С Новым годом, дорогие читатели! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры Фабрис Горлье генеральный директор АО «ИСУЗУ РУС»

«Выражаю признательность всем нашим партнёрам и коллегам за плодотворное сотрудничество. Уверен, что в новом году мы сможем воплотить в жизнь самые смелые проекты»

Уважаемые коллеги, партнеры, дорогие друзья!

Примите мои искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством! Новый год – это время, когда все мы подводим итоги уходящего года и строим планы на будущее. Хочется отметить, что 2016 год стал для компании чрезвычайно ответственным.

Во-первых, мы стали полностью японской компанией под названием АО «ИСУЗУ РУС».

Во-вторых, мы отметили 100-летний юбилей бренда ISUZU. Это значительное событие, т.к. мы не только чтим традиции и многолетний опыт марки, но и стараемся оправдать ожидания нашего клиента. В период непростой экономической обстановки в стране, мы хотим быть надежным партнером и гарантом стабильности. Поэтому, чтобы стать ближе к нашему клиенту, в 2016 году мы организовали Автопробег по городам России. Команда ИСУЗУ РУС проехала тысячи километров дорог, продемонстрировала свои новинки – первый полноприводный автомобиль на шасси ISUZU NPS75 и пикап ISUZU D-Max.

В наступающем году мы не планируем останавливаться на достигнутом, будем стремиться не только сохранить лидирующие позиции в сегменте коммерческого автотранспорта, но и увеличивать долю на российском рынке. Могу сказать, что уже со следующего года мы начинаем новый проект- производство тяжелой серии GIGA в России.

Выражаю признательность всем нашим партнёрам и коллегам за плодотворное сотрудничество. Уверен, что мы сможем воплотить в жизнь самые смелые проекты. Пусть новый, 2017 год принесёт вам новые возможности, процветание и успех. От всей души желаю вам и вашим родным и близким здоровья, любви, благополучия!

Фабрис Горлье

Автор Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru

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