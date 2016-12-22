Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю коллектив и читателей «motorpage.ru» с Новым годом и Рождеством! Уходящий год был не простым, но мы полны оптимизма. Наши новые автомобили Lada пользуются популярностью. Vesta завоевала звание «Автомобиль года» в России и 1 место в национальной премии «ТОП-5 АВТО». Развивается семейство XRAY. Мы вместе с поклонниками Lada тепло отметили 50-летний юбилей «АвтоВАЗа».
Демонстрацией будущего Lada стал Московский международный автосалон, где мы представили 6 концептов – рекордное количество в своей истории.
В новом году мне хочется пожелать коллективу, читателям «motorpage.ru» успехов во всех начинаниях. Обещаем продолжать вас удивлять. С Новым годом и Рождеством!
Николас Мор, президент ОАО «АвтоВАЗ»
Дорогие читатели! Читать далее
«Каждый новый год для нас – это шаг на пути к самым передовым технологиям и решениям. Я хочу пожелать всем читателям Motorpage, чтобы каждый день 2017 года приносил что-то новое и интересное в вашу жизнь» Читать далее
«Примите мои лучшие пожелания к Новому году и Рождеству! Удачи, успехов и процветания!» Читать далее
«Новогодние праздники – это особый период, в который мы подводим итоги проделанной работы, ставим себе новые задачи и верим в лучшее» Читать далее
«От имени Mitsubishi Motors разрешите поблагодарить всех, кто сделал свой выбор в пользу автомобилей нашей марки, а также сердечно поздравить всех читателей Motorpage.ru с наступающим новым годом!» Читать далее
«Мы искренне желаем вам и вашим близким тепло встретить 2017 год – и пусть он принесет вам ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне!» Читать далее
«Subaru желает вам уверенности в себе и в движении к своим мечтам. И, конечно, удовольствия от каждой минуты нового года!» Читать далее
«Я уверен, что в следующем году мы сможем порадовать вас нашими новыми моделями и интересными проектами!» Читать далее
«Выражаю признательность всем нашим партнёрам и коллегам за плодотворное сотрудничество. Уверен, что в новом году мы сможем воплотить в жизнь самые смелые проекты» Читать далее
«Желаю Вам и Вашим семьям успеха и процветания, радости, удачи и уверенности на любой дороге!» Читать далее