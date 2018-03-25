Москва – крупнейший автомобильный регион России. Но именно здесь власти зажимают водителей в пользу общественного транспорта. Сегодня это не только автобусы, трамваи да метро, а еще и… каршеринг. Причуды которого довелось испытать на себе

В теории каршеринг (от англ. carsharing – «поделиться автомобилем» в вольном переводе), он же сервис поминутной аренды, – идеальное изобретение для горожанина. Жизнь с машиной без машины: не надо думать о ценах на топливо, обслуживание и страховку, переживать о парковке, налогах или беспокоиться об угоне. Оплачивать нужно лишь проезд, остальные заботы клиента не касаются. Удобно иметь такой автомобиль под боком – арендовал ненадолго, бросил на финишной точке и идешь спокойно по делам.

На столичных улицах машины в фирменной ливрее каршеринга встречаются уже регулярно. Это объяснимо: на рынке уже больше десятка операторов, которые обещают довести парк до 5 тыс. единиц. И я решил попробовать. Ставлю личный транспорт на стоянку, дав обещание пару недель пользоваться исключительно поминутной арендой. Сразу скажу – хватило меня на 11 дней. Потому как толковое изобретение современного мира пока разбивается о суровую московскую реальность.

Хотя повременим с грустными выводами. Плюсы у столичного каршеринга все же есть. К примеру, если не брать дорогие машины по «премиальным» тарифам, поминутная аренда обходится в 1,5–2 раза дешевле такси. А если ездить на короткие расстояния и по пустым дорогам (допустим, в торговый центр в выходной), стоимость услуги сравнима с ценой билета на метро или трамвай. При этом перемещаешься в комфорте, никто не давит ноги и не пихает в бок, тепло, играет музыка… Словом, почти как на собственной машине.

А еще каршеринг незаменим на маршрутах «в один конец»: когда судьба приводит в аэропорт или, скажем, на хмельную вечеринку, откуда в любом случае уезжать на такси или городском транспорте.

Вступить в «секту» каршеринговодов элементарно. Необходимы лишь смартфон и банковская карта, с которой автоматически станут списывать стоимость проезда. Проблема в том, что единой системы поминутной аренды в Москве нет, как не существует и лучшего или универсального оператора. Поэтому для полного успеха придется регистрироваться через мобильные приложения каждой компании, отправляя по многу раз фотографии документов и селфи с паспортом (да-да, не смейтесь).

Почему придется? А иначе сложно рассчитывать на свободный автомобиль поблизости, когда тот понадобится. За две недели мне только однажды пришлось прокатиться на метро – расцениваю как успех. Потому что каждый раз поиск «поминутного» транспорта требовал везения, физических усилий и, главное, времени. В среднем приходилось идти до общественной машины 10–15 мин. В обычные для большинства операторов бесплатные 20 мин. брони укладываешься, вопрос – как быть дальше.

Ведь еще один элемент неизвестности – какого качества автомобиль ждет на точке. В премиальном каршеринге с этим более-менее гладко, а вот в массовом сегменте уже попадаются откровенно убитые «телеги» со скрипучей подвеской, грязным салоном, потертым кузовом, а то и спущенным колесом. То есть поминутная аренда мало того что не для брезгливых, так еще есть риск вообще не уехать!

Вот почему планировать день, используя только каршеринг, практически нереально. Это не метро, где движение по минутам. И даже не личный автомобиль, который готов ехать сразу, оставляя водителю компетенцию правильно рассчитать время на пробки. А деловому человеку полагаться на волю случая – моветон.

Каршеринг требует железных нервов и по другим причинам. У каждого оператора – свои правила. На одних машинах дозволено хоть до Питера уехать, другим запрещено удаляться более 20 км от МКАД. Первые могут парковаться всюду, вторые – только на бесплатных стоянках (подземные и закрытые территории вне закона всегда). Бронирование, заправка, завершение аренды… Эти нюансы приходится держать в уме либо уточнять каждый раз перед посадкой за руль.

А поскольку в системе поминутной аренды время буквально деньги, в голове начинает тикать счетчик. Любая задержка – удар по карману. Поэтому иные каршеринговоды мчат по улицам довольно отчаянно, забывая, что едут не на такси: ответственность здесь несет водитель, то есть вы. Серьезные нарушения вроде езды в пьяном виде не только гаишниками наказываются, но и самими операторами дополнительно штрафуются.

Общение с правоохранительными органами – вообще отдельная тема. Так, зачастую в каршеринговых автомобилях нет обязательных для легального движения аптечки, знака аварийной остановки, огнетушителя (фирмы боятся воровства). Разбираться с этим пользователю. А если полиция найдет при осмотре что-то противозаконное, как объяснить, что это забыл предыдущий арендатор?

И в аварии попадать нежелательно: даже за небольшое ДТП арендатору придется заплатить. Ответственность, конечно, ограничена, но потерять 30–40 тыс. рублей тоже неприятно. Или же надо арендовать машину по повышенному тарифу с полным КАСКО.

В общем, поездил я вот так и решил личный автомобиль не продавать – каршерингом его пока не заменить. С другой стороны, как альтернатива общественному транспорту и особенно такси поминутная аренда уже состоялась. И это хорошо – пусть будет выбор, только насильничать над водителями в принятии решений не стоит.