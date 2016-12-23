«Желаю вам и вашим близким оптимизма, благополучия, стабильности и новых открытий! Пусть в Новом году каждый из вас приблизится к своей заветной мечте!»

С Новым годом, дорогие читатели! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры Сунь Цзэцзюнь исполнительный директор Lifan International

«Желаю вам и вашим близким оптимизма, благополучия, стабильности и новых открытий! Пусть в Новом году каждый из вас приблизится к своей заветной мечте!»

Уважаемые читатели! От лица компании LIFAN Motors хочу поздравить вас с Новым 2017 годом!

2016 год был сложным для автомобильной отрасли, но, не смотря на это, для нашей компании он был насыщен яркими значимыми событиями. В 2016 году мы показали рекордный результат продаж, порадовали своих покупателей долгожданными новинками - LIFAN Solano II - одной из самых популярных моделей 2014-2015 года и обновленным кроссовером Х60 FL. И самое главное – мы удостоились награды «Самый узнаваемый китайский автомобильный бренд», что говорит о том, что популярность автомобилей LIFAN в России с каждым годом растет.

На 2017 год у LIFAN также большие планы – мы надеемся, как минимум, сохранить продажи на том же уровне и активно работать с дилерской сетью, уделяя еще больше внимания сервису – чтобы нашим клиентам было с нами комфортно на протяжении всего времени владения автомобилем.

В преддверии праздника желаю вам и вашим близким оптимизма, благополучия, стабильности и новых открытий! Пусть в Новом году каждый из вас приблизится к своей заветной мечте!

Сунь Цзэцзюнь

Автор Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru

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