«Subaru желает вам уверенности в себе и в движении к своим мечтам. И, конечно, удовольствия от каждой минуты нового года!»

С Новым годом, дорогие читатели! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры Есики Кишимото генеральный директор ООО «Субару Мотор»

«Subaru желает вам уверенности в себе и в движении к своим мечтам. И, конечно, удовольствия от каждой минуты нового года!»

Дорогие друзья, от лица Subaru и всех субаристов поздравляю вас с Новым годом!

Для нас 2016 год был богатым на события: мы обновили весь модельный ряд кроссоверов и провели фестиваль для владельцев и друзей бренда, SubaFest, куда пришло более 5 500 человек. В следующем году наш ждут еще более смелые проекты – запуск нового поколения компактного кроссовера XV и еще одной новинки, о которой пока не могу рассказать. Следите за новостями Subaru на Motorpage.ru.

Думаю, этот год был непростым для всех нас. Но Subaru верит, что кризис в стране позади, и мы можем рассчитывать на медленный, но уверенный рост и развитие в 2017. Поэтому Subaru желает вам уверенности в себе и в движении к своим мечтам. И, конечно, удовольствия от каждой минуты нового года!

С пожеланиями добра и счастья,

Есики Кишимото, генеральный директор ООО «Субару Мотор»

Автор Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru

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