С Новым годом, дорогие читатели! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры Ян Кароль Мадея генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС»

«Примите мои лучшие пожелания к Новому году и Рождеству! Удачи, успехов и процветания!»

Дорогие читатели автомобильного сайта www.motorpage.ru !

Поздравляю вас с наступающими праздниками! Мне приятно выразить свое признание клиентам Mercedes-Benz и smart за их лояльность маркам и за выбор наших автомобилей и услуг! Мы приложим все усилия и в Новом году, чтобы обеспечить сервис премиального уровня, а тем, кто ждет наши новые автомобили мы предложим вседорожный E-Класс All Terrain, E-Класс купе, эксклюзивный Mercedes-Maybach S-Класс кабриолет, спортивные AMG GT S и GT R – все они открывают новые грани стиля, комфорта и эксклюзивности.

Примите мои лучшие пожелания к Новому году и Рождеству! Удачи, успехов и процветания!

Ян Кароль Мадея

Автор Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru

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