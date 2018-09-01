Историческое ралли на классических автомобилях Skoda – интересное событие! Мы и подумать не могли, что нашему опытнейшему тест-пилоту придется… заново учиться переключать передачи, пользоваться сигналами поворота, рулить и тормозить
Исторические ралли в Чехии проводятся довольно часто. Дело в том, что здесь много поклонников старых автомобилей, причем содержат они (поклонники) своих подопечных в отличном состоянии, да и на улицах «раритеты на колесах» встречаются частенько. Марки в подавляющем большинстве отечественные, то есть чешские, и среди них, конечно же, преобладает Skoda. Сразу скажу, что с настоящими спортивными ралли это мероприятие имеет мало общего: никто не стартует с дымом из-под колес, не несется сломя голову в боковом скольжении и не пристегивается многоточечными ремнями безопасности. Собственно, ремней в моем автомобиле вообще не было. Зато как в самой настоящей гонке нужно быть очень точным – до сотых долей секунды!
Все мероприятие разбито на четыре этапа. Каждый, протяженностью порядка 30–50 км, проложен по дорогам общего пользования. В машине трое: водитель, штурман и владелец раритета. Последний бдит за водителем и штурманом – мало ли чего... На каждый этап отводится строго определенное время. Приехал раньше или позже – получи штрафные баллы. Дорогу показывает штурман – по дорожной книге, которую он видит первый раз в жизни. При этом на каждом из этапов есть спецучастки, которые тоже надо пройти строго по определенному хронометражу.
Всего в ралли участвует семь автомобилей. Мой – Skoda Octavia 1960 года выпуска. Владелец, высокий дедулька лет 60, немного говорит по-русски. Усаживаюсь за руль. Кресло ездит на салазках вперед-назад и… все. Других регулировок нет. Соответственно, спинку настроить нельзя – она довольно сильно завалена назад, и сидеть приходится вразвалочку. На месте, где в современных машинах крепится ремень безопасности, находится кожаная петля, за которую должен держаться задний пассажир, так как больше ему держаться не за что.
У руля огромный диаметр и тоненький обод. О подушке безопасности, естественно, речь не идет, как и о гидроусилителе. За баранкой расположились два поворотных «флажка», правый из которых отвечает за включение и выключение фар, а левый – за сигналы поворота. «Флажок» вверх – включился правый поворотник, вниз – левый. Главное – не перепутать. Обзорность вперед великолепная, так как стойки кузова тонюсенькие, но назад видно не много. Дело в том, что нормальное зеркало есть только в салоне, левое имеет размер с пачку сигарет, а правое и вовсе отсутствует.
На передней панели четыре тумблера, отвечающих за противотуманный свет, габаритные огни, расположенную в ногах печку и стеклоочистители. Правда, как сказал хозяин раритета, от стеклоочистителей толку ноль – они лишь размазывают грязь, ведь омывателей-то нет. Нет и дефлекторов, поскольку система вентиляции тоже отсутствует. Соответственно, в дождь все стекла запотевают, и даже поворотные форточки (как когда-то в «Жигулях») не спасают. Словом, езда в плохую погоду – тот еще экстрим. Надеюсь, в этот раз обойдется без дождя, потому что мне еще надо научиться… передачи переключать.
Тут особенность состоит в том, что рычаг движется не так, как мы привыкли, а по зеркальной схеме. Первая передача включается вправо и вперед, вторая – вправо и назад, третья – четко вперед, а четвертая – четко назад. Задняя – влево и назад. Причем вверх переключения идут легко, а вот при понижении (например, с четвертой или третьей на вторую) у меня то и дело возникали казусы. Во-первых, толком непонятно, перешел ты на «нейтраль» или нет. Во-вторых, кажется, что включил передачу, а на самом деле – не включил. У первой передачи синхронизаторы отсутствуют, поэтому на низкой скорости включать ее нельзя – нужно обязательно остановиться.
Поворачиваю ключ в замке зажигания, стартер крутится, толку – ноль. Владелец автомобиля рекомендует нажать на «газ», только не полностью, а на половину хода педали. Пробую, двигатель заводится и… снова глохнет. Я слишком рано отпустил педаль акселератора – надо было некоторое время подержать. С третьей попытки, наконец, получается. Выжимаю сцепление, нахожу первую передачу, жму на «газ», отпускаю сцепление, и в момент схватывания автомобиль начинает бить крупная дрожь – владелец раритета говорит, что все нормально, просто надо быстрее проскочить этот неприятный момент. Едем. Подкатываемся к месту старта.
