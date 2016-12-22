С Новым годом, дорогие читатели! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры Пьер Бутен руководитель марки Volkswagen в России

«Желаю Вам и Вашим семьям успеха и процветания, радости, удачи и уверенности на любой дороге!»

Дорогие друзья, от лица марки Volkswagen поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством!

Для Volkswagen 2016 год стал успешным, наша доля рынка в России выросла, а значит, нас выбирает все большее число покупателей, и на фоне сократившегося в сравнении с прошлым годом рынка это очень радует. Спасибо Вам за доверие и Ваш выбор!

В начале 2017 года в салонах всех наших официальных дилеров можно будет увидеть новый Tiguan, который порадует Вас богатой комплектацией и уже в базе предложит круиз-контроль, систему контроля дистанции спереди Front Assist с функцией экстренного торможения City Emergency Braking, систему аварийного торможения Multiсollision Brake, систему распознавания усталости водителя, трехзонный климат-контроль, электрообогрев руля, передних сидений, легкосплавные колесные диски 17”, а также другие высокотехнологичные опции.

Желаю Вам и Вашим семьям успеха и процветания, радости, удачи и уверенности на любой дороге!

Пьер Бутен

Автор Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru

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