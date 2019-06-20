Honda CB650R Neo Sports Café в семействе японских родстеров находится как раз посередине между литровым флагманом и компактным аппаратом для новичков. Мы выясняли, пришлось ли конструкторам идти на компромиссы при создании этого мотоцикла

Модель Honda CB1000R Neo Sports Café дебютировала в России год назад, и мотоцикл, появившийся в нашем журнале едва ли не раньше, чем у дилеров, был принят тепло. Поэтому неудивительно, что теперь Honda выводит на российский рынок сразу двух его «братьев» по семейству неоклассиков: компактный CB300R и среднекубатурный CB650R. Последний как самый интересный представитель класса ныне у нас на тесте.

Удивительное – рядом

Внешность обманчива: яркий облик, подражающий флагманскому CB1000R, скрывает платформу, известную по дореформенному нейкеду Honda CB650F, чрезвычайно удачной модели, дизайн которой и решили радикально освежить. Скучные обводы и мягкие скругления уступили место агрессивным и динамичным линиям. В новой версии «личность» аппарата раздвоилась на соплатформенные спортбайк CBR650R и неоклассик CB650R.

«Пластика лица» оказалась настолько радикальной, что даже владельцы дореформенных мотоциклов не узнают в новом Honda CB650R Neo Sports Café родственную душу. Даром что рама, маятник и характерный, выставленный напоказ ансамбль приемных труб не изменились, – полностью светодиодная оптика, энергичные обводы бака и усеченный хвост меняют внешность до неузнаваемости.

А переработанные пульты с распустившимися «лепестками» крупных эргономичных клавиш и новая цифровая приборная панель, формой напоминающая смартфон, окончательно сбивают с толку – кажется, что перед тобой совершенно новая модель! На это намекают и яркий белый блинкер, и пиктограмма трекшн-контроля, появившиеся на мотоцикле вместе с индикатором выбранной передачи.

И наоборот, поначалу думаешь, что двигатель-то не поменялся, но только до тех пор, пока не выжмешь податливый рычаг сцепления и не воткнешь первую передачу коробки, четкость и прозрачность работы которой можно ставить в пример. Рукоятка «газа» – длинноходная, а вывернув кисть посильнее, с удивлением обнаруживаешь, что назло экологам и поборникам безопасности «поголовье лошадей» здесь только возросло. Паспортные данные говорят об увеличении с 87 до 95 л.с., но куда важнее, что в рядной 16-клапанной «четверке» они стали доступны несколько раньше. Впрочем, верховой характер никуда не делся, хочешь ехать быстро – крути мотор. От 7000 до 12 000 оборотов в минуту, именно в этом диапазоне живот наполняется бабочками, а сердце начинает колотиться чаще.

Старт с места – и первая передача упирается в отсечку на отметке в 100 км/ч меньше чем за 4 с. Хотя только на теплой резине и сухом асфальте: малейший намек на пробуксовку, и трекшн-контроль грубо рубит обороты. Хорошо для езды в дождь, но для любителей погорячее столь чуткая электроника является изощренной пыткой. Правда, ее можно отключить нажатием клавиши и уже остаться с мотоциклом один на один.

Не старая перечница

Преобразилось и шасси, повадки стали благороднее и острее, будто к отлично прожаренному мясу добавили пикантного и пряного соуса. К тому же отрезали немного «жира». Снаряженная масса уменьшилась на 5 кг, а из оставшихся 203 кг чувствуешь не больше половины – CB650R Neo Sports Café кажется чрезвычайно легким.

Впрочем, «похудение» стало лишь дополнением к главному (и долгожданному) апгрейду – новой вилке перевернутого типа. Именно она резко улучшила управляемость, одновременно повысив крутильную жесткость шасси и сократив неподрессоренные массы. Регулировок нет, но хватает и заводских настроек – подвески радуют здоровой упругостью и плотностью.

Добавляет комфорта новый руль, в основе которого лежит труба переменного сечения. Отныне она закреплена на траверсе через резиновые демпферы, благодаря чему до руля доходит еще меньше вибраций. Да и тормоза вывели на качественно иной уровень. Место «плавающих» двухпоршневых передних суппортов заняли новые четырехпоршневые механизмы с жестким радиальным креплением. Появилась обратная связь, ощутимо выросла эффективность, идеально дополнив возросший потенциал мотора и шасси. Разумеется, система ABS актуального поколения уже в штатной комплектации – без нее современный мотоцикл и представить трудно.

Левое полушарие мозга понимает: версия CB650R Neo Sports Café – это глубоко доработанная CB650F, правое же утверждает, что мотоцикл совершенно иной. Даже отбросив полное преображение снаружи, технические новации – прогресс двигателя, тормозов, подвесок и электроники – ставят эту модель в один ряд с самыми продвинутыми «одноклассниками».

Компромиссы? Новинка позволяет ехать чрезвычайно быстро, подчас не отставая от литрового «собрата». И ничего страшного, что внутри машины знакомая модель. Ведь дореформенный «родственник» прослыл настолько надежным и неприхотливым аппаратом, что эта «кровная связь» только на пользу.

Технические характеристики Honda CB650R Neo Sports Café Габариты, мм 2110х775х1120 Колесная база, мм 1450 Высота по седлу, мм 810 Снаряженная масса, кг 203 Объем бака, л 15,4 Тип двигателя 4-тактный 4-цилиндровый 16-клапанный DOHC Рабочий объем, см³ 649 Макс. мощность, л.с./об/мин 95/12000 Макс. момент, Нм/об/мин 64/8500 Система запуска электростартер Система охлаждения жидкостная Коробка передач механическая 6-ступенчатая Главная передача цепь Подвеска передняя/задняя телескопическая вилка перевернутого типа /двухсторонний алюминиевый маятник с моноамортизатором Тормоза передние/задние дисковые, два диска/один диск Шина передняя/задняя 120/70 R17 / 180/55 R17