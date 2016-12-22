Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры
Дорогие друзья, от лица Subaru и всех субаристов поздравляю вас с Новым годом!
Для нас 2016 год был богатым на события: мы обновили весь модельный ряд кроссоверов и провели фестиваль для владельцев и друзей бренда, SubaFest, куда пришло более 5 500 человек. В следующем году наш ждут еще более смелые проекты – запуск нового поколения компактного кроссовера XV и еще одной новинки, о которой пока не могу рассказать. Следите за новостями Subaru на Motorpage.ru.
Думаю, этот год был непростым для всех нас. Но Subaru верит, что кризис в стране позади, и мы можем рассчитывать на медленный, но уверенный рост и развитие в 2017. Поэтому Subaru желает вам уверенности в себе и в движении к своим мечтам. И, конечно, удовольствия от каждой минуты нового года!
С пожеланиями добра и счастья,
Есики Кишимото, генеральный директор ООО «Субару Мотор»
Дорогие читатели! Читать далее
«В новом году мне хочется пожелать коллективу, читателям «motorpage.ru» успехов во всех начинаниях. Обещаем продолжать вас удивлять!» Читать далее
«Каждый новый год для нас – это шаг на пути к самым передовым технологиям и решениям. Я хочу пожелать всем читателям Motorpage, чтобы каждый день 2017 года приносил что-то новое и интересное в вашу жизнь» Читать далее
«Примите мои лучшие пожелания к Новому году и Рождеству! Удачи, успехов и процветания!» Читать далее
«Новогодние праздники – это особый период, в который мы подводим итоги проделанной работы, ставим себе новые задачи и верим в лучшее» Читать далее
«От имени Mitsubishi Motors разрешите поблагодарить всех, кто сделал свой выбор в пользу автомобилей нашей марки, а также сердечно поздравить всех читателей Motorpage.ru с наступающим новым годом!» Читать далее
«Мы искренне желаем вам и вашим близким тепло встретить 2017 год – и пусть он принесет вам ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне!» Читать далее
«Я уверен, что в следующем году мы сможем порадовать вас нашими новыми моделями и интересными проектами!» Читать далее
«Выражаю признательность всем нашим партнёрам и коллегам за плодотворное сотрудничество. Уверен, что в новом году мы сможем воплотить в жизнь самые смелые проекты» Читать далее
«Желаю Вам и Вашим семьям успеха и процветания, радости, удачи и уверенности на любой дороге!» Читать далее