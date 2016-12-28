С Новым годом, дорогие читатели!

Высказался в рамках следующего круглого стола:

Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры