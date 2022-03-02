В России март чаще всего становится «прощальной гастролью» зимы. Поэтому сегодня мы расскажем, как ездить по глубокому снегу и как откопать из него автомобиль, если поездка не задалась

Когда дорогу замело, то следует понять, пытаться ли преодолеть этот путь? Если снег свежий и легкий, а грунт под ним ровный, без глубоких колей, все наверняка получится (даже если снега почти по бампер). Плотный, мокрый снег – тоже неплохо, он хорошо трамбуется машиной. А вот по «слоеному пирогу» из наста и рыхлого снега ехать тяжело.

Разведайте сложный участок как можно дальше – вдруг за поворотом такие переметы, что одолеть их без трактора не выйдет? При этом небольшие можно проскочить, главное, чтобы под ними не скрывались твердые препятствия. В остальных случаях не «врубайтесь» в снег с хода. Сила инерции протащит автомобиль дальше, чем он смог бы проехать, уплотняя колею массой, и чем выше скорость, тем дольше придется копать.

Что делать? Активировать все доступные внедорожные функции, а в идеале еще и стравить давление в шинах хотя бы до 1 атм: это работает даже с низкопрофильной резиной, высокий профиль травите до 0,5 атм. Площадь контакта шин с поверхностью увеличится, уменьшится давление на грунт, и автомобиль поедет увереннее. Плавно выкатившись на целину, поймете, как снег держит машину. Если получается, езжайте, не теряя темпа и избегая резких поворотов, ведь пробивать четыре колеи сложнее, чем две при прямолинейном движении.

Важно сохранять баланс тяги и скорости, при котором машина как бы всплывает в снегу. Поедете слишком медленно – преодолеть сопротивление снега будет труднее, сильно надавите на газ – ведущие колеса сорвутся в пробуксовку. Потеря зацепа происходит внезапно и очень быстро, тут нужно мгновенно бросить газ или выжать сцепление на машине с МКП, иначе закопаетесь.

Если «подсели» на ровном месте, выезжайте назад по своим следам, встали под уклон на нос – придется расчистить место перед машиной и немного пробиться вперед, чтобы появилось место для разгона. Буксовать нельзя, в снегу работает раскачка, причем раскачать можно автомобиль и с автоматом, роботом или вариатором. В этом случае надо очень плавно нажимать на газ и отпускать педаль до малейшей пробуксовки. Когда отпустите педаль акселератора, машина хоть немного, но откатится в обратную сторону. Так, по сантиметру, получится раскатать и уплотнить колею. Другой прием: выжать тормоз левой ногой, правой раскрутить мотор до 1500–2000 об/мин, резко отпустить тормоз и практически тут же – с минимальным запаздыванием – газ. Здесь имеют значение опыт (в Интернете хватает видео) и терпение – если не накатать «разгонку» придется брать лопату.

Кстати, лопату лучше иметь компактную, снеговую, с не слишком коротким черенком (хотя сойдет и штыковая). Нужно, чтобы она доставала до середины днища сбоку и до оси колес сзади и спереди автомобиля. На снег он часто ложится всем днищем, но начинать раскопки надо там, где машина «прилипла» сильнее, – под защитой двигателя, редуктором, рычагами. И не забудьте расчистить колею: разбросайте снег из межколейки, особенно если последние метры ползли на «пузе».

Освобождайте пространство для маневра и враскачку выезжайте назад по своим следам. Ехать ли дальше? Почему бы нет, если осталось немного и получается пробивать колею накатом.

Теперь о цепях противоскольжения – отличное средство, но надевать их нужно заранее и лучше потренироваться. «Браслеты» из тех же цепей или пластика надевать легче, и они тоже довольно эффективны. Только надо помнить, что с цепями и «браслетами» колеса превращаются во фрезы, которые моментально зароют машину при любой пробуксовке. И если снег глубок, опять-таки придется брать лопату.

А чтобы меньше копать, помните:

не буксуйте; двигайтесь накатом; бросайте газ, как только автомобиль начал закапываться; выезжайте враскачку по своим следам; снижайте давление в шинах.

И еще несколько советов: одевайтесь по сезону; кроме лопаты и компрессора желательно иметь запасные рукавицы, носки и сменную теплую обувь с высокими голенищами. Выехав из сугробов, обязательно очистите диски от снега (сами или на мойке), иначе от дисбаланса руль будет вырываться из рук на трассе.