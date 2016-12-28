«Новогодняя пора – самое радостное и ожидаемое время года для всех россиян. Пусть новый год будет наполнен радостью и принесет множество увлекательных автомобильных путешествий и ярких впечатлений!»

С Новым годом, дорогие читатели! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры Марк Овенден президент и СЕО Ford Sollers

«Новогодняя пора – самое радостное и ожидаемое время года для всех россиян. Пусть новый год будет наполнен радостью и принесет множество увлекательных автомобильных путешествий и ярких впечатлений!»

Компания Ford Sollers поздравляет читателей сайта MotorPage.ru с наступающим Новым годом и Рождеством!

Новогодняя пора – самое радостное и ожидаемое время года для всех россиян. Пусть новый год будет наполнен радостью и принесет множество увлекательных автомобильных путешествий и ярких впечатлений!

Мы рады производить автомобили Ford в России и для российских дорог. Наша цель предложить самые современные и технологичные автомобили покупателям, и Ford Sollers гордится тем, что семь моделей нашей линейки уже получили российскую прописку. 2017 год для нас начинается запуском одного из самых важных продуктов – нового Ford Kuga. Владельцы этого кроссовера по достоинству оценят универсальность модели и множество технологических решений, делающих поездки легкими и приятными.

Искренне желаем вам и вашим близким крепкого здоровья и удачи в 2017 году! Мы продолжим воплощать в жизнь наши планы и обещаем радовать вас приятными новостями в новом году!

Марк Овенден

Автор Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru

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