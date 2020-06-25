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25 июн 2020

Объявлены победители восьмой Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса "ТОП-5 АВТО"

Объявлены победители восьмой Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса "ТОП-5 АВТО"

23 июня организационный комитет Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса "ТОП-5 АВТО" объявил победителей восьмого сезона

В очередной раз авторитетные российские автомобильные журналисты из различных СМИ собрались вместе, чтобы выразить консолидированное независимое мнение об автомобильных новинках и самых влиятельных персонах в автомобильной отрасли в России. Сначала экспертное жюри оценивало все модели, появившиеся на российском рынке в 2019 году, выбирая самые, по их мнению, достойные по пяти основным критериям: соотношению цена-качество, дизайну, техническим инновациям, комфорту и практичности. Затем, после формирования шорт-листа номинантов члены жюри голосовали за победителей путем заполнения бюллетеней. В этом сезоне счетной комиссией премии, международной аудиторской и консалтинговой компанией KPMG, было обработано всего 432 бюллетеня. В финальном голосовании приняли участие 48 членов жюри.

  • В номинации "КОМПАКТНЫЙ ГОРОДСКОЙ АВТОМОБИЛЬ" лучшим был признан автомобиль Mazda 3.
  • В номинации  "БОЛЬШОЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ АВТОМОБИЛЬ" победил новый Audi A8.
  • В номинации "КОМПАКТНЫЙ КРОССОВЕР / ВНЕДОРОЖНИК И АВТОМОБИЛЬ ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ" лучшим был признан Range Rover Evoque.
  • В номинации "БОЛЬШОЙ КРОССОВЕР / ВНЕДОРОЖНИК" победа досталась автомобилю Audi Q8.
  • В номинации "СПОРТИВНЫЙ АВТОМОБИЛЬ / КУПЕ / РОДСТЕР / КАБРИОЛЕТ" лучшим признан Porsche Taycan.
  • В специальной номинации "ЛЕГКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ / ПИКАП" награды удостоен Mitsubishi L200.
  • В специальной номинации «ЛУЧШИЙ PR-ДЕПАРТАМЕНТ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯ» победа досталась компании Renault. В этой категории члены жюри оценивали компетентность и умение сотрудников PR-служб автомобильных компаний выстраивать оперативную и эффективную коммуникацию между автопроизводителем и журналистами.
  • В специальной номинации  "АВТО-ПЕРСОНА ГОДА", которая вручается  за выдающиеся достижения на поприще автомобильного дела в России, лауреатом премии стал управляющий директор «Хёндэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

В мае 2019 года организационный комитет премии объявил об учреждении в России титула "CAR OF THE YEAR" (АВТОМОБИЛЬ ГОДА). Начиная с текущего сезона и далее, помимо победителей в каждой из 5 основных и одной специальной автомобильных категорий, будет выбираться один автомобиль, лучший из лучших. Ему будет присуждаться титул "CAR OF THE YEAR", который будет действовать в течение одного года. Выбор российского автомобиля года будет производиться из списка автомобилей, которые войдут в шорт-лист премии, путем голосования членов жюри "ТОП-5 АВТО". 

В нынешнем сезоне почетный титул "CAR OF THE YEAR“ был присужден автомобилю Porsche Taycan.

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ТОП-5 АВТО

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