Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры
Компания Ford Sollers поздравляет читателей сайта MotorPage.ru с наступающим Новым годом и Рождеством!
Новогодняя пора – самое радостное и ожидаемое время года для всех россиян. Пусть новый год будет наполнен радостью и принесет множество увлекательных автомобильных путешествий и ярких впечатлений!
Мы рады производить автомобили Ford в России и для российских дорог. Наша цель предложить самые современные и технологичные автомобили покупателям, и Ford Sollers гордится тем, что семь моделей нашей линейки уже получили российскую прописку. 2017 год для нас начинается запуском одного из самых важных продуктов – нового Ford Kuga. Владельцы этого кроссовера по достоинству оценят универсальность модели и множество технологических решений, делающих поездки легкими и приятными.
Искренне желаем вам и вашим близким крепкого здоровья и удачи в 2017 году! Мы продолжим воплощать в жизнь наши планы и обещаем радовать вас приятными новостями в новом году!
Марк Овенден
Дорогие читатели! Читать далее
«В новом году мне хочется пожелать коллективу, читателям «motorpage.ru» успехов во всех начинаниях. Обещаем продолжать вас удивлять!» Читать далее
«Каждый новый год для нас – это шаг на пути к самым передовым технологиям и решениям. Я хочу пожелать всем читателям Motorpage, чтобы каждый день 2017 года приносил что-то новое и интересное в вашу жизнь» Читать далее
«Примите мои лучшие пожелания к Новому году и Рождеству! Удачи, успехов и процветания!» Читать далее
«Новогодние праздники – это особый период, в который мы подводим итоги проделанной работы, ставим себе новые задачи и верим в лучшее» Читать далее
«От имени Mitsubishi Motors разрешите поблагодарить всех, кто сделал свой выбор в пользу автомобилей нашей марки, а также сердечно поздравить всех читателей Motorpage.ru с наступающим новым годом!» Читать далее
«Мы искренне желаем вам и вашим близким тепло встретить 2017 год – и пусть он принесет вам ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне!» Читать далее
«Subaru желает вам уверенности в себе и в движении к своим мечтам. И, конечно, удовольствия от каждой минуты нового года!» Читать далее
«Я уверен, что в следующем году мы сможем порадовать вас нашими новыми моделями и интересными проектами!» Читать далее
«Выражаю признательность всем нашим партнёрам и коллегам за плодотворное сотрудничество. Уверен, что в новом году мы сможем воплотить в жизнь самые смелые проекты» Читать далее
«Желаю Вам и Вашим семьям успеха и процветания, радости, удачи и уверенности на любой дороге!» Читать далее
«Желаю вам и вашим близким оптимизма, благополучия, стабильности и новых открытий! Пусть в Новом году каждый из вас приблизится к своей заветной мечте!» Читать далее
«Популярность наших автомобилей у российских покупателей вверяет в нас уверенность, что мы двигаемся в правильном направлении. Мы продолжим нашу работу в 2017 году, и, надеюсь, покупатели ее оценят» Читать далее
«Мы благодарны за доверие и поддержку всем, кто делает выбор в пользу Jaguar и Land Rover! В новом году мы обещаем вновь удивить всех поклонников британских брендов интересными новинками и свежими идеями!» Читать далее