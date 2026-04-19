У этой Skoda нет шильдика vRS, и она не пытается конкурировать с VW Polo GTI. Тем не менее перед нами отличный «заряженный» хэтчбек, способный доставить больше удовольствия от вождения, чем вы ожидаете

130 — это важное число для новинки. Оно указывает не только на мощность двигателя (не пугайтесь — не в лошадиных силах, а в киловаттах), но и отсылает к 130 летию бренда, которое чешский производитель отметил в прошлом году, а также к легендарной раллийной заднемоторной Skoda 130 RS.

Изменения по сравнению с Fabia Monte Carlo, на базе которой создана новинка, на первый взгляд незначительные, но крайне важные. И главное из них — увеличение мощности. Инженеры Skoda признают, что в первую очередь — это результат работы над блоком управления двигателем. Но 1,5 литровый турбомотор TSI Evo 2 претерпел и несколько механических усовершенствований, чтобы справиться с возросшей мощностью.

До 3000 оборотов характеристики доработанного двигателя соответствуют стандартному, но после этой отметки у него словно открывается второе дыхание. Чтобы дольше удерживать стрелку тахометра в зоне высоких оборотов, роботизированная коробка DSG получила обновленное программное обеспечение. Кроме того, перенастроена система ESC, и в режиме Sport допускается небольшой занос перед тем, как вмешается электроника.

В комплектации Monte Carlo уже стоит заниженная на 15 мм подвеска, которая осталась без изменений в отличие от новых 18 дюймовых легкосплавных дисков с более цепкими шинами. Черный передний сплиттер, задний спойлер и диффузор под бампером не только добавляют хэтчбеку визуальной эффектности, но и, как утверждается, делают его более устойчивым на скорости. Шильдики Fabia 130, черная крыша и полоса на задней двери, а также красные тормозные суппорты завершают картину.

Форсированный мотор выдает 175 л.с., позволяя Fabia 130 ускоряться от 0 до 100 км/ч за 7,4 с. Быстро, но не на столько, чтобы от динамики разгона захватывало дух. Заявленная максимальная скорость 225 км/ч означает, что вы по крайней мере сможете похвастаться этим перед друзьями. Вы также можете рассказать им о преимуществах малого веса автомобиля (1271 кг), что позволяет получить средний расход топлива 4,8 л/100 км.

Едет Fabia 130 гораздо веселее, чем ожидаешь. Улучшенная обратная связь на руле хорошо чувствуется в городе, при этом подвеска отлично справляется с неровностями. Выехав за город, начинаешь ценить доработанный мотор. Продуманное увеличение мощности не вызывает чрезмерной пробуксовки колес, но при этом делает машину гораздо более динамичной. Обгоны на скоростной трассе превращаются в легкую рутину, если вы держите DSG в режиме Sport. Жаль только, что звук двигателя на пути стрелки тахометра к красной зоне не становится ярче.

Чтобы почувствовать режим ESC Sport, нужно найти извилистую дорогу, резко затормозить на входе в поворот и заставить заднюю ось уйти в скольжение. Электроника дает вам возможность самостоятельно отловить и выровнять машину до того, как она вмешается в процесс. Неожиданно высокий уровень ездового комфорта Fabia 130 не соответствует ожиданиям от «горячего» хэтчбека, но нам это нравится! Можно наслаждаться прохождением поворотов без характерной для автомобилей такого типа утомительной тряски.

В салоне — все как в машинах десятилетней давности. Множество удобных «физических» кнопок, переключателей, ручек и циферблатов для управления основным функциями. Для всего остального есть 9,2 дюймовый сенсорный экран, а также 10 дюймовый дисплей приборной панели, который легко настраивается. Однако все это выглядит и ощущается несовременным и немного скучным. Несколько элементов алюминиевой отделки, спортивные сиденья и педали из нержавеющей стали не могут отвлечь от мрачного интерьера, почти полностью выполненного из жесткого пластика.

Вам понадобится около 30?000 фунтов стерлингов, чтобы поставить Fabia 130 у своего дома. За эти деньги можно купить более быстрый и резвый Mini Cooper S, у которого к тому же современнее салон и лучше качество отделки. Что заставит выбрать Skoda? Ведь комфортная подвеска и практичность — это не те ценности, которые интересуют покупателей подобных автомобилей. Но учитывая, что доступные «горячие» хэтчбеки в последнее время исчезают один за другим, мы все равно рады, что эта модель появилась на свет.

