С Новым годом, дорогие читатели! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры Александр Мойнов управляющий директор KIA Motors Rus

«Каждый новый год для нас – это шаг на пути к самым передовым технологиям и решениям. Я хочу пожелать всем читателям Motorpage, чтобы каждый день 2017 года приносил что-то новое и интересное в вашу жизнь»

Поздравляю читателей Motorpage.ru, особенно владельцев автомобилей KIA, с Новым годом!

Аудитория Motorpage.ru – это не просто любители автомобилей, но и те, кому интересны тенденции развития индустрии, взгляд в будущее. И в этом KIA и читатели этого портала очень близки. Каждый новый год для нас – это шаг на пути к самым передовым технологиям и решениям. Я хочу пожелать всем читателям Motorpage.ru, чтобы каждый день 2017 года приносил что-то новое и интересное в вашу жизнь.

В 2016 году KIA вывела на рынок 2 новых модели, несколько новых версий существующих моделей и 2 специальные серии. То, насколько тепло были встречены покупателями новые поколения KIA Sportage и KIA Optima, стало для нас главным достижением уходящего года. Мы планируем и в будущем продолжать радовать поклонников нашей марки интересными новинками. Уже в декабре в России начнутся продажи обновленного седана KIA Cerato. В первой половине 2017 года вас ждёт встреча с обновленным KIA Soul, кроссовером, который привлекает многих своим уникальным стилем. В том числе, появится и самая мощная в истории модели версия KIA Soul GT. Обновится наш внедорожник KIA Mohave, становящийся всё более популярным у приверженцев классических рамных автомобилей. Во втором полугодии 2017 года в России появится новое поколение KIA Rio, абсолютного бестселлера российского рынка в настоящий момент. И это далеко не все наши планы, ведь в 2017 году мы планируем запустить 5-6 новых и обновленных моделей.

KIA останется верной своей стратегии сохранять максимально привлекательные для клиентов условия. В рамках программы KIA Finance будут предложены новые кредитные и лизинговые продукты. Мы будем стремиться обеспечивать высокое качество обслуживания за счет контроля за соблюдением стандартов бренда дилерами KIA и развития дилерской сети.

Желаю Вам, чтобы все ваши личные и профессиональные планы в 2017 году осуществлялись, а здоровье было отменным. Безопасных вам дорог, новых маршрутов и ярких впечатлений в 2017 году!

С уважением,

Александр Мойнов

Автор Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru

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