Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры
Новый год – один из самых долгожданных и любимых праздников для каждого из нас.
В России, как и в Швеции очень любят новогодние праздники, которые как никогда сближают родных и друзей, позволяют отдохнуть от забот уходящего года и подумать о планах и свершениях года грядущего. Новый год это всегда ощущение чего-то нового, свежего и вдохновляющего.
2017 год мы встречаем с оптимизмом и драйвом: ведь в 2016 году Volvo завершила обновление 90-й серии, два представителя которой приедут в Россию как раз в начале следующего года. Мы уже отмечаем высокий уровень интереса к седану S90 и вседорожнику V90 Cross Country, которые были представлены российской публике в последние несколько месяцев. В 2016 году мы получили еще одно подтверждение тому, что правильно выбрали направление трансформации бренда. Так, заказы на новый XC90 превышают возможности нашего завода. Новейшие модели бренда получают высочайшие оценки как профессионалов автомобильной отрасли, так и простых автолюбителей. Мы выходим на новый уровень, переставая быть просто автомобильной компанией – партнерство с такими грандами как Uber и Autolive позволяет нам расширяться в новые сферы, разрабатывая программное обеспечение и меняя сам принцип взаимодействия автомобиля и его владельца. Я уверен, что в следующем году мы сможем порадовать вас нашими новыми моделями и интересными проектами.
От имени компании Volvo Car Russia я поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! И хочу пожелать вам счастливых праздников, благополучия и успеха в Новом году.
Майкл Мальмстен, президент Volvo Car Russia.
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