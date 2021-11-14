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Автострахование без страха

Почему страховые компании не отвечают за выданные полисы, а автовладельцы должны доказывать свою правоту в суде

Конечно же, ОСАГО – продукт обязательный. И сама идея страхования автогражданской ответственности правильная и хорошая: в случае ДТП ущерб потерпевшим возмещает страховщик. Вот только работает это не всегда.

Пять лет назад в мою машину влетел молодой человек на немолодой «японке». Автомобили сильно пострадали, но обстоятельства ДТП были очевидны, а виновник предъявил действующий бумажный полис «Росгосстраха». Вроде бы проблем возникнуть не могло, однако в выплате мне отказали – страховая не подтвердила наличие данного договора в базе Российского союза автостраховщиков (РСА). Точнее, полис с такой серией и номером существовал, но был зарегистрирован на другого человека и на другой автомобиль.

Я подал на виновника ДТП в суд, он там предъявил свой полис и квитанцию об оплате, а представители страховой компании на заседание так и не явились. Пришлось подавать иск к страховщику, тем более что есть постановление Пленума Верховного суда РФ от 26 декабря 2017 г. № 58 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Оно гласит, что страховая компания, на бланках строгой отчетности которой оформлен полис ОСАГО, в любом случае должна нести ответственность за собственные документы. Даже если бланки использовали без ее ведома. Единственное исключение – заявление в полиции о хищении бланков.

Суд иск удовлетворил, и деньги на мой счет перевели. Казалось бы, хеппи-энд. Но тут, когда все сроки для обжалования вышли, компания подает апелляцию и добивается отмены решения: она как-то сумела доказать, что полис был поддельный. К тому времени деньги я потратил на другой автомобиль и требуемую сумму пришлось возвращать частями. А когда этот процесс уже подходил к концу, я вдруг обнаружил в личном кабинете на mos.ru непонятный долг на несколько сотен тысяч рублей.

После целого ряда обращений в страховую мне ответили, что отправили судебным приставам документ с неверной суммой. Как – непонятно, ведь в исполнительном листе отмечаются все выплаты. Пришлось брать правильную справку, ехать к приставам и доказывать правоту.

Кто виноват, что из простого ДТП выросла подобная кафкианская история? Возможно, виновник ДТП, который приобрел полис у непроверенного агента. Ведь многим по телефону навязывают подобные «услуги». При этом зная наши имена, марку машины и срок окончания предыдущего полиса. А молодым водителям, как и другим высокорискованным категориям вроде мотоциклистов и таксистов, порой сложно приобрести полис. Вот и обращаются они к непроверенным посредникам.

А может, виноват я сам? Когда решил все сделать по закону и положился на неизменность судебных решений. В итоге же остался без компенсации и потратился на суды.

Кажется странным, что такая крупная компания, как «Росгосстрах», не следит за своими полисами, судебными процессами и не способна сложить два плюс два на своих счетах. Если поискать новости о ней, выходит неприглядная картина. Случаи хищения полисов из отделений, зап­рет на продажу ОСАГО от Центробанка из-за многочисленных нарушений, финансовый крах в 2017-м. Затем, после санации с банком «ФК Открытие» и докапитализации на сотню миллиардов, «Росгосстрах» отчитывается о прибыли, но в 2020-м все равно фиксирует убыток в сфере автострахования.

Настораживают частые замены топ-менеджеров, а также недавняя попытка продать здание головного офиса через... «Авито». Хотя, возможно, его выставили на продажу по ошибке, как ошиблись с суммой требований в моем случае.

Конечно, негативный фон можно списать на происки конкурентов, как РСА списывает убытки в сфере ОСАГО на происки нечистых на руку автоюристов, а неполадки при оформлении полиса онлайн – на хакеров. Но ведь все зло в автостраховании не из одной компании. Только за июль-август 2021-го в ЦБ поступило на 15% больше жалоб по ОСАГО, чем за тот же период 2020-го.

Странная складывается ситуация. Страховщик имеет право на ошибку, а страхователь – нет. Первый может занизить выплату либо вообще отказать в ней по множеству причин, а то и расторгнуть договор, если, например, адрес в паспорте не совпадает с данными СТС или ПТС. Второй вынужден разбираться в тонкостях ОСАГО, чтобы не остаться без выплат. Скажем, что нельзя указывать в бланке извещения о ДТП иной вред, даже разбитый телефон. Или что для покупки полиса диагностическая карта не нужна, но если ДТП случилось из-за неисправности машины, то страховщик выставит виновнику счет. Автомобилист вынужден проверять информацию за страховыми агентами, организовывать независимую экспертизу и доказывать свою правоту в суде против страхового Левиафана с мощным штатом юристов.

Кстати, знаете, что в понимании страховых компаний означает убыточность? Это отношение осуществленных за год выплат к собранным за тот же период и относящимся к нему страховым взносам. Если, например, по ОСАГО собрали 10 млрд рублей, а выплатили 6 млрд, то убыточность будет равна 60%, хотя 4 млрд так и останутся в карманах страховой.

Пожалуй, стоит вспомнить, что ОСАГО было введено ради защиты добросовестных автомобилистов, а не для обогащения бизнеса. По-моему, пора сделать так, чтобы слово «страхование» означало для людей не «страх», а «защиту».

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
 

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