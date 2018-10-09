В октябре 2018-го исполняется 110 лет с начала производства легендарного Ford T – первого автомобиля, который начали собирать на конвейере. За все годы выпуска этой модели было построено более 16 млн экземпляров

Еще одна значимая дата, связанная с этой маркой, – 105-летие внедрения конвейерной системы сборки автомобилей, которая впервые была применена в декабре 1913 года на заводе Генри Форда в Дирборне и до сих пор является основой любого массового автопроизводства.

А начиналось все с того, что к 1907 году в Ford Motor Company на собственном опыте убедились, что многие американцы предпочитают покупать небольшие и дешевые машины. Именно тогда кому-то из менеджеров компании пришла в голову мысль о создании простой, надежной и недорогой модели, которую можно было бы выпускать в больших количествах и получать прибыль не за счет высокой маржи от продажи одной машины, а с оборота. Идею довели до Форда, она понравилась, и тот сформулировал ее так: «Смысл в том, чтобы построить совершенный и практичный автомобиль, цена которого, по возможности, не превышала бы 450 долларов. В результате этого машина перестанет быть роскошью и станет доступной среднему американскому гражданину».

Так родилась новая стратегия компании – «Посадить Америку на автомобиль». Ведущую роль в ее осуществлении сыграли две вещи: модель «T», стартовавшая в 1908 году, и конвейер по ее выпуску, появившийся чуть позже. И то и другое стало своего рода символом эпохи.

Конструкцию Ford Т разрабатывали два человека – Йозеф Галамб и Чайлд Гарольд Уиллс под контролем самого Генри Форда. Их старания увенчались успехом: машина удалась. Базовая версия имела кузов торпедо длиной 3556 мм, установленный на лонжеронной раме из знаменитой ванадиевой стали, и оснащалась 20-сильным рядным 4-цилиндровым двигателем объемом 2895 см³. Коробка передач была планетарной 2-ступенчатой, зажигание – от магнето, карбюратор – Holley, колеса – деревянными спицованными с пневматическими шинами. Максимальная скорость – 67,5 км/ч, средний расход топлива – 14 л на 100 км. Дорожный просвет сделали большим, что обеспечивало проходимость по грунтовым дорогам. Автомобиль выдерживал долгое отсутствие профессионального обслуживания, а починить его можно было практически в любых условиях.

Расчет компании оказался верным, и от покупателей не было отбоя. Но, поскольку спрос все равно намного превышал предложение, требовалось наладить по-настоящему массовое производство. А это-то и являлось самым трудным, ведь в то время каждый автомобиль собирали как корабль – на стапеле. Сначала на него устанавливали раму, затем подвозили и монтировали двигатель, трансмиссию, другие узлы и агрегаты, а на конечном этапе – кузов. При такой постановке дела, с учетом ограниченной площади цехов, объемы выпуска в лучшем случае составляли сотни машин в месяц. Рынок же требовал тысяч!

Рождение конвейера

Принято считать, что Генри Форд, помимо прочего, вошел в историю автостроения и как изобретатель конвейерного метода сборки машин. Однако это, мягко говоря, не совсем так. Дело в том, что конвейерную систему как таковую придумал инженер и специалист по научной организации труда Фредерик Уинслоу Тейлор, и в начале ХХ века она уже получила распространение на различных производствах – таких, например, как чикагская скотобойня.

В автомобильную промышленность конвейер пришел благодаря Клэренсу Уилларду Эвери, который преподавал в школе, где учился сын Форда Эдзел, и обладал выдающимися организаторскими способностями. Эдзел познакомил отца с педагогом, и после первого же разговора Форд-старший, решив, что учитель будет ему полезен, нанял его на время летних каникул за 25 центов в час для улучшения организации работ в цехах предприятия.

Результат оказался настолько ошеломляющим, что вскоре Генри Форд без колебаний поручал Эвери поиски решений для все более и более сложных управленческих и технологических задач. И некоторое время спустя тот предложил внедрить в компании систему Тейлора. Идея была проста: рама автомобиля движется на подвижной цепи, а по пути на нее монтируют все необходимые детали. В конце маршрута выходит готовая машина. Каждая монтажная операция сама по себе проста и выполняется рабочим, которого за короткое время можно ей обучить. В итоге скорость сборки увеличивается в несколько раз.

