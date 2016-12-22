Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры
Дорогие друзья!
В эти снежные и морозные дни, в преддверии нового 2017 года, все мы подводим итоги и строим планы на будущее. Много важных и интересных событий, повлиявших на развитие бренда Mitsubishi, произошло в уходящем году: мы отметили 25-летие бренда на Российском рынке, а на мировой арене заключили стратегический альянс с Nissan Motor Co., Ltd., а также представили абсолютно новую модель - новый концепт Mitsubishi Ground Tourer. Для российских потребителей мы представили долгожданное новое поколение популярного внедорожника Mitsubishi Pajero Sport, запустили несколько важных и интересных проектов, таких как интернет приложение M-Drive и программа продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «Diamond Car», а также значительно расширили границы национального проекта “Внедорожные парки Mitsubishi”, открыв уже 11-тый парк. Это важные и значимые события для бренда.
Уходящий, 2016 год был не простым для всех нас: для бренда Mitsubishi, для наших потребителей, а также для наших партнеров. Однако, не смотря на трудности, мы движемся вперед, и смотрим в будущее с оптимизмом, рассматривая текущие сложности как временные. Нам предстоит новый этап в развитии бренда на российском рынке, у нас амбициозные планы и новые интересные проекты, которые мы собираемся реализовать на российском рынке в новом 2017 году.
Автомобили Mitsubishi – это качество и надежность, проверенная российскими дорогами и заверенная многочисленными положительными отзывами наших потребителей, которые мы получаем. От имени бренда Mitsubishi Motors разрешите поблагодарить всех, кто сделал свой выбор в пользу автомобилей марки Mitsubishi, а также сердечно поздравить всех читателей Motorpage.ru с наступающим новым годом, пожелать благополучия, здоровья и успехов в делах. С новым, 2017 годом!
Наоя Накамура
Дорогие читатели! Читать далее
«В новом году мне хочется пожелать коллективу, читателям «motorpage.ru» успехов во всех начинаниях. Обещаем продолжать вас удивлять!» Читать далее
«Каждый новый год для нас – это шаг на пути к самым передовым технологиям и решениям. Я хочу пожелать всем читателям Motorpage, чтобы каждый день 2017 года приносил что-то новое и интересное в вашу жизнь» Читать далее
«Примите мои лучшие пожелания к Новому году и Рождеству! Удачи, успехов и процветания!» Читать далее
«Новогодние праздники – это особый период, в который мы подводим итоги проделанной работы, ставим себе новые задачи и верим в лучшее» Читать далее
«Мы искренне желаем вам и вашим близким тепло встретить 2017 год – и пусть он принесет вам ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне!» Читать далее
«Subaru желает вам уверенности в себе и в движении к своим мечтам. И, конечно, удовольствия от каждой минуты нового года!» Читать далее
«Я уверен, что в следующем году мы сможем порадовать вас нашими новыми моделями и интересными проектами!» Читать далее
«Выражаю признательность всем нашим партнёрам и коллегам за плодотворное сотрудничество. Уверен, что в новом году мы сможем воплотить в жизнь самые смелые проекты» Читать далее
«Желаю Вам и Вашим семьям успеха и процветания, радости, удачи и уверенности на любой дороге!» Читать далее