Снаружи Fabia 130 можно отличить по оригинальным 18-дюймовым дискам, аэродинамическому пакету и красным тормозным суппортам
Интерьер выглядит скучно и старомодно, но эргономика хороша
У этой Skoda нет шильдика vRS, и она не пытается конкурировать с VW Polo GTI. Тем не менее перед нами отличный «заряженный» хэтчбек, способный доставить больше удовольствия от вождения, чем вы ожидаете 

130 — это важное число для новинки. Оно указывает не только на мощность двигателя (не пугайтесь — не в лошадиных силах, а в киловаттах), но и отсылает к 130 летию бренда, которое чешский производитель отметил в прошлом году, а также к легендарной раллийной заднемоторной Skoda 130 RS.

Изменения по сравнению с Fabia Monte Carlo, на базе которой создана новинка, на первый взгляд незначительные, но крайне важные. И главное из них — увеличение мощности. Инженеры Skoda признают, что в первую очередь — это результат работы над блоком управления двигателем. Но 1,5 литровый турбомотор TSI Evo 2 претерпел и несколько механических усовершенствований, чтобы справиться с возросшей мощностью.

До 3000 оборотов характеристики доработанного двигателя соответствуют стандартному, но после этой отметки у него словно открывается второе дыхание. Чтобы дольше удерживать стрелку тахометра в зоне высоких оборотов, роботизированная коробка DSG получила обновленное программное обеспечение. Кроме того, перенастроена система ESC, и в режиме Sport допускается небольшой занос перед тем, как вмешается электроника.

В комплектации Monte Carlo уже стоит заниженная на 15 мм подвеска, которая осталась без изменений в отличие от новых 18 дюймовых легкосплавных дисков с более цепкими шинами. Черный передний сплиттер, задний спойлер и диффузор под бампером не только добавляют хэтчбеку визуальной эффектности, но и, как утверждается, делают его более устойчивым на скорости. Шильдики Fabia 130, черная крыша и полоса на задней двери, а также красные тормозные суппорты завершают картину.

Форсированный мотор выдает 175 л.с., позволяя Fabia 130 ускоряться от 0 до 100 км/ч за 7,4 с. Быстро, но не на столько, чтобы от динамики разгона захватывало дух. Заявленная максимальная скорость 225 км/ч означает, что вы по крайней мере сможете похвастаться этим перед друзьями. Вы также можете рассказать им о преимуществах малого веса автомобиля (1271 кг), что позволяет получить средний расход топлива 4,8 л/100 км.

Едет Fabia 130 гораздо веселее, чем ожидаешь. Улучшенная обратная связь на руле хорошо чувствуется в городе, при этом подвеска отлично справляется с неровностями. Выехав за город, начинаешь ценить доработанный мотор. Продуманное увеличение мощности не вызывает чрезмерной пробуксовки колес, но при этом делает машину гораздо более динамичной. Обгоны на скоростной трассе превращаются в легкую рутину, если вы держите DSG в режиме Sport. Жаль только, что звук двигателя на пути стрелки тахометра к красной зоне не становится ярче.

Чтобы почувствовать режим ESC Sport, нужно найти извилистую дорогу, резко затормозить на входе в поворот и заставить заднюю ось уйти в скольжение. Электроника дает вам возможность самостоятельно отловить и выровнять машину до того, как она вмешается в процесс. Неожиданно высокий уровень ездового комфорта Fabia 130 не соответствует ожиданиям от «горячего» хэтчбека, но нам это нравится! Можно наслаждаться прохождением поворотов без характерной для автомобилей такого типа утомительной тряски.

В салоне — все как в машинах десятилетней давности. Множество удобных «физических» кнопок, переключателей, ручек и циферблатов для управления основным функциями. Для всего остального есть 9,2 дюймовый сенсорный экран, а также 10 дюймовый дисплей приборной панели, который легко настраивается. Однако все это выглядит и ощущается несовременным и немного скучным. Несколько элементов алюминиевой отделки, спортивные сиденья и педали из нержавеющей стали не могут отвлечь от мрачного интерьера, почти полностью выполненного из жесткого пластика.

Вам понадобится около 30?000 фунтов стерлингов, чтобы поставить Fabia 130 у своего дома. За эти деньги можно купить более быстрый и резвый Mini Cooper S, у которого к тому же современнее салон и лучше качество отделки. Что заставит выбрать Skoda? Ведь комфортная подвеска и практичность — это не те ценности, которые интересуют покупателей подобных автомобилей. Но учитывая, что доступные «горячие» хэтчбеки в последнее время исчезают один за другим, мы все равно рады, что эта модель появилась на свет.
 

