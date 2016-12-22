С Новым годом, дорогие читатели! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры Николас Мор президент ОАО «АвтоВАЗ»

«В новом году мне хочется пожелать коллективу, читателям «motorpage.ru» успехов во всех начинаниях. Обещаем продолжать вас удивлять!»

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю коллектив и читателей «motorpage.ru» с Новым годом и Рождеством! Уходящий год был не простым, но мы полны оптимизма. Наши новые автомобили Lada пользуются популярностью. Vesta завоевала звание «Автомобиль года» в России и 1 место в национальной премии «ТОП-5 АВТО». Развивается семейство XRAY. Мы вместе с поклонниками Lada тепло отметили 50-летний юбилей «АвтоВАЗа».

Демонстрацией будущего Lada стал Московский международный автосалон, где мы представили 6 концептов – рекордное количество в своей истории.

В новом году мне хочется пожелать коллективу, читателям «motorpage.ru» успехов во всех начинаниях. Обещаем продолжать вас удивлять. С Новым годом и Рождеством!

Николас Мор, президент ОАО «АвтоВАЗ»

Автор Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru

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