla Model 3. Но i4 M50 – это динамика другого уровня. Мощь i4 M50 просто запредельная: больше, чем у бензинового BMW M4. Причем весь крутящий момент вам доступен мгновенно. Но «электричка» на 300 кг тяжелее версии с ДВС, по умолчанию развивает «всего» 476 л.с., а полная мощность в 538 л.с. разблокируется только с помощью функции Sport Boost, идущей дополнением к «спортивному» режиму.

В подвеске BMW i4 используется непривычная комбинация из пружин спереди и пневматических баллонов сзади, а также М-амортизаторы с переменным управлением демпфированием, обеспечивающие исключительный комфорт. Побочным эффектом этого комфорта является заметный крен в поворотах. Тем не менее M50 позволяет пройти связку поворотов настолько быстро, насколько возможно, учитывая вес автомобиля. Тяги с избытком, при этом оба мотора постоянно меняют баланс мощности, имитируя работу классического полного привода и помогая колесам передней и задней осей вгрызаться в каждый дюйм асфальта. Но по сравнению с i4 eDrive40 по части ездовых качеств M50 все же ощущается более грубой машиной.

Во многих отношениях i4 – это такой же передовой электромобиль, как и iX, только за гораздо меньшие деньги и в более привычной упаковке. Однако если вы ожидали увидеть в M50 настоящую «эмку», злую и дерзкую, забудьте об этом. Лучше возьмите версию eDrive40: здесь больший запас хода и она азартнее в управлении, плюс сэкономите кучу денег. Так что будущее после нефти есть. Светлое будущее.

