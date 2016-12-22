«Новогодние праздники – это особый период, в который мы подводим итоги проделанной работы, ставим себе новые задачи и верим в лучшее»

С Новым годом, дорогие читатели! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры Джеймс Райт вице-президент Nissan Восток

«Новогодние праздники – это особый период, в который мы подводим итоги проделанной работы, ставим себе новые задачи и верим в лучшее»

Дорогие друзья!

Новогодние праздники – это особый период, в который мы подводим итоги проделанной работы, ставим себе новые задачи и верим в лучшее. За этот год мы с Nissan и Datsun достигли немалого! Делая акцент на кроссоверы, мы представили третье поколение нашего флагмана Nissan Murano, обновили Nissan Terrano, а также представили популярный в своем сегменте седан Datsun on-DO с автоматической коробкой передач. Мы стремимся постоянно восхищать своих клиентов инновационными решениями, которые приближают технологичное и безопасное будущее мобильности. Мы поздравляем вас с Новым Годом и желаем получать больше удовольствия от движения вперед и постоянного развития!

Джеймс Райт, вице-президент Nissan Восток.

Автор Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru

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