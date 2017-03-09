В свое время в школах преподавали этику, чтобы молодежь вступала в жизнь, имея хотя бы какое-то представление о том, как надо себя вести в обществе. Сейчас же в самый раз начать преподавать этику автомобильную – правила поведения для тех, кто решил сесть за руль
Признаюсь, получив возможность в канун 8 Марта высказать свою точку зрения о том, что в моей автомобильной жизни накипело, я долго размышляла, о чем же написать. Идей было много – от размышлений о судьбах отечественного автоспорта (ибо я в большей степени автоспортивный журналист) до того, как наши сограждане относятся к женщине, сидящей за рулем. Но, оказавшись за компьютером, поняла, что речь должна пойти совсем о другом.
Одна из главных наших проблем состоит в том, что мы по-прежнему воспринимаем автомобиль не как банальное средство передвижения, а именно как средство самоутверждения. При этом дефицит воспитания у автомобилистов (той самой этики) приводит порой к отвратительным последствиям.
К примеру, тот, кто регулярно ездит за город на дачу, особенно летом (а таких в нашей стране множество), наверняка знаком с так называемыми обочечниками. Это люди, не желающие стоять вместе со всеми в пробке, а объезжающие ее по обочинам. Они изначально ставят себя над остальными – о какой этике тут можно говорить? Конечно, иногда в потоке находятся и «воспитатели», готовые перекрыть своей машиной обочину для подобных хамов. Но их мало: никогда не знаешь, на кого нарвешься в автомобиле, летящем по обочине. Возможно, в некоторой мере проблему решат камеры, фиксирующие несанкционированные выезды за пределы полосы. Но в целом это вопрос культуры и… общественного порицания. Хорошо помню, как во Франции, опаздывая из-за жуткой пробки на самолет, по дороге в аэропорт мы мчались по обочине и как неистово гудели нам вслед местные водители. Несмотря на необходимость так поступить, нам всем в машине было очень стыдно, и вряд ли мне когда-либо захочется такое повторить.
Еще один аспект – кто кого должен пропускать. Помните, как в детском стишке: «На тропинке утром рано повстречались два барана». Ныне такие моторизованные бараны частенько встречаются в узких дворах или на улицах, и каждый из них считает ниже своего достоинства пропустить другого. И ладно бы стояли, не мешая остальным, но если в такой ситуации оказывается, к примеру, автомобиль «скорой помощи» или иной аварийной службы… Какая разруха должна быть в мозгах людей, отказывающихся пропустить спешащих по экстренному вызову врачей? А если бы эта машина ехала в их дом? Неужели думают, что вместе со своими родственниками будут жить вечно?
Увы, но образ такой вот неуступчивой дуры в России прочно ассоциируется именно с женщиной за рулем (не хочу употреблять термин «автоледи», поскольку вспоминается неприличная карикатура). Причем чем дороже автомобиль у такой «водительницы», тем выше степень ее «непроходимости». Конечно, один в поле не воин, но я, часто тестируя различные машины, всегда стремлюсь пропускать других водителей (ну, разве что за исключением тех случаев, когда оппонент сам так и брызжет откровенным хамством). Надеюсь, это хоть в какой-то мере помогает изживать стереотип «овцы за рулем».
Следует признать: в последние годы в Москве в целом стало ездить комфортнее, даже несмотря на выросший столичный трафик. Одна из составляющих в том, что комплекс дорогого автомобиля (или большого черного джипа) постепенно сходит на нет (хотя окончательно, наверное, не исчезнет никогда – хотя бы потому, что «быдло» на дорогах никогда не переведется). Но дело в том, что все-таки в наших силах сделать мир чуточку удобнее. Как минимум, из чисто прагматических соображений: ведь если ты кого-то пропустил сейчас, то в следующий раз пропустят и тебя – на выезде со двора, на тесной парковке, на шоссе, где правильно уступать скоростную полосу.
И это вовсе не значит, что я призываю всех ездить лишь в правом ряду со скоростью аккурат 60 км/ч. Нет, от вождения надо получать удовольствие (в рамках Правил дорожного движения, разумеется). Но и агрессии за рулем не место. А ведь только в Москве ежедневно случаются десятки ДТП по причине злобности, настырной упертости или беспечности. На днях вот на Садовом кольце видела девушку, делающую селфи за рулем в левом ряду. Не лучшее место для самолюбования, честное слово.
А потому хочу призвать водителей – будьте аккуратнее! Помните, ни в одной цивилизованной стране не происходит столько аварий со смертями и тяжелыми увечьями, как в нашей. Друзья, не надо, находясь за рулем, строчить SMS, делать макияж, выкладывать посты в соцсети! Ведь даже если вы первоклассный водитель с колоссальным опытом, в то самое мгновение, когда вы «на секундочку» уткнетесь в телефон, из-за угла непременно выскочит тот самый роковой «чайник», которого по закону подлости вы и не заметите.
И, наконец, пешеходы! Не ведите себя так, будто вы бессмертны, особенно в темное время суток, особенно на мокрых трассах, когда блики от фар, уличных фонарей и витрин слепят водителей, особенно, если вы одеты в темное. Не лезьте напролом через дорогу в капюшоне и наушниках, помните про инерцию тяжелого автомобиля и многометровый тормозной путь. В конце концов, жизнь у вас одна, и, оборвав ее, вы даже не узнаете, как покарали человека, управлявшего машиной.
…Увы, не праздничная у меня вышла колонка. Но, согласитесь, чтобы были праздники, нужно как следует проживать будни. И пусть автомобильная этика в этом нам поможет.
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