Рекомендуем также почитать:

19 апреля 2026
19 апреля 2026

"Некоторые любят погорячее"
Skoda Enyaq Coupe (2025) Лицо с обложки
24 мая 2025

"Лицо с обложки"
Skoda Kodiaq (2024) Чешские традиции
15 июня 2024

"Чешские традиции"
Skoda Kamiq (2024) Что ты такое?
10 марта 2024

"Что ты такое?"
Авто с пробегом: Отсрочка на десять лет
22 апреля 2023

"Отсрочка на десять лет"

Тест-драйвы, которые читают с этой статьей:

Haval Dargo, Skoda Kodiaq - сравнительный тест haval dargo против skoda kodiaq: dargo непокоренный
Сравнительный тест
14 января 2023

Haval Dargo, Skoda Kodiaq
"Dargo непокоренный"
Skoda Kodiaq - skoda kodiaq (2021) зачем он ходил к офтальмологу
Тест драйв
04 сентября 2022

Skoda Kodiaq
"Зачем Skoda Kodiaq ходил к офтальмологу"
Skoda Kodiaq - skoda kodiaq (2021) «средний класс как образ жизни»
Тест драйв
18 августа 2022

Skoda Kodiaq
"«Средний класс как образ жизни»"
Skoda Octavia - skoda octavia (2020) как аргумент для... фотографов-любителей
Тест драйв
24 февраля 2022

Skoda Octavia
"Как аргумент для... фотографов-любителей"
Skoda Rapid - skoda rapid (2020) дама с собачкой и skoda rapid
Тест драйв
27 сентября 2021

Skoda Rapid
"Почему Skoda Rapid должен понравиться вашей женщине?"
Hyundai Elantra, Skoda Octavia - сравнительный тест hyundai elantra и skoda octavia
Сравнительный тест
18 августа 2021

Hyundai Elantra, Skoda Octavia
"Как Hyundai Elantra резала тонкими ломтиками бывшего конкурента Skoda Octavia"

Интересные новости по теме

Skoda уходит из Китая после резкого падения продаж

Чешская компания Skoda завершит продажи автомобилей в Китае к середине 2026 года. Решение стало итогом затяжного снижения спроса на фоне усиливающейся конкуренции со стороны автопроизводителей Поднебесной 26 марта 2026 0
Skoda Peaq станет новым электрическим флагманом марки

Компания Skoda раскрыла название своего самой большой электрической модели. Семиместный кроссовер, созданный на базе концепта Vision 7S, выйдет на рынок под названием Skoda Peaq 14 января 2026 0
Skoda 100 Concept (2025)

Skoda переосмыслила модель 100, превратив ее в электрический спортивный седан

Skoda представила новую работу из серии Icons Get A Makeover, в рамках которой дизайнеры бренда переосмысливают классические модели компании. На этот раз внимание было обращено к культовой Skoda 100, выпускавшейся с 1969 по 1977 год и ставшей первым автомобилем марки с тиражом свыше миллиона экземпляров 27 ноября 2025 0
Skoda возвращает к жизни купе 1000 MBX в виде виртуального концепта

Дизайнерская команда Skoda переосмыслила одну из самых редких моделей в истории марки. В рамках серии Icons Get a Makeover создан виртуальный концепт купе 1000 MBX в современном дизайне Modern Solid 27 октября 2025 0
Исландский фермер проехал миллион километров на Skoda Octavia

В Исландии зафиксирован редкий автомобильный рекорд. Местный фермер Йоумундур Оласон преодолел на своей Skoda Octavia первого поколения более одного миллиона километров 21 августа 2025 0
Skoda анонсировала электрическую Octavia

Skoda представила первый тизер электрического концепта Vision O, который в будущем станет следующим поколением универсала Octavia. Премьера состоится в сентябре на автосалоне IAA Mobility в Мюнхене 15 августа 2025 0
Skoda анонсировала семиместный электрический кроссовер

Чешская компания Skoda анонсировала свой новый флагманский электрический кроссовер. Новинка, возможно, получит название Skoda Space и станет конкурентом Kia EV9 и Hyundai Ioniq 9 14 марта 2025 0
Появились первые изображения большого электрического кроссовера от Skoda

Компания Skoda готовит пополнения своего модельного ряда флагманским кроссовером под названием Space. Первые изображения в камуфляже были опубликованы фотошпионами в интернете 15 января 2025 0

