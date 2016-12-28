Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры
Дорогие друзья!
От имени компании Jaguar Land Rover я поздравляю вас с наступающими праздниками!
Канун нового года – замечательное время, когда мы можем оглянуться назад и оценить результаты проделанной работы, а также подумать о будущем и поставить перед собой новые цели.
Сегодня компания Jaguar Land Rover стоит на пороге новых возможностей и перспектив. 2016 год был полон ярких событий, новинок и премьер, многие из которых позволили нам завоевать внимание новых покупателей как в России, так и по всему миру.
Уходящий год стал очень важным для бренда Jaguar, ведь в 2016 году все модели Jaguar стали доступны с полным приводом, что особенно актуально для российских условий. В начале года стартовали продажи нового поколения бизнес-седана Jaguar XF, а затем мы представили долгожданный F-PACE, первый спортивный SUV от Jaguar, полноприводную модификацию компактного спортивного седана Jaguar XE и самый быстрый спорткар в истории бренда F-TYPE SVR.
Модельный ряд Jaguar значительно обновился, но это лишь один из шагов навстречу будущему. В этом году команда Jaguar дебютировала в чемпионате FIA Формула-Е на собственном полностью электрическом болиде, а совсем недавно мы представили полностью электрический концепт I-PACE, максимально приближенный к серийной версии, которую компания Jaguar Land Rover покажет уже в следующем году.
Культовый внедорожный бренд Land Rover также уверенно открывает новую страницу своей истории. Вслед за кабриолетом Range Rover Evoque Convertible и Discovery Sport 2017 модельного года Land Rover продемонстрировал всему миру совершенно новый Discovery. Семиместный внедорожник объединил в себе непревзойденное наследие оригинальной модели и самые передовые технологии Jaguar Land Rover, поэтому мы по праву называем его «цифровым Discovery». Ждать осталось недолго – уже в мае 2017 года автомобиль поступит в продажу, а заказы на новинку уже стартовали!
Мы благодарны за доверие и поддержку всем, кто делает выбор в пользу Jaguar и Land Rover! В новом году мы обещаем вновь удивить всех поклонников британских брендов интересными новинками и свежими идеями!
Вячеслав Кузяков
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«В новом году мне хочется пожелать коллективу, читателям «motorpage.ru» успехов во всех начинаниях. Обещаем продолжать вас удивлять!» Читать далее
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