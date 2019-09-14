Не верьте, что лишь русские люди жить не могут без так называемой халявы: что-нибудь получить бесплатно мечтают жители любой страны. Причем нередко чем человек богаче, тем больше у него это желание. Но именно оно становится и движителем прогресса

Как много автомобилистов мечтает ездить не просто быстро и без пробок, но и забесплатно. Уверен, именно нежелание платить на заправках послужило толчком к созданию современных электрокаров, которые, например, в Норвегии уже завоевали добрую половину рынка. Но электричество тоже стоит денег. И чем больше появится электромобилей, тем дороже будет обходиться их зарядка – уже скоро власти многих стран перестанут выдавать субсидии для покупателей электрокаров и компаний, которые занимаются созданием соответствующей инфраструктуры. Конечно, даже в этом случае поездка на электромобиле получится дешевле, чем на бензиновой или дизельной машине. Однако платить-то все равно придется!

Между тем есть абсолютно «халявный» способ получения энергии – солнечные батареи. Но почему же мы не ездим на солнцемобилях?

Идея передвигаться за счет энергии светила родилась давно. Первый работающий солнечный автомобиль представили в 1955 году, а пик интереса к таким транспортным средствам пришелся на вторую половину 1980-х – тогда многие полагали, что уже лет через десять начнется серийное производство солнцемобилей. Тем более что в 1987 году даже состоялась их первая полноценная гонка: машинам надо было проехать на скорость через всю Австралию! Проводится гонка World Solar Challenge и ныне – ее прошлогодний победитель показал на дистанции свыше 3 тыс. км среднюю скорость 81,2 км/ч.

Казалось бы, вот он – успех! Скорости, гонки, большие инвестиции в проекты, поддержка властей крупнейших государств. Однако до сих пор ни один автомобиль на солнечных батареях не приблизился даже к статусу мелкосерийного, хотя электро- и даже водородомобили выпускаются приличными тиражами.

Любители конспирологических теорий обвиняют нефтяное лобби, которое скупает все патенты и по мере сил блокирует развитие природных технологий. Можно, наверное, добавить еще и масонов, хотя на самом деле причина отказа от массового выпуска солнцемобилей состоит в том, что до сих пор технология получения солнечной энергии находится в зачаточной стадии развития. Да, именно так, несмотря на многочисленные открытия и исследования в этой области. И даже самые современные солнечные батареи способны добывать в общем-то мало энергии – для двигателя мощностью несколько лошадиных сил хватит, но не более того.

Вы спросите: а как же гонки и те самые 81 км/ч средней скорости? Друзья, следует отделять мух от котлет, как говорил наш президент. Точнее, гоночные технологии от массового произ­водства. Ведь, например, масса голландского солнцемобиля Nuna9S, который победил в гонке World Solar Challenge в прошлом году, составляет всего 135 кг, а внешне эта машина напоминает блин на крошечных колесах, лишь на несколько сантиметров приподнятый над асфальтом. И в таком транспорте может лежать (именно так) только один человек. Как видите, Nuna9S от наших седанов и кроссоверов отличает­ся даже сильнее, нежели болиды Formula 1.

Тем не менее технологии получения бесплатной энергии постепенно входят в нашу жизнь (пусть пока и с осторожностью). Сегодня уже несколько автомобильных корпораций планируют начать установку солнечных панелей на свои модели. Так, на Hyundai и KIA они могут появиться уже в 2020 году – первыми их получат гибриды и электрокары. Причем монтировать панели планируют не только на крышу, но и… на капот. Использовать же солнечную энергию можно будет как для зарядки аккумуляторов, так и для работы различных дополнительных систем автомобиля – кондиционера, мультимедиа, светотехники...

Кстати, водители и сами могут устанавливать на свои машины солнечные батареи. Причем стоит это относительно недорого: солнечные модули предлагаются в диапазоне от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Правда, рассчитывать, что такие батареи будут творить чудеса, не стоит: их используют обычно лишь для подзарядки аккумулятора, когда машина, например, долгое время стоит с выключенным двигателем, но при этом электрооборудование у нее работает. Так что простым «легковушкам» такой гаджет, наверное, не нужен, а вот если у вас дом на колесах или вы ездите на рыбалку, то солнечные батареи могут пригодиться.

Еще одна область применения этой энергии – освещение дорог. Сейчас по всему миру огромное количество фонарей имеет небольшие солнечные батареи: накопленного днем запаса энергии хватает, чтобы лампа работала всю ночь. Но мысль инженеров не стоит на месте. Так, например, родилась идея разместить солнечные батареи прямо на проезжей части, благодаря чему площадь панелей может быть очень большой. Эксперименты по созданию «солнечных дорог» уже проводятся в Китае и Франции: там созданы участки трасс, где вместо асфальта используются прочные солнечные панели. Говорят, нескольких километров такой дороги должно хватить, чтобы накапливать энергию для освещения города с 5 тыс. жителей. А еще многие автопроизводители ведут работу над электрокарами, которые можно заряжать дистанционно. И в этом случае те самые «солнечные дороги» тоже могут стать источником для подзарядки батарей в машинах.

Как видим, перспективы у солнечных батарей в автомобильном мире есть. И солнце в нашей большой стране светит, причем в иных регионах ярко и подолгу. Но каких-либо государственных программ по развитию таких технологий в России нет. А жаль.