Автомобильный портал Motorpage
Высказался в рамках следующего круглого стола:

С Новым годом, дорогие читатели!

Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры

Лука Патриньяни
Cadillac
28 декабря 2016

Лука Патриньяни

генеральный директор Cadillac Russia

«Я желаю вам в новом году сохранять решимость и бесстрашие, ставить перед собой большие цели и идти к ним большими шагами!»

Уважаемые читатели интернет-портала MotorPage.ru!

Девиз марки Cadillac: Dare greatly – «Решись на большее». От имени Cadillac я желаю и редакции сайта MotorPage, и его читателям в новом году сохранять решимость и бесстрашие, ставить перед собой большие цели и идти к ним большими шагами!
С наступающим Новым годом!

Лука Патриньяни

Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru
Автор
Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru

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