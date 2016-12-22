С Новым годом, дорогие читатели! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры Ян Прохазка руководитель марки Škoda в России

«Мы искренне желаем вам и вашим близким тепло встретить 2017 год – и пусть он принесет вам ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне!»

Дорогие друзья!

Подходит к своему завершению непростой, но богатый на яркие события 2016 год – год, который стал для Skoda действительно очень значимым. Мы представили миру долгожданный Kodiaq – первый большой SUV в нашем модельном ряду. Кроме того, заметные изменения коснулись модели Octavia, которую мы с любовью называем «сердцем бренда». Мы с нетерпением ждем появления этих и ряда других новинок в России уже в будущем году. Уверены, они обязательно придутся вам по вкусу!

В 2016 году, несмотря на непростую экономическую ситуацию, Skoda уверенно демонстрировала положительные результаты в России. На фоне общего падения автомобильного рынка в нашей стране марка показывала прирост продаж, а также увеличила свою долю на локальном рынке. От всего сердца благодарим наших клиентов и партнеров за лояльность марке!

Новый год – время новых надежд и ожиданий. Мы искренне желаем вам и вашим близким тепло встретить 2017 год – и пусть он принесет вам ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

С наступающим Новым годом и Рождеством!

С искренними пожеланиями,

Ян Прохазка

Автор Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru

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