Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры
Дорогие друзья!
Новогодние праздники – это особый период, в который мы подводим итоги проделанной работы, ставим себе новые задачи и верим в лучшее. За этот год мы с Nissan и Datsun достигли немалого! Делая акцент на кроссоверы, мы представили третье поколение нашего флагмана Nissan Murano, обновили Nissan Terrano, а также представили популярный в своем сегменте седан Datsun on-DO с автоматической коробкой передач. Мы стремимся постоянно восхищать своих клиентов инновационными решениями, которые приближают технологичное и безопасное будущее мобильности. Мы поздравляем вас с Новым Годом и желаем получать больше удовольствия от движения вперед и постоянного развития!
Джеймс Райт, вице-президент Nissan Восток.
Дорогие читатели! Читать далее
«В новом году мне хочется пожелать коллективу, читателям «motorpage.ru» успехов во всех начинаниях. Обещаем продолжать вас удивлять!» Читать далее
«Каждый новый год для нас – это шаг на пути к самым передовым технологиям и решениям. Я хочу пожелать всем читателям Motorpage, чтобы каждый день 2017 года приносил что-то новое и интересное в вашу жизнь» Читать далее
«Примите мои лучшие пожелания к Новому году и Рождеству! Удачи, успехов и процветания!» Читать далее
«От имени Mitsubishi Motors разрешите поблагодарить всех, кто сделал свой выбор в пользу автомобилей нашей марки, а также сердечно поздравить всех читателей Motorpage.ru с наступающим новым годом!» Читать далее
«Мы искренне желаем вам и вашим близким тепло встретить 2017 год – и пусть он принесет вам ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне!» Читать далее
«Subaru желает вам уверенности в себе и в движении к своим мечтам. И, конечно, удовольствия от каждой минуты нового года!» Читать далее
«Я уверен, что в следующем году мы сможем порадовать вас нашими новыми моделями и интересными проектами!» Читать далее
«Выражаю признательность всем нашим партнёрам и коллегам за плодотворное сотрудничество. Уверен, что в новом году мы сможем воплотить в жизнь самые смелые проекты» Читать далее
«Желаю Вам и Вашим семьям успеха и процветания, радости, удачи и уверенности на любой дороге!» Читать далее