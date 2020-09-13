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Хорошо ли быть тупым

Известно, что лучше быть богатым и здоровым, нежели бедным и больным. А как насчет интеллекта? Казалось бы, ответ по аналогии очевиден. Но только не в том случае, когда речь идет об организации дорожного движения в России

Сатирик Михаил Задорнов любил тему «тупых американцев». И, соответственно, смекалистых россиян. Было смешно, неожиданно и… немного грустно. Потому что становилось ясно: эта смекалистость – вещь вынужденная, идущая от глупости, неустроенности, какой-то недодуманности нашей жизни. Там, где можно просто жить, получая радости, мы вынуждены выживать, крутиться. Там, где на поверхности лежат логичные решения, нам создают сложности, сравнимые с эйнштейновскими закавыками.

Вот, скажем, система управления движением. Впервые попав в США где-то в середине 90-х, я поначалу удивлялся и раз за разом вспоминал Задорнова – действительно, все указатели и знаки на дорогах будто рассчитаны на людей глупых. Не просто цифры «30» или «50», а с пояснением – «Лимит скорости». Не стрелочка на перекрестке, а большая надпись: «Только направо». Не просто треугольник или круг с «кирпичом», а с вписанными в них словами «Уступи» и «Въезд запрещен». И даже знаки с разъяснениями: «Не обгоняй», «Обгоняй осторожно».

И лишь начав за рулем ездить по Америке, я понял, насколько это правильно, продуманно, удобно. Ведь всё сделано крупно, ярко, однозначно. Так, что без труда поймет любой, будь это «негр преклонных годов» или «блондинка за углом». Цель – сделать так, чтобы водитель не метался по проезжей части, чтобы не вспоминал судорожно на приличной скорости, что это за знак висит, чтобы у него не было сомнений, где можно повернуть, остановиться, снизить или набрать скорость. Кстати, схожий подход – с текстовыми знаками – позже я замечал и в других странах: в Австралии, Канаде. Там считается, что лучше разжевать правило, лишний раз что-то пояснить, нежели все время решать проблемы с ДТП и пострадавшими.

А теперь взглянем на Россию. В прошлом году у нас в стране долго дискутировали, нужно ли… уменьшать размер дорожных знаков. Вроде как прежние то ли не очень эстетичны, то ли на что-то обзорность ухудшают, то ли расходных материалов слишком много требуют. В итоге новый ГОСТ приняли. Увы, о том, что в мощном трафике в принципе легко пропустить любой знак, а уж тем более «компактный», думать не хотели. Впрочем, может быть, как раз наоборот, думали и тщательно считали, сколько же можно «настричь» штрафов, если со знаком-«невидимкой» задействовать еще и камеру.

И тут снова в голову буквально лезет пресловутый «зарубежный опыт». Во многих европейских странах, где аварийность куда меньше нашей, установлены знаки по размеру даже крупнее тех, что были всегда в России. Более того, их не стесняются по многу раз дублировать, лишь бы автомобилист не перепутал, что ему делать можно, а чего нельзя. Вспоминаю, как где-то глубоко в Норвегии на маленьких и почти всегда пустых дорогах удивлялся (и одновременно радовался), что чуть ли не через каждый километр людей информируют о лимите скорости. Причем даже когда он не меняется.

И попытайтесь проехать, скажем, по российской платной трассе «Дон». Если не будет включен навигатор, ни в жизнь не догадаетесь, почему на иных участках – вне населенных пунктов, не извилистых, без риска появления тумана и других проблем – разрешенная скорость вдруг обрывается с 90 до 70 км/ч, а то и меньше, а через три-четыре сотни метров ровного шоссе лимит опять возрастает. И это практически на образцово-показательной дороге!

Другой пример. Коллега Антон Чуйкин у нас в журнале (да и у себя на радио) еще почти два года назад ставил вопрос о сумбуре в российских ПДД: о дублирующих друг друга положениях, о разных уточняющих, вносящих какие-то мелкие нюансы, а в результате – только еще сильнее путающих пунктах. И призывал к упрощению и упорядочению такой «свалки». Но вместо этого нам приготовили еще ворох «новинок», связанных уже с катанием на самокатах, роликах, сигвеях и прочих средствах малой мобильности. Теперь придется вбивать в память и их.

А чего стоит нынешняя московская разметка! Витиеватая, неожиданная, буквально заточенная на штрафы. Попав в любой незнакомый для себя район столицы, каждый из нас просто обречен нарушить Правила, причем не один раз. Попробуйте понять, где и когда на многих улицах, включая и Садовое кольцо, нужно перестроиться, чтобы свернуть направо или развернуться, – без практики точно ошибетесь! И заскочить в «карман» через короткую – метров на пять-шесть – прерывистую линию наверняка не сумеете. Особенно если темно или на дороге снег и этих самых линий ни черта не видно, а знаки, размещенные в неудобном месте, больше напоминают ребус.

Отдельные оды можно сложить об организации многих перекрестков, светофоров, скоростных режимах, зонах остановки и парковки, ширине улиц… Подчас складывается ощущение, что некие суперкомпьютеры специально просчитали, как бы российским автомобилистам по максимуму усложнить жизнь, как их заставить быть постоянно в стрессе, взвинченными, агрессивными.

Спрашивается – зачем? И думаешь: а может, все же лучше, когда государство заботится не о развитии у своих граждан всяческой изворотливости и смекалки где не надо, а думает о том, чтобы даже тупым жилось в стране комфортно, просто, безопасно. Или я не прав?

PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора

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