Однако для запуска такой технологии требовалось немало дополнительных вложений и точный расчет. Поэтому поначалу конвейер появился лишь в цехах, производивших отдельные узлы. Эвери тщательно хронометрировал все операции и определял оптимальное время, необходимое для установки той или иной детали.

Его усилия увенчались успехом: к декабрю 1913 года он сумел внедрить конвейерную систему на отдельных участках, а вскоре и на всем производстве. В результате Ford Motor Company стала первым в мире автопроизводителем, ступившим на путь массового выпуска дешевых машин. А поскольку автомобильный конвейер впервые появился у Форда, то в глазах обывателя он и считается его изобретателем.

Тем не менее Эвери тоже получил свою долю известности. Его имя увековечено в Зале автомобильной славы в Детройте. Его знают как выдающегося менеджера и одного из основателей американской системы управления автомобилестроительными предприятиями. Изречение Эвери: «Хорошо понятый провал лучше, чем непонятный успех» стало крылатым в автомобильных кругах и даже в какой-то мере определяло философию бизнеса…

А что же Ford T? С переходом на конвейерную сборку ему суждено было стать самым массовым и одним из самых дешевых автомобилей своего времени. Если к началу 1920-х годов цена новой машины составляла 350 долларов, то позднее компании удалось довести ее до рекордно низких 290 долларов!

Модель «Т» с успехом выпускалась до 1926 года, и благодаря ей на долю Ford Motor Company в конце 1920-х годов приходилась почти половина общего объема американских продаж. Автомобиль снискал народную любовь, получив ироничное прозвище «Жестянка Лиззи». Сбылась мечта Генри Форда – Америка пересела на автомобиль.

Кстати, именно модель «Т» с 1911 года стала производиться и на первом зарубежном предприятии компании в Великобритании, а с апреля 1926-го ее собирали и в Германии. Разумеется, за годы выпуска она подверглась многочисленным модернизациям. До сих пор по всему миру можно встретить довольно большое количество самых разных версий этого автомобиля. И все – благодаря конвейеру!

Шаги по миру

Внедрив конвейерную систему сборки, Форд завоевал первенство среди крупнейших мировых автопроизводителей. Однако и конкуренты не дремали! Вскоре конвейеры появились и на других американских автомобилестроительных заводах, что в итоге обеспечивало быстрое развитие отрасли в стране. В Европе же конвейерная система приживалась медленно, со скрипом. Законодательницей автомобильной моды в Старом Свете долгое время была Франция, но и крупнейшие французские производители, такие как Сitroen или Renault, вводили ее постепенно и с опаской в 1920-х, и даже в следующем десятилетии.

Одной из причин являлось то, что конвейер в сознании рабочих прочно ассоциировался не столько с увеличением производительности, сколько с «усилением эксплуатации трудящихся капиталистами». В европейских странах действовали хорошо организованные профсоюзы, противившиеся внедрению «потогонной американской системы», которая, по их мнению, приводила к тому, что рабочий становился безликим придатком конвейера, ведь от него не требовалось ни особой квалификации, ни мастерства. Он день за днем выполнял однообразную работу, отдавая ей все силы и получая за это гроши. Против введения конвейера даже развернулась нешуточная борьба. Тем не менее конвейерная система производства со временем получила всемирное распространение.

В нашей стране она появилась благодаря покупке Советским Союзом технологии по выпуску автомобилей Ford A и АА, внедренной на Нижегородском (Горьковском) автомобильном заводе в начале 1930-х годов. Правда, чтобы ввести там конвейерную систему, потребовались огромные усилия пропагандистов на государственном уровне. Пришлось убеждать трудящихся в том, что «в условиях социалистического строительства конвейер перестает быть средством угнетения пролетариата и является способом достижения одной из главных задач времени – индустриализации СССР».

Сегодня уже невозможно представить себе автозавод без конвейера, ставшего неотъемлемой системой массового производства во многих областях человеческой деятельности. Правда, людей в некоторых операциях нередко с успехом заменяют роботы – прогресс не остановить.