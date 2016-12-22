Автомобильный портал Motorpage
Высказался в рамках следующего круглого стола:

С Новым годом, дорогие читатели!

Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры

Николас Мор
Lada
22 декабря 2016

Николас Мор

президент ОАО «АвтоВАЗ»

«В новом году мне хочется пожелать коллективу, читателям «motorpage.ru» успехов во всех начинаниях. Обещаем продолжать вас удивлять!»

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю коллектив и читателей «motorpage.ru» с Новым годом и Рождеством! Уходящий год был не простым, но мы полны оптимизма. Наши новые автомобили Lada пользуются популярностью. Vesta завоевала звание «Автомобиль года» в России и 1 место в национальной премии «ТОП-5 АВТО». Развивается семейство XRAY. Мы вместе с поклонниками Lada тепло отметили 50-летний юбилей «АвтоВАЗа».
Демонстрацией будущего Lada стал Московский международный автосалон, где мы представили 6 концептов – рекордное количество в своей истории.
В новом году мне хочется пожелать коллективу, читателям «motorpage.ru» успехов во всех начинаниях. Обещаем продолжать вас удивлять. С Новым годом и Рождеством!

Николас Мор, президент ОАО «АвтоВАЗ»

Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru
Автор
Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru

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