Она станет продолжением движения к тотальной унификации автомобилей

Руководство американского автогиганта Ford вновь замахнулось на революцию в мировой автомобильной промышленности. Оно заявило, что намерено отказаться от традиционного конвейера и заменить его так называемыми параллельными производственными линиями.

Как известно, Генри Форда называют отцом массовой автомобилизации за то, что в 1913 году он запустил на своем заводе в штате Мичиган конвейерное производство. Раньше над каждой машиной трудилась группа рабочих, поэтому применение сборочной линии позволило кардинально уменьшить затраты на выпуск автомобилей и снизить их цену. Та же марка Ford, штампуя на своем новом конвейере знаменитую «жестянку Лиззи» (Ford Model T), к 1914 году умудрилась занять 48% авторынка США, в то время как шестью годами ранее, до введения поточного производства, ее доля составляла только 9%.

И вот спустя 112 лет в августе 2025 года генеральный директор Ford Джим Фарли представил новый метод выпуска автомобилей, который, по его словам, произведет революцию и заменит привычный конвейер. Новая производственная технология громко названа Ford Universal EV Production System, сначала она будет применяться для выпуска электромобилей. Суть новшества в том, что машины теперь начнут собирать не на одной линейной производственной ленте, а на трех параллельных линиях. Одна будет делать переднюю часть авто, другая — заднюю, третья — центральную часть с салоном и батареей. И потом все эти компоненты соединят.

Представители Ford утверждают, что новый тип производства займет меньше места и существенно снизит заводские затраты. Заявлено, что для новой схемы понадобится на 40% меньше рабочих мест и на 20% меньше деталей, в результате производственные издержки упадут минимум на 20–30%. Компания планирует запустить новую систему сборки на своем модернизированном заводе в американском городе Луисвилл (штат Кентукки) в 2027 году. Здесь будет выпускаться новая линейка электрокаров Ford — первым станет среднеразмерный электрический пикап, затем последуют седаны и другие типы авто.

Уже сейчас ясно, что в новой производственной технологии будет сделана ставка на и без того бурно развивающийся в мировом автопроме принцип модульности. Создание современных машин становится все больше похожим на сборку из кубиков конструктора Lego, когда, манипулируя универсальными блоками, производитель стремится создать иллюзию разнообразия своего модельного ряда. Видимые различия остаются, но, по сути, машины становятся все более одинаковыми. Вот и на новом заводе Ford на параллельных линиях будут создавать такие «кубики», а потом соединять их воедино.

Можно утверждать, что готовящаяся производственная революция (если она состоится) усилит движение мировой автомобильной промышленности к унификации. Так же, как сегодня смартфоны, автомобили будут все меньше отличаться друг от друга, разве что у них появятся разные «чехлы»: захотел розовые с зайчиками — автомобиль оденут в такую внешнюю оправу, захотел в стиле Бэтмена или «Звездных войн» — пожалуйста. Но по своей конструкции машины станут почти одинаковыми.

Как к этому отнесется потребитель? Есть большая вероятность того, что эта концепция будет им принята. В эпоху продолжающегося потребительского бума окружающие нас вещи теряют свою идентичность, срок их службы сокращается, они становятся «одноразовыми». Это, увы, относится и к автомобилям. В текущем номере журнала наши эксперты рассуждают о том, что ценности у покупателей современных машин меняются: если раньше людям была действительно интересна техническая начинка приобретаемых авто, то теперь они больше обращают внимание на умело подсовываемую маркетологами внешнюю мишуру.

Хотя есть версия, что громкое заявление Ford — лишь ловкий рекламный трюк. Дела у американской компании идут не очень, и для привлечения новых инвестиций акционерам нужно рисовать светлое будущее с помощью ярких картинок. Но эти розовые мечты способна разрушить суровая реальность в виде наступления китайских автоконцернов, у которых, и прежде всего в области создания электрокаров, уже получается предлагать клиентам более технологичные и доступные по цене транспортные средства. И есть большие сомнения в том, что новая производственная система Ford станет для американцев чудесным средством спасения в этой непростой ситуации.