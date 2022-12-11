Нынешний год оказался провальным по всем фронтам — объемы продаж автомобилей снижаются, автопроизводители уходят, цены растут... Изменится ли положение дел в наступающем году?
Прежде чем ответить на этот вопрос, замечу, что 2022 год действительно установил антирекорд. Объем рынка сократился до исторического минимума в 600 тысяч проданных машин. Для понимания ситуации скажу, что даже в девяностые годы цифра была выше! Изменилась и сама структура рынка. Взять, к примеру, АвтоВАЗ. На начало года он занимал 20 процентный сегмент, сейчас же его доля увеличилась до сорока процентов. Серьезная активность наблюдается и у представителей китайского автопрома. В начале года они контролировали 15 % рынка, а теперь почти 30! Почему же мы не говорим о японских и европейских машинах? Все просто, они продаются по остаточному принципу, то есть что осталось, то и продается. Реализовывается тот объем, что был поставлен прошлой зимой. К концу года останутся лишь единичные машины. То же касается и корейских автомобилей.
К большому сожалению, дать точных прогнозов на 2023 год нельзя. Он может быть любым, ибо ситуация на автомобильном рынке напрямую зависит от глобальных процессов. Если геополитическая и экономическая картина мира изменится, то на миллионные объемы продаж мы вернемся достаточно быстро. В ином случае статистика будет аналогична той, которую мы делаем по текущему году.
С другой стороны, рынок трансформируется и продолжит делать это и дальше. Взгляните на тех же китайцев. Они будут везти к нам больше машин – правда, организация производства в нашей стране пока стоит под вопросом: просто поставлять свои машины в Россию китайцам выгоднее, чем производить их у нас. Кроме того, здесь задействован и политический аспект. Китай хочет зарабатывать на нашем рынке, но не желает слишком афишировать это, и потому операционная деятельность ведется через партнерские отношения. Взять тот же «Эволют» – бренд российский, но машинокомплекты закупаются в КНР! Я уверен, что будет развиваться и другой тренд. Из Китая начнут поступать машины глобальных брендов. Дилеры сами заключат контракты на поставки машин по параллельному импорту. Китайский автопром легко закроет потребности России в любых марках. Пусть небольшими темпами, но будет развиваться и сегмент электрокаров, который демонстрирует рост уже третий год подряд. Сегодня ему будет способствовать разнообразие. Взгляните, сколько необычных электрокаров привозят в Россию из Китая, стран Европы и США.
Разумеется, никуда не исчез рынок подержанных авто. Хотя и здесь есть свои нюансы. В настоящий момент наблюдается нехватка свежих машин (возрастом 1–3 года). Они пополнялись в основном через трейд-ин. Сейчас же новые автомобили продаются в мизерном количестве, а трейд-ин практически умер. К слову, на «молодые» машины цены возросли, однако они все равно дешевле новых. Впрочем, положение дел опять же спасает импорт. К примеру, поставки подержанной продукции из Японии за этот год выросли в два раза.
Зададимся логичным вопросом – стоит ли приобретать автомобиль сейчас? Отвечу: покупать надо всегда, но только, когда он действительно нужен. Если есть потребность в замене транспортного средства, меняйте. Но делайте это с умом. Скажем, неплохим вариантом окажется покупка импортной подержанной машины. Брать ли новые автомобили у дилеров – вопрос открытый, так как надо смотреть на ценник и ваш бюджет. Лично мое мнение: постарайтесь найти свежую машину с минимальным пробегом и максимально проверенной историей эксплуатации. Такой автомобиль в любом случае окажется дешевле нового, однако проблем с ним вы знать не будете пару лет точно. Собственно, я и сам пошел по этому пути. С Новым годом!
PS Позиция редакции может не совпадать со взглядами автора
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