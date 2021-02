Финалисты автомобильной премии «ТОП-5 АВТО» определены

Сегодня оргкомитет национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» объявил шорт-лист номинантов девятого сезона в 6 автомобильных категориях, а также в номинации «Авто-персона года»

Экспертное жюри из 54 авторитетных российских автожурналистов оценило все новые и обновленные модели автомобилей, которые были представлены на нашем рынке за 2020 год по пяти критериям: соотношению цена-качество, дизайну, техническим новациям, комфорту и практичности. На основании этих оценок в каждой номинации определились финалисты, получившие наивысший средний балл.

В шорт-лист в девятом сезоне премии «ТОП-5 АВТО» вошли:

в категории «КОМПАКТНЫЙ ГОРОДСКОЙ АВТОМОБИЛЬ» : Audi A5, Hyundai Solaris, Kia XCeed, Skoda Octavia, Volkswagen Polo;

: Audi A5, Hyundai Solaris, Kia XCeed, Skoda Octavia, Volkswagen Polo; в категории «БОЛЬШОЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ АВТОМОБИЛЬ» : Audi A6 Allroad, Genesis G80, Mercedes-Benz E-Class, Kia K5, Volvo V90 Cross Country;

: Audi A6 Allroad, Genesis G80, Mercedes-Benz E-Class, Kia K5, Volvo V90 Cross Country; в категории «КОМПАКТНЫЙ КРОССОВЕР/ВНЕДОРОЖНИК И АВТОМОБИЛЬ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ» : Geely Coolray, Peugeot 2008, Renault Kaptur, Skoda Karoq, Volkswagen Tiguan;

: Geely Coolray, Peugeot 2008, Renault Kaptur, Skoda Karoq, Volkswagen Tiguan; в категории «БОЛЬШОЙ КРОССОВЕР/ВНЕДОРОЖНИК» : Audi Q7, Cadillac XT6, Hyundai Palisade, Kia Sorento, Land Rover Defender;

: Audi Q7, Cadillac XT6, Hyundai Palisade, Kia Sorento, Land Rover Defender; в категории «СПОРТИВНЫЙ АВТОМОБИЛЬ/КУПЕ/РОДСТЕР/КАБРИОЛЕТ» : Audi RS 6 Avant, BMW 4-Series, Jaguar F-Type, Porsche 911

: Audi RS 6 Avant, BMW 4-Series, Jaguar F-Type, Porsche 911 в специальной категории «ЛЕГКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ/ПИКАП»: Mercedes-Benz Vito, Opel Zafira Life/Vivaro, Renault Master, Toyota Hilux, Volkswagen Multivan/Transporter

Шорт-лист в категории «АВТО-ПЕРСОНА ГОДА» формируется на основе итогов медиамониторинга, проводимого партнером премии «ТОП-5 АВТО» исследовательской компанией Mediascope. В шорт-лист выходят кандидаты с наибольшим количеством позитивных и нейтральных упоминаний в печатных и электронных изданиях. Мониторинг проводится более чем по 250 федеральным и региональным СМИ. Финалистами в этом сезоне премии стали: Алексей Калицев, исполнительный директор компании Hyundai Motors СНГ; Ив Каракатзанис, президент компании «АВТОВАЗ»; Ян Прохазка, глава марки Skoda в России; Томас Штэрцель, генеральный директор Porsche Russland; Даниил Квят, пилот гоночной серии «Формула 1».

В конце мая этого года в Москве состоится торжественная церемония, на которой будут объявлены победители 9-го сезона «ТОП-5 АВТО». Подсчет и сертификация голосов экспертного жюри выполняется международной консалтинговой и аудиторской компанией KPMG.

В этом сезоне второй раз в истории премии экспертным жюри «ТОП-5 АВТО» будет выбран «Автомобиль года» (CAR OF THE YEAR). По результатам голосования этот титул получит лучший автомобиль из представленных в шорт-листах моделей по всем категориям. Напомним, что в прошлом году звание CAR OF THE YEAR в России получил PORSCHE TYCAN.