С Новым годом, дорогие читатели! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры Алексей Калицев исполнительный директор ООО «Хендэ Мотор СНГ»

«Популярность наших автомобилей у российских покупателей вверяет в нас уверенность, что мы двигаемся в правильном направлении. Мы продолжим нашу работу в 2017 году, и, надеюсь, покупатели ее оценят»

Прошедший год был, несомненно, непростым для российского автомобильного рынка, но я очень рад, что самые мрачные прогнозы аналитиков все-таки не сбылись.

Для Hyundai уходящий год был очень ответственным, и я рад отметить, что мы прекрасно справились со всеми поставленными задачами. В 2016 году мы успешно обновили и дополнили модельный ряд Hyundai. Новинки были представлены в нескольких сегментах: полноразмерный кроссовер Grand Santa Fe, седан Elantra и самое главное событие этого года – запуск компактного кроссовера Creta. Новые модели высоко оценили эксперты и покупатели, так, например, за пять месяце продаж свой выбор в пользу Hyundai Creta сделали почти 20 тыс. покупателей.

Мы, конечно же, не останавливаемся на достигнутом и планируем в 2017 году продолжить обновлять модельный ряд. В начале года мы представим второе поколение нашего абсолютного бестселлера – Hyundai Solaris. Подробности новинки будут анонсированы позже, но уверен, это будет новая глава в истории успеха модели. Также в следующем году приедет в Россию премьера парижского автосалона 2016 года – модель i30. «Автомобиль для всех» – именно так считают инженеры европейского подразделения Hyundai Motor, которые занимались разработкой i30. Привлекательный дизайн, современные системы безопасности и помощи водителю, высококачественные материалы отделки – все это обязательно должны высоко оценить российские покупатели.

В современном мире к автомобилю все чаще предъявляются требования, как и к гаджету: технологичность, практичность, комфортное владение. Эти же качества мы учитываем каждый день в нашей работе при планировании новых продуктов, разработке выгодных финансовых программ, поиске новых партнеров для обслуживания наших клиентов.

Сложные экономические условия помогают нам стать ближе к своим покупателям. Мы стараемся предложить максимально выгодные условия для покупки автомобиля. Автомобиль для россиян – это крупная и ответственная покупка, все чаще сделку заключают с привлечением кредитных средств, поэтому в 2016 году мы постарались сделать выплаты по кредиту комфортнее и запустили в марте 2016 года финансовую программу Hyundai START. По ее условиям ежемесячный платеж получается в среднем в два раза ниже, если сравнивать с обычным кредитным предложением. Программа пользуется успехом, за девять месяцев ее действия ею воспользовались более 5 000 клиентов.

Отдельного внимания заслуживает событие уходящего года, касающееся нашего нового премиального бренда. Сначала немного истории: в конце 2015 года на глобальном уровне Hyundai Motor анонсировала выделение линейки премиальных автомобилей в отдельный бренд – Genesis. Уже в течение всего 2016 года модельный ряд Genesis был представлен на четырех рынках по всему миру. И мне особенно приятно, что Россия вошла в их число: в сентябре 2016 года мы презентовали флагманскую модель бренда Genesis — премиальный седан G90. Российские клиенты, как известно, очень избирательны и отличаются высокими требованиями — особенно при выборе дорогих автомобилей. Не сомневаюсь, что они оценят все преимущества седана Genesis G90. А в будущем году мы планируем представить еще одну модель премиальной линейки Genesis — полноразмерный седан G80. Модель привлечет тех покупателей, для которых самое современное техническое оснащение автомобилей также важно, как удовольствие от вождения и люксовый комфорт.

Популярность наших автомобилей у российских покупателей вверяет в нас уверенность, что мы двигаемся в правильном направлении. Мы продолжим нашу работу в 2017 году, и, надеюсь, наши покупатели также высоко ее оценят.

Алексей Калицев

Автор Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru

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