Honda CB650R Neo Sports Café в семействе японских родстеров находится как раз посередине между литровым флагманом и компактным аппаратом для новичков. Мы выясняли, пришлось ли конструкторам идти на компромиссы при создании этого мотоцикла
Модель Honda CB1000R Neo Sports Café дебютировала в России год назад, и мотоцикл, появившийся в нашем журнале едва ли не раньше, чем у дилеров, был принят тепло. Поэтому неудивительно, что теперь Honda выводит на российский рынок сразу двух его «братьев» по семейству неоклассиков: компактный CB300R и среднекубатурный CB650R. Последний как самый интересный представитель класса ныне у нас на тесте.
Внешность обманчива: яркий облик, подражающий флагманскому CB1000R, скрывает платформу, известную по дореформенному нейкеду Honda CB650F, чрезвычайно удачной модели, дизайн которой и решили радикально освежить. Скучные обводы и мягкие скругления уступили место агрессивным и динамичным линиям. В новой версии «личность» аппарата раздвоилась на соплатформенные спортбайк CBR650R и неоклассик CB650R.
«Пластика лица» оказалась настолько радикальной, что даже владельцы дореформенных мотоциклов не узнают в новом Honda CB650R Neo Sports Café родственную душу. Даром что рама, маятник и характерный, выставленный напоказ ансамбль приемных труб не изменились, – полностью светодиодная оптика, энергичные обводы бака и усеченный хвост меняют внешность до неузнаваемости.
А переработанные пульты с распустившимися «лепестками» крупных эргономичных клавиш и новая цифровая приборная панель, формой напоминающая смартфон, окончательно сбивают с толку – кажется, что перед тобой совершенно новая модель! На это намекают и яркий белый блинкер, и пиктограмма трекшн-контроля, появившиеся на мотоцикле вместе с индикатором выбранной передачи.
И наоборот, поначалу думаешь, что двигатель-то не поменялся, но только до тех пор, пока не выжмешь податливый рычаг сцепления и не воткнешь первую передачу коробки, четкость и прозрачность работы которой можно ставить в пример. Рукоятка «газа» – длинноходная, а вывернув кисть посильнее, с удивлением обнаруживаешь, что назло экологам и поборникам безопасности «поголовье лошадей» здесь только возросло. Паспортные данные говорят об увеличении с 87 до 95 л.с., но куда важнее, что в рядной 16-клапанной «четверке» они стали доступны несколько раньше. Впрочем, верховой характер никуда не делся, хочешь ехать быстро – крути мотор. От 7000 до 12 000 оборотов в минуту, именно в этом диапазоне живот наполняется бабочками, а сердце начинает колотиться чаще.
Старт с места – и первая передача упирается в отсечку на отметке в 100 км/ч меньше чем за 4 с. Хотя только на теплой резине и сухом асфальте: малейший намек на пробуксовку, и трекшн-контроль грубо рубит обороты. Хорошо для езды в дождь, но для любителей погорячее столь чуткая электроника является изощренной пыткой. Правда, ее можно отключить нажатием клавиши и уже остаться с мотоциклом один на один.
Преобразилось и шасси, повадки стали благороднее и острее, будто к отлично прожаренному мясу добавили пикантного и пряного соуса. К тому же отрезали немного «жира». Снаряженная масса уменьшилась на 5 кг, а из оставшихся 203 кг чувствуешь не больше половины – CB650R Neo Sports Café кажется чрезвычайно легким.
Впрочем, «похудение» стало лишь дополнением к главному (и долгожданному) апгрейду – новой вилке перевернутого типа. Именно она резко улучшила управляемость, одновременно повысив крутильную жесткость шасси и сократив неподрессоренные массы. Регулировок нет, но хватает и заводских настроек – подвески радуют здоровой упругостью и плотностью.
Добавляет комфорта новый руль, в основе которого лежит труба переменного сечения. Отныне она закреплена на траверсе через резиновые демпферы, благодаря чему до руля доходит еще меньше вибраций. Да и тормоза вывели на качественно иной уровень. Место «плавающих» двухпоршневых передних суппортов заняли новые четырехпоршневые механизмы с жестким радиальным креплением. Появилась обратная связь, ощутимо выросла эффективность, идеально дополнив возросший потенциал мотора и шасси. Разумеется, система ABS актуального поколения уже в штатной комплектации – без нее современный мотоцикл и представить трудно.
Левое полушарие мозга понимает: версия CB650R Neo Sports Café – это глубоко доработанная CB650F, правое же утверждает, что мотоцикл совершенно иной. Даже отбросив полное преображение снаружи, технические новации – прогресс двигателя, тормозов, подвесок и электроники – ставят эту модель в один ряд с самыми продвинутыми «одноклассниками».
Компромиссы? Новинка позволяет ехать чрезвычайно быстро, подчас не отставая от литрового «собрата». И ничего страшного, что внутри машины знакомая модель. Ведь дореформенный «родственник» прослыл настолько надежным и неприхотливым аппаратом, что эта «кровная связь» только на пользу.
|
Технические характеристики Honda CB650R Neo Sports Café
|
Габариты, мм
|
2110х775х1120
|
Колесная база, мм
|
1450
|
Высота по седлу, мм
|
810
|
Снаряженная масса, кг
|
203
|
Объем бака, л
|
15,4
|
Тип двигателя
|
4-тактный 4-цилиндровый 16-клапанный DOHC
|
Рабочий объем, см³
|
649
|
Макс. мощность, л.с./об/мин
|
95/12000
|
Макс. момент, Нм/об/мин
|
64/8500
|
Система запуска
|
электростартер
|
Система охлаждения
|
жидкостная
|
Коробка передач
|
механическая 6-ступенчатая
|
Главная передача
|
цепь
|
Подвеска передняя/задняя
|
телескопическая вилка перевернутого типа /двухсторонний алюминиевый маятник с моноамортизатором
|
Тормоза передние/задние
|
дисковые, два диска/один диск
|
Шина передняя/задняя
|
120/70 R17 / 180/55 R17
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