Звучит команда начать движение, и моя Skoda даже не глохнет. Буквально через два десятка метров начинается 80-метровый спецучасток, который надо преодолеть за 16 с. Казалось бы, ничего сложного: времени навалом, штурман отсчитывает секунды, я переключаюсь с первой на вторую, потом на третью, и автомобиль… остается без тяги – скорость оказалась мала для третьей передачи. В общем, опять чуть не заглохли и в 16-секундный интервал, естественно, не уложились.
Выезжаю на дорогу общего пользования, не остановившись до конца, пытаюсь включить первую передачу, и раздается громкий хруст. Поражаюсь терпению владельца автомобиля – он лишь напоминает, что первую включать можно только после полной остановки. Остановились, поехали. Воет трансмиссия, воет мотор, скорость по спидометру 60 км/ч, что на 10 км/ч больше разрешенной в населенном пункте. По словам «инструктора», превышать без риска попасть на штраф можно не более чем на 2–3 км/ч. Но он говорит, что я слишком медленно еду, а на спидометр лучше не смотреть, так как верить его показаниям нельзя.
В этом я убедился совсем скоро, так как при въезде во многие чешские городки установлены табло, показывающие твою истинную скорость. Так вот, один раз при показаниях 80 км/ч по спидометру реальная скорость составила 43 км/ч, в другой раз, когда автомобиль показывал 40 км/ч, на самом деле оказалось 67 км/ч! Так что учусь определять свой темп на глаз. Кстати, ощущение скорости здесь гораздо сильнее, чем в современных автомобилях: те же 43 км/ч ощущаются как все 80, а при 70 км/ч кажется, что едешь хорошо за «сотню».
При приближении к крутому повороту «инструктор» вдруг начинает нервничать и настоятельно рекомендует посильнее нажать на тормоз. При этом говорит, что тормоза тут хорошие. Нажимаю, педаль почти не продавливается – усилителя-то нет! Давлю что есть силы… Затормозили, выдохнули. Впоследствии я слышал эту рекомендацию не раз – потому что при отсутствии усилителя замедляться нужно как минимум с вдвое большего расстояния, чем на современном автомобиле.
Следующий интересный опыт – прохождение поворотов. Поворачиваешь руль, машина довольно-таки быстро и точно выполняет команду, но на выходе из виража баранка «залипает» и возвращается назад только принудительно. Словом, отличия от современных машин кардинальные, причем практически во всем.
Подъезжаю к перекрестку. Мне надо уступить дорогу и повернуть под острым углом, да еще на подъеме. Замедляюсь, верчу головой по сторонам – вроде чисто, включаю (на этот раз безошибочно) вторую передачу, жму на «газ» и… глохну на самой середине перекрестка. У хозяина автомобиля ни один мускул на лице не дрогнул. Пытаюсь завестись – тщетно. Владелец садится за руль – результат такой же, нулевой. Мы на руках откатываем машину назад, разгоняем задним ходом под уклон и, наконец, с «толкача» заводим. Снова сажусь за руль – попытка номер два. Проезжаю перекресток на первой передаче…
К финишу первого этапа мы добрались на 10 минут раньше нужного времени, так как неправильно рассчитали хронометраж. Потом было еще четыре этапа, а также несколько спецучастков. По окончании ралли я чувствовал себя как выжатый лимон. Все-таки удивительно, насколько за последние полвека изменились автомобили. Сейчас за рулем отдыхаешь, в то время как раньше это была тяжелая работа.
Обратно в отель я добирался за рулем новенького Skoda Superb. При подъезде к повороту что есть силы надавил на педаль тормоза. Пассажир повис на ремнях и высказал несколько «ласковых» слов в мой адрес: не будь пристегнут, впечатался бы в лобовое стекло. Все-таки навыки обретаешь быстро… А потом, на скорости около 100 км/ч, я вспомнил анекдот, как «новый русский» решил на ходу выйти, подумав, что автомобиль стоит. Все потому, что современный Superb по сравнению с моим ралли-каром невероятно тих и комфортабелен, и скорость в нем почти не ощущается.
В отеле объявили результаты, и наша команда, к удивлению, заняла второе место. Эх, если б мы тогда правильно рассчитали время… Что ж, надо будет приехать сюда в следующем году – уже за чемпионским титулом!
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