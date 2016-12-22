С Новым годом, дорогие читатели! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры Наоя Накамура президент и главный исполнительный директор ООО “ММС Рус”

«От имени Mitsubishi Motors разрешите поблагодарить всех, кто сделал свой выбор в пользу автомобилей нашей марки, а также сердечно поздравить всех читателей Motorpage.ru с наступающим новым годом!»

Дорогие друзья!

В эти снежные и морозные дни, в преддверии нового 2017 года, все мы подводим итоги и строим планы на будущее. Много важных и интересных событий, повлиявших на развитие бренда Mitsubishi, произошло в уходящем году: мы отметили 25-летие бренда на Российском рынке, а на мировой арене заключили стратегический альянс с Nissan Motor Co., Ltd., а также представили абсолютно новую модель - новый концепт Mitsubishi Ground Tourer. Для российских потребителей мы представили долгожданное новое поколение популярного внедорожника Mitsubishi Pajero Sport, запустили несколько важных и интересных проектов, таких как интернет приложение M-Drive и программа продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «Diamond Car», а также значительно расширили границы национального проекта “Внедорожные парки Mitsubishi”, открыв уже 11-тый парк. Это важные и значимые события для бренда.

Уходящий, 2016 год был не простым для всех нас: для бренда Mitsubishi, для наших потребителей, а также для наших партнеров. Однако, не смотря на трудности, мы движемся вперед, и смотрим в будущее с оптимизмом, рассматривая текущие сложности как временные. Нам предстоит новый этап в развитии бренда на российском рынке, у нас амбициозные планы и новые интересные проекты, которые мы собираемся реализовать на российском рынке в новом 2017 году.

Автомобили Mitsubishi – это качество и надежность, проверенная российскими дорогами и заверенная многочисленными положительными отзывами наших потребителей, которые мы получаем. От имени бренда Mitsubishi Motors разрешите поблагодарить всех, кто сделал свой выбор в пользу автомобилей марки Mitsubishi, а также сердечно поздравить всех читателей Motorpage.ru с наступающим новым годом, пожелать благополучия, здоровья и успехов в делах. С новым, 2017 годом!

Наоя Накамура

Автор Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru

Вас заинтересует: