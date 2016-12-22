Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры
Дорогие друзья!
Подходит к своему завершению непростой, но богатый на яркие события 2016 год – год, который стал для Skoda действительно очень значимым. Мы представили миру долгожданный Kodiaq – первый большой SUV в нашем модельном ряду. Кроме того, заметные изменения коснулись модели Octavia, которую мы с любовью называем «сердцем бренда». Мы с нетерпением ждем появления этих и ряда других новинок в России уже в будущем году. Уверены, они обязательно придутся вам по вкусу!
В 2016 году, несмотря на непростую экономическую ситуацию, Skoda уверенно демонстрировала положительные результаты в России. На фоне общего падения автомобильного рынка в нашей стране марка показывала прирост продаж, а также увеличила свою долю на локальном рынке. От всего сердца благодарим наших клиентов и партнеров за лояльность марке!
Новый год – время новых надежд и ожиданий. Мы искренне желаем вам и вашим близким тепло встретить 2017 год – и пусть он принесет вам ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне.
С наступающим Новым годом и Рождеством!
С искренними пожеланиями,
Ян Прохазка
Дорогие читатели! Читать далее
«В новом году мне хочется пожелать коллективу, читателям «motorpage.ru» успехов во всех начинаниях. Обещаем продолжать вас удивлять!» Читать далее
«Каждый новый год для нас – это шаг на пути к самым передовым технологиям и решениям. Я хочу пожелать всем читателям Motorpage, чтобы каждый день 2017 года приносил что-то новое и интересное в вашу жизнь» Читать далее
«Примите мои лучшие пожелания к Новому году и Рождеству! Удачи, успехов и процветания!» Читать далее
«Новогодние праздники – это особый период, в который мы подводим итоги проделанной работы, ставим себе новые задачи и верим в лучшее» Читать далее
«От имени Mitsubishi Motors разрешите поблагодарить всех, кто сделал свой выбор в пользу автомобилей нашей марки, а также сердечно поздравить всех читателей Motorpage.ru с наступающим новым годом!» Читать далее
«Subaru желает вам уверенности в себе и в движении к своим мечтам. И, конечно, удовольствия от каждой минуты нового года!» Читать далее
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«Желаю Вам и Вашим семьям успеха и процветания, радости, удачи и уверенности на любой дороге!» Читать далее